15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду

15-летний украинец Алексей Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинец является действующим чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки.

Середа набрал 435,90 балла и занял 6-е место по итогам квалификации.

Всего полуфинал вышли 18 из 29 спортсменов.

Полуфинал и финал пройдут 7 августа

Середа стал первым и единственным украинским прыгуном в воду, который преодолел квалификацию и продолжит борьбу за выход в финал.

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