Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинский каратист Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В полуфинале Олимпиады украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3.

Таким образом, Горуна стал бронзовым призером Олимпиады-2020.

В активе сборной Украины на Олимпиаде 14 медалей - 1 золото, 3 серебряных и 10 бронзовых наград.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду