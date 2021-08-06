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15-річний українець Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у стрибках у воду
15-річний українець Олексій Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 в стрибках у воду з 10-метрової вишки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Українець є чинним чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки.
Середа набрав 435,90 бала і посів 6-е місце за підсумками кваліфікації.
Всього у півфінал вийшли 18 з 29 спортсменів.
Півфінал та фінал відбудуться 7 серпня.
Середа став першим і єдиним українським стрибуном у воду, який подолав кваліфікацію і продовжить боротьбу за вихід у фінал.
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Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар06.08.2021 12:52 Відповісти Мені подобається 6
Solomon #418722
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Andry Asmodeus
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Владислав Ткаченко #456666
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граф оман #489801
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