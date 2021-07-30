Брифінг секретаря РНБО Данілова. ВIДЕО
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов вийшов на брифінг за результатами виїзного засідання Ради в Донецькій області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Офіс Президента.
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показати весь коментар30.07.2021 18:48 Відповісти Посилання
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Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
Последние три дня Данилов в тонах эпических, рассказывал о героической борьбе Зеленского против повышения цен на электроэнергию для населения, которая со времени его президенства уже выросла в ДВА раза. Судя по всему этот визг - прелюдия подписания законопроекта 3508-д с подарками всем "теплонесущим" олигархам в размере 100 млрд .гривен. С 29.07.2021 он лежит у Вовы на столе. Условный откат по схеме - 2-3 %.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Ну як, Ізя, ти-таки вже влаштувався на роботу?
Так, в оркестр українських народних інструментів (ОП).
Український оркест ну і шо, і невже там всі українці?
Звичайно, ні! Правда, є один - але, ти ж знаєш,
вони всюди пролізуть навіть у Офіс ...резидента !