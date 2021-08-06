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Новости Олимпиада-2020
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15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду

15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду

15-летний украинец Алексей Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинец является действующим чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки.

Середа набрал 435,90 балла и занял 6-е место по итогам квалификации.

Всего полуфинал вышли 18 из 29 спортсменов.

Полуфинал и финал пройдут 7 августа

Середа стал первым и единственным украинским прыгуном в воду, который преодолел квалификацию и продолжит борьбу за выход в финал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все каноисты и байдарочники сборной Украины вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

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Олимпиада (1136) спорт (2423)


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будемо тримати кулачки! Давай, козаче! наснаги, сил та майстерності у виконанні!
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06.08.2021 12:52 Ответить
А разве нет возрастного ценза на соревнованиях?
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06.08.2021 12:55 Ответить
наверное вес-рост-отборочные решают. вроде все по науке, ничего лишнего.
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06.08.2021 13:36 Ответить
малой красавчик)
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06.08.2021 12:56 Ответить
В гимнастике из-за китайцев запретили выступать спортсменам младше 16-ти лет. В других видах выступают даже 13-летние, такие как чемпионка Олимпиады в Токио Момидзи Нисия.

15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду - Цензор.НЕТ 8737
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06.08.2021 12:56 Ответить
 
 