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Новини Олімпіада-2020
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15-річний українець Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у стрибках у воду

15-річний українець Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у стрибках у воду

15-річний українець Олексій Середа вийшов у півфінал Олімпіади-2020 в стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українець є чинним чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки.

Середа набрав 435,90 бала і посів 6-е місце за підсумками кваліфікації.

Всього у півфінал вийшли 18 з 29 спортсменів.

Півфінал та фінал відбудуться 7 серпня.

Середа став першим і єдиним українським стрибуном у воду, який подолав кваліфікацію і продовжить боротьбу за вихід у фінал.

Також читайте: Усі каноїсти і байдарочники збірної України вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо

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будемо тримати кулачки! Давай, козаче! наснаги, сил та майстерності у виконанні!
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06.08.2021 12:52 Відповісти
А разве нет возрастного ценза на соревнованиях?
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06.08.2021 12:55 Відповісти
наверное вес-рост-отборочные решают. вроде все по науке, ничего лишнего.
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06.08.2021 13:36 Відповісти
малой красавчик)
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06.08.2021 12:56 Відповісти
В гимнастике из-за китайцев запретили выступать спортсменам младше 16-ти лет. В других видах выступают даже 13-летние, такие как чемпионка Олимпиады в Токио Момидзи Нисия.

15-летний украинец Середа вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в прыжках в воду - Цензор.НЕТ 8737
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06.08.2021 12:56 Відповісти
 
 