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СБУ не передала НАБУ записи Медведчука, - Сытник. ВИДЕО

Служба безопасности Украины не передала Национальному антикоррупционному бюро Украины записи разговоров народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что НАБУ обращалось к СБУ с просьбой передать аудиозаписи телефонных переговоров Медведчука.

Детективы планировали их изучить в рамках расследования дела о "трубе Медведчука" - нефтепродуктроповоде "Самара - Западное направление". До сих пор НАБУ не получило указанные записи от коллег из СБУ.

"К сожалению, нет (не получили записи. - Ред.). Но я надеюсь, что мы их еще когда-то получим", - отметил Сытник.

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Автор: 

НАБУ (4219) Медведчук Виктор (1789) СБУ (19874) Сытник (958)


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Топ комментарии
+5
понятно шо те "записи", как и пленки дерькача, а до того онищенка, - пригодны только для сортирных бихусов. В суде их показать постесняются.
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09.08.2021 12:53
+4
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW8YHU1Jm1HMplxe1YaBxbn1tEy602o6OLH2Baeiyfn1MFJLUNdOx_5VAQinQAhowXXDEuqrdpkRAb1uf2ZDfSOEjrhtlu1UfFliplOoNOaOdsy8Uj0sXBm0c5OWL3jaFw&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

Багато хто дивується, чому чекісти вирішили злити факти співпраці Боцмана-Коротких з ФСБ саме зараз.

Просто цей злив вказує на завершення маштабної спецоперації по контролю українських "націоналістичних" організацій, та переходу до їнших методів, бо можливостей в Україні у Кремля тепер набагато більше, крім електорально безперспективних "ультра-патріотів".

А весь бруд та огиду має зібрати на себе цей зашкварений персонаж - щоби добрі українці менше звертали уваги на інших агентів впливу, яких тепер стануть просувати їм в "нарідні герої", і яких і без Малюти залишився цілий вагон.

Отже, руки, які кидали плюшевих свинок і "загонялі Пєтю" - спрямовувала ФСБ.

"Свінарчукі" - спецоперація ФСБ по дискредитації української влади і оборонної сфери.

Все це - за допомогою каналу Коломойського "1+1".

І в зливі Боцмана є ще елемент путінської бравади і знущання - "дивіться, я показую реальність, а "укрАинцы" нічого не усвідомлять і будуть робити так, як хочу я".

"Вы не страна 404, вы народ 404".

Тисячі простих членів "нацдружин" і "нацкорпусу" розвели і зрадили, заставили радіти програшу державницьких сил - але їх про це попереджали ті, кого вони кляли як "порохоботів" та вважали ворогами, за вказівкою фсбшника Боцмана.

Як настрій, парні? Що робити будемо?
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09.08.2021 12:56
+4
так ви ж сситеся екпертних оцінок, клоуни. Віддайте "записи" в НАБУ, суд - хай перевірять автентичність.
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09.08.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
Неприкасаемые лишь до тех пор,пока к ним не захотят прикоснуться.
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09.08.2021 12:50 Ответить
понятно шо те "записи", как и пленки дерькача, а до того онищенка, - пригодны только для сортирных бихусов. В суде их показать постесняются.
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09.08.2021 12:53 Ответить
Сам хоч спробував прослухати? Чи покладаєшся на "експертні оцінки"?
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09.08.2021 13:32 Ответить
так ви ж сситеся екпертних оцінок, клоуни. Віддайте "записи" в НАБУ, суд - хай перевірять автентичність.
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09.08.2021 13:51 Ответить
если бы ты воочию видел что то происходит не так в 2014-2019 то пленки в подтверждение. но ты лично что видел, что не так, своими словами...
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09.08.2021 13:55 Ответить
В ФСБ сидят рукожопы и до сегодня еще клеют пленки ацетоном.
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09.08.2021 12:55 Ответить
А шо такоє?
Виходить, що Біхус вчергове розігнав якесь склеєне г-но?
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09.08.2021 12:55 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW8YHU1Jm1HMplxe1YaBxbn1tEy602o6OLH2Baeiyfn1MFJLUNdOx_5VAQinQAhowXXDEuqrdpkRAb1uf2ZDfSOEjrhtlu1UfFliplOoNOaOdsy8Uj0sXBm0c5OWL3jaFw&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

Багато хто дивується, чому чекісти вирішили злити факти співпраці Боцмана-Коротких з ФСБ саме зараз.

Просто цей злив вказує на завершення маштабної спецоперації по контролю українських "націоналістичних" організацій, та переходу до їнших методів, бо можливостей в Україні у Кремля тепер набагато більше, крім електорально безперспективних "ультра-патріотів".

А весь бруд та огиду має зібрати на себе цей зашкварений персонаж - щоби добрі українці менше звертали уваги на інших агентів впливу, яких тепер стануть просувати їм в "нарідні герої", і яких і без Малюти залишився цілий вагон.

Отже, руки, які кидали плюшевих свинок і "загонялі Пєтю" - спрямовувала ФСБ.

"Свінарчукі" - спецоперація ФСБ по дискредитації української влади і оборонної сфери.

Все це - за допомогою каналу Коломойського "1+1".

І в зливі Боцмана є ще елемент путінської бравади і знущання - "дивіться, я показую реальність, а "укрАинцы" нічого не усвідомлять і будуть робити так, як хочу я".

"Вы не страна 404, вы народ 404".

Тисячі простих членів "нацдружин" і "нацкорпусу" розвели і зрадили, заставили радіти програшу державницьких сил - але їх про це попереджали ті, кого вони кляли як "порохоботів" та вважали ворогами, за вказівкою фсбшника Боцмана.

Як настрій, парні? Що робити будемо?
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09.08.2021 12:56 Ответить
Канал Наше время ТВ (Совместный проект ФСБ и Радио Свобода) неоднозначно намекнул, что к убийству Шеремета непосредственное отношение имеет лично Билецкий и еще десяток нацжен, чьих фамилий я не запомнил, слишком много чести для этого дерьма.
И даже выложил видео, не пойму откуда они его нарыли.
Но качество гораздо лучше того, что демонстрировали всем собаков и ослина.
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09.08.2021 13:04 Ответить
Ну а чо б ФСБ не протоколировать под видео действия своих марионеток?
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09.08.2021 15:00 Ответить
Валєра ******* як дише. То ж знаний пороходрочер. А може і на зарплаті.
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09.08.2021 13:33 Ответить
Людською мовою висловити конкретну претензію до написано не здатен?
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09.08.2021 13:53 Ответить
 
 