НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір просити Інтерпол оголосити в міжнародний розшук експрезидента України Віктора Януковича.
Про це голова НАБУ Артем Ситник повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє в подальшому клопотати про міжнародний розшук.
"Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу, - ред.). Наскільки це буде успішно - велике питання", - зазначив Ситник.
Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.
Також НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича і його сина.
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