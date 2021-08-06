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Новости Видео Олимпиада-2020
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Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинский каратист Станислав Горуна (весовая категория до 75 кг) завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В полуфинале Олимпиады украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3.

Таким образом, Горуна стал бронзовым призером Олимпиады-2020.

В активе сборной Украины на Олимпиаде 14 медалей - 1 золото, 3 серебряных и 10 бронзовых наград.

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Автор: 

карате (24) Олимпиада (1136) спорт (2429)


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Топ комментарии
+11
Поздоровляємо з перемогою! кожна медаль - це велика праця, це неймовірні зусилля, які багатьом з нас недосяжні! Вітаємо з перемогою!
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06.08.2021 15:37
+11
Народився в Києві, виріс в Україні, тоді і Пушкін не має відношення до московитів.
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06.08.2021 15:42
+9
Как по мне, у нас достойный результат. С учетом того, что спорт занимает хз какое место в вопросе приоритетности, вопреки всему наши спортсмены достигают результата, и это не маловажно. Каждая победа в нашем случае это титанический труд и невероятное упорство. Олимпийцам - спасибо. Зажравшимся мразям в виде разного рода гоструктур - идите в жопу.
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06.08.2021 15:42
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Поздоровляємо з перемогою! кожна медаль - це велика праця, це неймовірні зусилля, які багатьом з нас недосяжні! Вітаємо з перемогою!
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06.08.2021 15:37 Ответить
Народився в Києві, виріс в Україні, тоді і Пушкін не має відношення до московитів.
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06.08.2021 15:42 Ответить
Вам, дикарям, лучше побольше таких как шойга и рамзанка дыров - истинные русские.
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06.08.2021 17:34 Ответить
Олександр Дюма був справжнім французом, а Жан Беленюк є справжнім українцем.
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06.08.2021 18:53 Ответить
Как по мне, у нас достойный результат. С учетом того, что спорт занимает хз какое место в вопросе приоритетности, вопреки всему наши спортсмены достигают результата, и это не маловажно. Каждая победа в нашем случае это титанический труд и невероятное упорство. Олимпийцам - спасибо. Зажравшимся мразям в виде разного рода гоструктур - идите в жопу.
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06.08.2021 15:42 Ответить
ВІТАЄМО !
Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 6046

.
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06.08.2021 15:44 Ответить
Спасибо за медаль!
Две медали в каратэ для Украины на олимпиаде - это супер! И это ведь только начало...
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06.08.2021 15:46 Ответить
Молодець!
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06.08.2021 15:58 Ответить
При Зе началась какая то идиотская мода всех и вся оправдывать, всех хвалить. Молодец Стас, но мог в последнем бою все таки показать характер и взять золото, итальяшка особо себя не проявил но стал чемпионом тем не менее.
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06.08.2021 16:37 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWZNEkzNNBdz1iS3TfYEL5u2SiNlEuKch4pnIFLM7jzhM29lKp5PRBEcUmx2e7Jyct3YJKuyb29bKSk_01DRqmoDGcYXEL4hCTphFUCSrh07VKAnFCkEt8ZvOFDWPLQ6_o&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

Золото, срібло й бронза - за боротьбу, срібло - за карате, бронза - за дзюдо...

Це ще раз доводить, що укранці не бачать ніякого сенсу в тому, щоб гуртом ганяти м'яча по полю, чи кудись бігти й стрибать, хто зна й чого...

А от комусь натовкти пику - всігда пожалуста!

Ще від Хижняка медалі чекаємо. От там про пику якраз точно.
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06.08.2021 20:34 Ответить
Мені сподобався наш спортсмен.
Я не розбираюся в карате, але Станіслав, по-моєму, більш творчий та оригінальний.
Але не пощастило.
Тому на майбутнє - перемог !
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06.08.2021 23:49 Ответить
Як колишнiй спортсмен, пов,язаний з боротьбою,хочу сказати свою позицiю.З кожним роком,Олiмпiадою,спорт став на рейки бiзнесу.Якась сiрiсть,нiякого азарту,розкутостi,все тупо заточено на результат любим коштом,Я РОЗЧАРОВАНИЙ. На критику читачiв не буду реагувати,це моя чесна позицiя...
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07.08.2021 06:23 Ответить
 
 