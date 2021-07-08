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Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях. ВИДЕО

Российский политик назвал Украину "частью великой России" и заявил, что несогласных с этим следует "перевешать на фонарях".

Об этом Толстой заявил в эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

"На самом деле мы - один народ, как сказал президент. Народ-то один. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях", - заявил россиянин.

"А Украина - это, безусловно, часть нашей великой России", - добавил он.

Присутствовавшие в студии российские политики поддержали Толстого.

Смотрите: "Это вы у себя граф Толстой, а здесь ### простой", - Гончаренко - российской делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

Толстой известен украинофобскими высказываниями. Ранее он уже называл Украину частью России и заявлял, что оккупация Крыма - это ""национальная идея России".

Автор: 

россия (95683) украинофобия (448) Толстой Петр (20)


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Топ комментарии
+104
это нужно транслировать на больших телевизорах напротив церквей масковского каганата
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08.07.2021 16:32
+67
хороший руССкий - мертвый руССкий!
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08.07.2021 16:32
+59
люблю каждого двухсотого россиянина!
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08.07.2021 16:35
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Толстой соси толстый.
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08.07.2021 18:14 Ответить
Росія це "ракова" пухлина на тілі Украіни.
Ця пухлина утворилась давно (300-400)років тому,
Дала метастази{ОПЗЖопе} та інше. Хіміотерапія цю заразу не бере {Новачок для неі мед}
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08.07.2021 18:29 Ответить
Росія це "ракова" пухлина на тілі Украіни.
Ця пухлина утворилась давно (300-400)років тому,
Дала метастази{ОПЗЖопе} та інше. Хіміотерапія цю заразу не бере {Новачок для неі мед}
Поскільки це є і інформаційний "рак", то його спокійно знищить відсутність коментарів, інформаційна зневага і тому подібне, іх це бісить
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08.07.2021 18:33 Ответить
С переводом эту видеозапись в ОБСЕ.
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08.07.2021 18:50 Ответить
и в пасе и в ООН
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08.07.2021 19:33 Ответить
А не бійсь європейський союз з радістю зустрічає московитів ,таких як цей "сміливець" зі своїми висказуваннями.
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08.07.2021 18:52 Ответить
Да! Главное, чтоб кацапы достаточно крупно платили.
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08.07.2021 18:58 Ответить
Тут дело вовсе не в каком-то потомке-шовинисте кацапских аристократов "графе" Толстом. Главное в том, что, за редким исключением, ВСЕ росисяне, в первую очередь так называемые рузские, такие же мерзавцы, как и этот "графчик".
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08.07.2021 18:57 Ответить
Какой там он "графчик"?? Быдло он безродное.....тьфу!
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08.07.2021 19:10 Ответить
"18-я вода на киселе", а вообще-то Толстой тоже был недоучкой , не закончил университета, издевался над женой, которая рожала как кошка каждый год - 16 раз!, половина детей умерло, ибо Толстой - активный посетитель был публичных домов, сифилитик, сотни внебрачных детей в окружающих селах от селючек, гувернанток , а жена .переписывала от руки 20 раз роман "Война и мир"!, и не исключено что при переписке добавляла что-то свое ибо была талантливее графа Толстого.
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08.07.2021 21:00 Ответить
Там комуняки прошерстили тих графів по два десятка раз,не залишилось їх в його хваленному кровавому сересеру.А те що кацап то видно одразу,а би когось знищити,от підлі натури.
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09.07.2021 00:58 Ответить
Подборка высказываний великих россиян о руских:

«Мы, московиты, споили киргизов, черемис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, зпретили даже богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину.
Европе мы дали анархистов - П. Кропоткина, М. Бакунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал и изрыгнул бы на землю…».
(В. Розанов, российский философ, 1856-1919 гг.).

Николай Лесков. 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже...
Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России."

«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников
не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг
никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Kriżanicz).
Historia de Sibiria Jurij Kriżanicz, 1680.



«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - А. Чехов в беседе с М. Горьким.
"...Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на 200, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающего собственные штаны, в очередной раз показывает,что с ним нельзя,дружить так как он рассматривает дружбу как слабость..." А.П.Чехов

Лев Толстой о Петре І "С Петра I начинаются особенно близкие и понятные ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живыми в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествуе... сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой... коронует б...дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына... и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему"
ПСС, М., 1936, т. 26, С. 568

