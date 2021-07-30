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Брифинг секретаря СНБО Данилова. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилова вышел на брифинг по результатам выездного заседания Совета в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Автор: 

брифинг (50) Данилов Алексей (1066) СНБО (4447)


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Топ комментарии
+21
Брифинг секретаря СНБО Данилова - Цензор.НЕТ 4250
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30.07.2021 18:48 Ответить
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Брифинг секретаря СНБО Данилова - Цензор.НЕТ 6758
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30.07.2021 18:46 Ответить
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Брифинг секретаря СНБО Данилюка - Цензор.НЕТ 8938
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30.07.2021 18:35 Ответить
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Брифинг секретаря СНБО Данилюка - Цензор.НЕТ 8938
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30.07.2021 18:35 Ответить
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
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30.07.2021 18:35 Ответить
За все слід платити ,от зебіли і розплачуються за власний вибір !!!))))
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30.07.2021 18:40 Ответить
Брифинг секретаря СНБО Данилова - Цензор.НЕТ 6758
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30.07.2021 18:46 Ответить
Брифинг секретаря СНБО Данилова - Цензор.НЕТ 5203
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30.07.2021 18:47 Ответить
Взагалі потрібно відмінити субсидії ці! То все схеми Гройсмана.
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30.07.2021 18:44 Ответить
Субсидія - це не гроші народу. Це гроші в кишені олігархів. Напряму з бюджета.
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30.07.2021 19:22 Ответить
g/c/
Последние три дня Данилов в тонах эпических, рассказывал о героической борьбе Зеленского против повышения цен на электроэнергию для населения, которая со времени его президенства уже выросла в ДВА раза. Судя по всему этот визг - прелюдия подписания законопроекта 3508-д с подарками всем "теплонесущим" олигархам в размере 100 млрд .гривен. С 29.07.2021 он лежит у Вовы на столе. Условный откат по схеме - 2-3 %. ‎
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01.08.2021 11:51 Ответить
Чергова порція локшини готова до вживання !!!))))
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30.07.2021 18:37 Ответить
Брифинг секретаря СНБО Данилова - Цензор.НЕТ 4250
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30.07.2021 18:48 Ответить
Гібрид папуги і мавпи...
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30.07.2021 19:23 Ответить
тим не менш суспільство рухається вперед - папуга замість свиноматки це без сумніву прогрес
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31.07.2021 00:47 Ответить
Зей гезунд, патц!
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01.08.2021 10:48 Ответить
2 ГОДА ЗЕЛЕНСКОГО. ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография

Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экономика

Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы

Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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01.08.2021 11:50 Ответить
это, бл, данилов, журналист из кривого рога
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30.07.2021 18:37 Ответить
Гастроли шапито по Украине. Шоу для лохов продолжается.
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30.07.2021 18:40 Ответить
Якщо зебілів локшиною не годувати ,вони вимрут,як мамонти !!!)))
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30.07.2021 18:42 Ответить
И когда это Данилюк стал секретарем СНБО вместо Данилова? Его ж Милованов "зарубил".
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30.07.2021 18:41 Ответить
Рассказывает сказки про Фирташа и молчит, что при этом ему списали многомиллиардные долги.
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30.07.2021 18:42 Ответить
Рассказывает сказки про борьбу с ковидом и финансирование медиков и забывает добавить о трехмесячных долгах по зарплате и таких-же долгах по выплатам больничных.
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30.07.2021 18:43 Ответить
Данілюка???
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30.07.2021 18:42 Ответить
Одне цікаве в цій статті ,це помилка в заголовку !!!))))
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30.07.2021 18:44 Ответить
давайте тогда уже Данилко..
Брифинг секретаря СНБО Данилова - Цензор.НЕТ 7963
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30.07.2021 18:45 Ответить
Зустрічаються два єврея:
Ну як, Ізя, ти-таки вже влаштувався на роботу?
Так, в оркестр українських народних інструментів (ОП).
Український оркест ну і шо, і невже там всі українці?
Звичайно, ні! Правда, є один - але, ти ж знаєш,
вони всюди пролізуть навіть у Офіс ...резидента !
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30.07.2021 19:59 Ответить
Те, що я почув, це тренд в потрібному напрямку..
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30.07.2021 21:58 Ответить
На діяльність вони, зелені, не здатні - тільки на "тренд" та обіцянки.
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31.07.2021 11:46 Ответить
Собрание на ликеро-водочном заводе. А что нам скажет начальник транспортного цеха?
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31.07.2021 07:06 Ответить
Пусте базікання: абсолютно нічого конкретного, або все й так само собою зрозуміло, або обіцянки. Смішно. Не справи, а як би діяльність, імітація.
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31.07.2021 11:43 Ответить
фу..какая мендель сегодня не бритая ))))
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31.07.2021 17:58 Ответить
Обычная картонная криворожская дурилка и бубнит что-то для ЗЕлошков.
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01.08.2021 10:20 Ответить
 
 