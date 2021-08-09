НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір просити Інтерпол оголосити в міжнародний розшук експрезидента України Віктора Януковича.

Про це голова НАБУ Артем Ситник повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє в подальшому клопотати про міжнародний розшук.

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"Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу, - ред.). Наскільки це буде успішно - велике питання", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році.

Також НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича і його сина.