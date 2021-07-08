Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях. ВИДЕО
Российский политик назвал Украину "частью великой России" и заявил, что несогласных с этим следует "перевешать на фонарях".
Об этом Толстой заявил в эфире российского пропагандистского ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.
"На самом деле мы - один народ, как сказал президент. Народ-то один. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях", - заявил россиянин.
"А Украина - это, безусловно, часть нашей великой России", - добавил он.
Присутствовавшие в студии российские политики поддержали Толстого.
Толстой известен украинофобскими высказываниями. Ранее он уже называл Украину частью России и заявлял, что оккупация Крыма - это ""национальная идея России".
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Ця пухлина утворилась давно (300-400)років тому,
Дала метастази{ОПЗЖопе} та інше. Хіміотерапія цю заразу не бере {Новачок для неі мед}
Ця пухлина утворилась давно (300-400)років тому,
Дала метастази{ОПЗЖопе} та інше. Хіміотерапія цю заразу не бере {Новачок для неі мед}
Поскільки це є і інформаційний "рак", то його спокійно знищить відсутність коментарів, інформаційна зневага і тому подібне, іх це бісить
«Мы, московиты, споили киргизов, черемис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, зпретили даже богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину.
Европе мы дали анархистов - П. Кропоткина, М. Бакунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал и изрыгнул бы на землю…».
(В. Розанов, российский философ, 1856-1919 гг.).
Николай Лесков. 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже...
Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России."
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников
не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг
никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Kriżanicz).
Historia de Sibiria Jurij Kriżanicz, 1680.
«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - А. Чехов в беседе с М. Горьким.
"...Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на 200, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающего собственные штаны, в очередной раз показывает,что с ним нельзя,дружить так как он рассматривает дружбу как слабость..." А.П.Чехов
Лев Толстой о Петре І "С Петра I начинаются особенно близкие и понятные ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живыми в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествуе... сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой... коронует б...дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына... и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему"
ПСС, М., 1936, т. 26, С. 568
И таких цитат у меня собрано добрых 5 страниц десятым шрифтом.
Призабули ми пророчі слова Великого українського вождя Степана Бандери - Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіалізму ( фашизм )(уйла), то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на чергове її поневолення. Російський народ, як і зараз, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну як колонію в поневоленні.
Точно що немає хорошого для України москаля, навіть хто б він не був. Москаль - кацап замаскований в 18 ст. під росіянина завжди був, є і завжди буде нам лютим кривавим ворогом.
СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНІ !!!
на кожний такий нівелюючий висер про один народ, від України повинно бути сто публічних антитез на всіх ефірах!!!!!!!!!!!
В ЖИРИНОВСКИЙ
Пока не начнут задерживать кацапов за длинный язык - лапти не успокоятся
Цікаво, як ця товста свиня заверещить на гілляці!...)))))))))
Л. Н.Толстой .
А на них от версты до версты
Московиты висят, коммуняки висят
И молчат их поганые рты"
Пишіть йому усе, що забажаєте.