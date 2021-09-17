Украинская туристка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Испании. ВИДЕО
Девушку удалось спасти, но она находится в тяжелом состоянии.
Несчастный случай произошел возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
26-летняя украинка перелезла через перила, чтобы сделать снимок на фоне пляжа Леванте, однако потеряла равновесие и упала в море, ударившись о камни.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Погодные условия были неблагоприятными, но им удалось добраться до украинки, которая потеряла сознание и получила серьезные травмы при падении.
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Девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где девушку реанимировали. Оттуда туристку доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор.
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пришлось попутешествовать по многим странам - делал селфи тоже и даже фильмы снимал
- а гости, друзья и товарищи зевая - "Интересно, интересно, но не тяни - наливай!"
твоя прожитая жизнь возможно интересна только твоей жене, детям и родителям
возможно...
Дуракам закон не писан.
немного не к месту, но высокодуховный современный инста-анекдот вспомнился :
- Здравствуйте, а можно Сашу?... Он нам фотосессию делал.
- А Саша умер.
- А скиньте ж фоточки...