НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено просить Интерпол объявить в международный розыск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом глава НАБУ Артем Сытник сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.

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"Дальше будем пробовать (объявить в розыск Интерпола, - ред.). Насколько это будет успешно - большой вопрос", - отметил Сытник.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году.

Также НАБУ) и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.