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НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено просить Интерпол объявить в международный розыск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом глава НАБУ Артем Сытник сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестовать Януковича и его сына просят НАБУ и САП

"Дальше будем пробовать (объявить в розыск Интерпола, - ред.). Насколько это будет успешно - большой вопрос", - отметил Сытник.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил проведение заочного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году.

Также НАБУ) и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.

НАБУ (4218) Интерпол (538) розыск (840) Янукович (30784) Сытник (958)


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НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск - Цензор.НЕТ 3475
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09.08.2021 12:49 Ответить
А слабо викрасти овоща, як Чауса?))
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09.08.2021 12:50 Ответить
Что вы хотите от Януковича ? Самый нормальный для НАРОДА президент. Все ВОРУЮТ.
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09.08.2021 12:54 Ответить
Надо было судить его не за пафосную "измену Родине", а как вора. Тогда и Интерпол вам в помощь
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09.08.2021 13:50 Ответить
шо опять?
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09.08.2021 13:56 Ответить
в мене таке враження, що зараз лютий-березень 2014 року... Куди поспішають, треба ще почекати.
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09.08.2021 14:08 Ответить
 
 