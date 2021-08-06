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Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО
Украинский каратист Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В полуфинале Олимпиады украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3.
Таким образом, Горуна стал бронзовым призером Олимпиады-2020.
В активе сборной Украины на Олимпиаде 14 медалей - 1 золото, 3 серебряных и 10 бронзовых наград.
Топ комментарии
+11 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий06.08.2021 15:37
+11 буков
показать весь комментарий06.08.2021 15:42
+9 Михаил Грушевский
показать весь комментарий06.08.2021 15:42
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Две медали в каратэ для Украины на олимпиаде - это супер! И это ведь только начало...
Золото, срібло й бронза - за боротьбу, срібло - за карате, бронза - за дзюдо...
Це ще раз доводить, що укранці не бачать ніякого сенсу в тому, щоб гуртом ганяти м'яча по полю, чи кудись бігти й стрибать, хто зна й чого...
А от комусь натовкти пику - всігда пожалуста!
Ще від Хижняка медалі чекаємо. От там про пику якраз точно.
Я не розбираюся в карате, але Станіслав, по-моєму, більш творчий та оригінальний.
Але не пощастило.
Тому на майбутнє - перемог !