И таких цитат у меня собрано добрых 5 страниц десятым шрифтом.
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08.07.2021 19:09 Ответить
Русский фашизм во всей своей красе
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08.07.2021 19:11 Ответить
С какой стати, мы кормим своих убийц? До каких пор эта нечисть срет и бздит в Лавре? Этот позорный гивнюк, говорит то, что у него на душе. Почему же мы терпим подобных засранцев в Украине?
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08.07.2021 19:33 Ответить
Всех не перевешаешь, гнида кремлевская!
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08.07.2021 19:34 Ответить
І ця наволоч представляє рашиську расею в Раді Європи, міжнародний трибунал над цим уродом ,.ей ви там любителі "русского мира" опзж шаріів та іншо рашиськоі мерзоти невже ви не порозумнішаєте ?
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08.07.2021 19:53 Ответить
Обыкновенный лишнехромосомный нацик. Там все такие.
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08.07.2021 20:07 Ответить
Просто вони там всі @бануті!
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08.07.2021 20:11 Ответить
-
Призабули ми пророчі слова Великого українського вождя Степана Бандери - Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму ( фашизм )(уйла), то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на чергове її поневолення. Російський народ, як і зараз, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну як колонію в поневоленні.
Точно що немає хорошого для України москаля, навіть хто б він не був. Москаль - кацап замаскований в 18 ст. під росіянина завжди був, є і завжди буде нам лютим кривавим ворогом.
СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНІ !!!
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08.07.2021 20:12 Ответить
гнида лицемірна!
на кожний такий нівелюючий висер про один народ, від України повинно бути сто публічних антитез на всіх ефірах!!!!!!!!!!!
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08.07.2021 20:24 Ответить
ихняя "вЯликая расея" это "золотое кольцо", населенное мокшами и прочими чухонцами, отатаренными с приходом в Московию золотоордынских ханов, давших государственность тому территориальному образованию Залешанской земли, которое было частью золотоордынского улуса Джучи, потом именовалось Московией, потом ( с 1721 г.) расеей
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08.07.2021 20:30 Ответить
а сирийци. это самый братский народ
В ЖИРИНОВСКИЙ
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08.07.2021 20:33 Ответить
На словах ты Лев Толстой, а на деле х*й простой
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08.07.2021 20:41 Ответить
В Интерпол уже сделали запрос на задержание ????

Пока не начнут задерживать кацапов за длинный язык - лапти не успокоятся
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08.07.2021 20:43 Ответить
чудово ,яка "красава". "руби правду матку" може і наші запроданці своєю пустою головою зрозуміють хто такий кацап
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08.07.2021 20:49 Ответить
Яке воно "хоробре" в свроєму Зажопінську!)))
Цікаво, як ця товста свиня заверещить на гілляці!...)))))))))
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08.07.2021 21:19 Ответить
по-хорошему, этого поца нужно принудительно доставить в Украину и линчевать на площади.
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08.07.2021 21:25 Ответить
эти слова мы не забудем. ты, мразь, там будешь висеть первым
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08.07.2021 21:31 Ответить
Плять Говнище , а в конституции написано , шо ***** 20-ть лет у власти Мудило ты Толстой , фамилию позоришь
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08.07.2021 21:40 Ответить
____«Неужели только затем и явился я на этот короткий промежуток времени в мир, чтобы наврать, напутать, наделать глупостей и исчезнуть».

Л. Н.Толстой .
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08.07.2021 21:46 Ответить
Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував вішати українців на ліхтарях - Цензор.НЕТ 1061
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08.07.2021 21:50 Ответить
А чи не пора давати дзеркальну відповідь по відношенню до упоротих кацапів?
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08.07.2021 21:50 Ответить
Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував вішати українців на ліхтарях - Цензор.НЕТ 9773
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08.07.2021 22:11 Ответить
Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував вішати українців на ліхтарях - Цензор.НЕТ 5727
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08.07.2021 22:45 Ответить
"Часто видится мне черных виселиц ряд
А на них от версты до версты
Московиты висят, коммуняки висят
И молчат их поганые рты"
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08.07.2021 23:00 Ответить
Ну шо, ватнікі, совкодрочери, русофіли і путінососи ? Как вам "адин_нарот", "ми_ше_братья", адна культура й проча москалька полова (труха). Та москалі вас в №уй не ставять, ви так і будете і залишитесь для них хахламі, скільки б ви москалям сракі не вилизували.
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08.07.2021 23:23 Ответить
Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував вішати українців на ліхтарях - Цензор.НЕТ 5045
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08.07.2021 23:23 Ответить
Прапорів потрібно два,для симметрії😂
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09.07.2021 05:25 Ответить
упевнений, що таварісч зєлєнскій впалнє с етім сагласєн, а таварісч дєрьмак - і поготів...
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08.07.2021 23:29 Ответить
Не знаю в кого які сумніви щодо кацапів,кацапи ворожа нація,всі,незалежно від статі ,авіку і політичних уподобань. І абсолютно нерозумію тих хто сумнівається в знищенні ворога-це той що прийшов зі зброєю,в тім числі інформаційною. Росіяни то ніякий не братський народ,то абсолютна протилежність українцям,не плутати з хохлами. Коли навіть генетично вже доведено що ми не братський народ ,росія своїми діями постійно це підтверджує,то в цих умовах невбивство росіянина-ворога чи колаборанта повинно каратися законом. В умовах війни демократія повинна бути обмежена.
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09.07.2021 05:24 Ответить
шванехаунди, прийде для вас час розплати
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09.07.2021 10:37 Ответить
браття, а ось електронна пошта цієї потвори: [email protected].
Пишіть йому усе, що забажаєте.
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09.07.2021 10:47 Ответить
толстой? офигеть, не знал шо выродки под таким псевдонимом скрываются..
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09.07.2021 14:59 Ответить
Смерть кацапським виродкам!
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09.07.2021 10:48 Ответить
вяликая срасея...
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09.07.2021 10:56 Ответить
вот эти перлы и надо показывать в ПАСЕ и ОБСЕ... где они из себя строит невинного миротворца и человеколюба...
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09.07.2021 10:59 Ответить
вот мы вас, преворотчиков с 17-го года и поперевешаем..да? Миша??))))
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09.07.2021 15:16 Ответить
Йди у сраку москаль смердючий
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09.07.2021 16:25 Ответить
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