Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях. ВИДЕО

Российский политик назвал Украину "частью великой России" и заявил, что несогласных с этим следует "перевешать на фонарях".

Об этом Толстой заявил в эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

"На самом деле мы - один народ, как сказал президент. Народ-то один. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях", - заявил россиянин.

"А Украина - это, безусловно, часть нашей великой России", - добавил он.

Присутствовавшие в студии российские политики поддержали Толстого.

Смотрите: "Это вы у себя граф Толстой, а здесь ### простой", - Гончаренко - российской делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

Толстой известен украинофобскими высказываниями. Ранее он уже называл Украину частью России и заявлял, что оккупация Крыма - это ""национальная идея России".