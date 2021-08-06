15-річний українець Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у стрибках у воду

15-річний українець Олексій Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 в стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українець є чинним чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки.

Середа набрав 435,90 бала і посів 6-е місце за підсумками кваліфікації.

Всього у півфінал вийшли 18 з 29 спортсменів.

Півфінал та фінал відбудуться 7 серпня.

Середа став першим і єдиним українським стрибуном у воду, який подолав кваліфікацію і продовжить боротьбу за вихід у фінал.

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