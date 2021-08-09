СБУ не передала НАБУ записи Медведчука, - Сытник. ВИДЕО
Служба безопасности Украины не передала Национальному антикоррупционному бюро Украины записи разговоров народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
Он отметил, что НАБУ обращалось к СБУ с просьбой передать аудиозаписи телефонных переговоров Медведчука.
Детективы планировали их изучить в рамках расследования дела о "трубе Медведчука" - нефтепродуктроповоде "Самара - Западное направление". До сих пор НАБУ не получило указанные записи от коллег из СБУ.
"К сожалению, нет (не получили записи. - Ред.). Но я надеюсь, что мы их еще когда-то получим", - отметил Сытник.
Топ комментарии
+5 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий09.08.2021 12:53
+4 Алла Новосад #194524
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+4 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий09.08.2021 13:51
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Виходить, що Біхус вчергове розігнав якесь склеєне г-но?
Багато хто дивується, чому чекісти вирішили злити факти співпраці Боцмана-Коротких з ФСБ саме зараз.
Просто цей злив вказує на завершення маштабної спецоперації по контролю українських "націоналістичних" організацій, та переходу до їнших методів, бо можливостей в Україні у Кремля тепер набагато більше, крім електорально безперспективних "ультра-патріотів".
А весь бруд та огиду має зібрати на себе цей зашкварений персонаж - щоби добрі українці менше звертали уваги на інших агентів впливу, яких тепер стануть просувати їм в "нарідні герої", і яких і без Малюти залишився цілий вагон.
Отже, руки, які кидали плюшевих свинок і "загонялі Пєтю" - спрямовувала ФСБ.
"Свінарчукі" - спецоперація ФСБ по дискредитації української влади і оборонної сфери.
Все це - за допомогою каналу Коломойського "1+1".
І в зливі Боцмана є ще елемент путінської бравади і знущання - "дивіться, я показую реальність, а "укрАинцы" нічого не усвідомлять і будуть робити так, як хочу я".
"Вы не страна 404, вы народ 404".
Тисячі простих членів "нацдружин" і "нацкорпусу" розвели і зрадили, заставили радіти програшу державницьких сил - але їх про це попереджали ті, кого вони кляли як "порохоботів" та вважали ворогами, за вказівкою фсбшника Боцмана.
Як настрій, парні? Що робити будемо?
И даже выложил видео, не пойму откуда они его нарыли.
Но качество гораздо лучше того, что демонстрировали всем собаков и ослина.