Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував вішати українців на ліхтарях. ВIДЕО

Російський політик назвав Україну "частиною великої Росії" і заявив, що незгодних із цим слід "перевішати на ліхтарях".

Про це Толстой заявив в ефірі російського пропагандистського токшоу "60 хвилин" на каналі "Росія 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насправді ми - один народ, як сказав президент. Народ-то один. Проблема тільки в купці негідників, які антиконституційним шляхом там владу захопили. Ось їх треба перевішати на ліхтарях", - заявив росіянин.

"А Україна - це, безумовно, частина нашої великої Росії", - додав він.

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Присутні в студії російські політики підтримали Толстого.

Толстой відомий українофобськими висловлюваннями. Раніше він вже називав Україну частиною Росії і заявляв, що окупація Криму - це "національна ідея Росії".