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НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір просити Інтерпол оголосити в міжнародний розшук експрезидента України Віктора Януковича.

Про це голова НАБУ Артем Ситник повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє в подальшому клопотати про міжнародний розшук.

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"Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу, - ред.). Наскільки це буде успішно - велике питання", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.

Також НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича і його сина.

НАБУ (5057) Інтерпол (376) розшук (650) Янукович (10777) Ситник (862)


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в ВАКС будут взыскивать незадекларированные активы..
НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск - Цензор.НЕТ 3475
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09.08.2021 12:49 Відповісти
А слабо викрасти овоща, як Чауса?))
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09.08.2021 12:50 Відповісти
Что вы хотите от Януковича ? Самый нормальный для НАРОДА президент. Все ВОРУЮТ.
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09.08.2021 12:54 Відповісти
Надо было судить его не за пафосную "измену Родине", а как вора. Тогда и Интерпол вам в помощь
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09.08.2021 13:50 Відповісти
шо опять?
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09.08.2021 13:56 Відповісти
в мене таке враження, що зараз лютий-березень 2014 року... Куди поспішають, треба ще почекати.
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09.08.2021 14:08 Відповісти
 
 