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15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду
15-летний украинец Алексей Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинец является действующим чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки.
Середа набрал 435,90 балла и занял 6-е место по итогам квалификации.
Всего полуфинал вышли 18 из 29 спортсменов.
Полуфинал и финал пройдут 7 августа
Середа стал первым и единственным украинским прыгуном в воду, который преодолел квалификацию и продолжит борьбу за выход в финал.
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Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий06.08.2021 12:52 Ответить Мне нравится 6
Solomon #418722
показать весь комментарий06.08.2021 12:55 Ответить Мне нравится 1
Andry Asmodeus
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Владислав Ткаченко #456666
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граф оман #489801
показать весь комментарий06.08.2021 12:56 Ответить Мне нравится 2
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