СБУ не передала НАБУ записи Медведчука, - Сытник. ВИДЕО

Служба безопасности Украины не передала Национальному антикоррупционному бюро Украины записи разговоров народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что НАБУ обращалось к СБУ с просьбой передать аудиозаписи телефонных переговоров Медведчука.

Детективы планировали их изучить в рамках расследования дела о "трубе Медведчука" - нефтепродуктроповоде "Самара - Западное направление". До сих пор НАБУ не получило указанные записи от коллег из СБУ.

"К сожалению, нет (не получили записи. - Ред.). Но я надеюсь, что мы их еще когда-то получим", - отметил Сытник.

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