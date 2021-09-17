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Украинская туристка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Испании. ВИДЕО

Девушку удалось спасти, но она находится в тяжелом состоянии.

Несчастный случай произошел возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

26-летняя украинка перелезла через перила, чтобы сделать снимок на фоне пляжа Леванте, однако потеряла равновесие и упала в море, ударившись о камни.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Погодные условия были неблагоприятными, но им удалось добраться до украинки, которая потеряла сознание и получила серьезные травмы при падении.

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Девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где девушку реанимировали. Оттуда туристку доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор.

Автор: 

Испания (860) несчастный_случай (314) туризм (1543) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+38
а вот интересно - кому нахрен эти селфи нужны кроме тебе самому?

пришлось попутешествовать по многим странам - делал селфи тоже и даже фильмы снимал

- а гости, друзья и товарищи зевая - "Интересно, интересно, но не тяни - наливай!"

твоя прожитая жизнь возможно интересна только твоей жене, детям и родителям

возможно...
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17.09.2021 17:06
+16
Премию Дарвина
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17.09.2021 17:00
+11
Нарциссизм - наказуем. Такое ощущени, что часть населения Земли интересуется исключительно своими жопами и/или бицепcами в Инстаграмм. Это опасная болезнь и не только для нарциссов, но и в целом доя цивилизации. Самоупоительное смалюбование смертельно опасно, что глупенькая барышня и доказала. Ни копейки на лечение ей не перечислю)
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17.09.2021 17:07
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Дайте Оскар этой бахине.
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17.09.2021 16:58 Ответить
Премию Дарвина
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17.09.2021 17:00 Ответить
Спочатку рахунок за лікування
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17.09.2021 17:06 Ответить
селфі хоч встигла зробити?
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17.09.2021 17:08 Ответить
В лікарні ще купу селфі зробить. Або селфі з купою.
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17.09.2021 17:27 Ответить
Померла она.
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17.09.2021 20:05 Ответить
Чужой идиотизм всегда подымает настроение.
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17.09.2021 17:22 Ответить
и оно того стоило потратить бабки на билеты поездку справки по Ковиду у нас что в Украине нема своих оврагов и скал зачем так далеко было ехать то??!!!
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17.09.2021 17:38 Ответить
Это все твои чувства?
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17.09.2021 20:25 Ответить
Выпей на радостях. Скотство вызывает чувство омерзения
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17.09.2021 20:12 Ответить
ще рано, але вона за крок до цього
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17.09.2021 18:39 Ответить
Что характерно, она не потонула, это говорит о многом.
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17.09.2021 17:05 Ответить
а вот интересно - кому нахрен эти селфи нужны кроме тебе самому?

пришлось попутешествовать по многим странам - делал селфи тоже и даже фильмы снимал

- а гости, друзья и товарищи зевая - "Интересно, интересно, но не тяни - наливай!"

твоя прожитая жизнь возможно интересна только твоей жене, детям и родителям

возможно...
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17.09.2021 17:06 Ответить
У них там в этих инстаграмах какое-то помешательство на селфи и лайках. Честно говоря сам не понимаю. Сам также и фото снимал и собирал из них фотошоу. ДВД диски с красочными менюшками делал, фильмы снимал типа семейной хроники. Ну и результат - пылится благополучно это все. Сейчас вон набралась куча фото с поездок. Все руки не доходят в один видеоряд объеденить и музыку наложить. Ибо стимула нет. Работы предостаточно а на выходе ну может раз посмотрят.
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17.09.2021 17:25 Ответить
Вот если бы вы залезли на поезд сфоткаться, и вас бы током убило, или показала, как выглядит самоубийство приставив к нижней челюсти автомат или ружье, и оно как то выстрелело, или залезли на высокоэтажку походить по краю, и случайно упали и т.д., вас бы лайкнули, а так, неинтересно... Современная жизнь тик токеров.
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17.09.2021 17:43 Ответить
Мне эти ихние лайки до лампады. Равно как и не вижу смысла таблосветить на весь интернет.

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17.09.2021 17:49 Ответить
Аналогично. Но, таких не так уж много.
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17.09.2021 17:55 Ответить
Мода така. Ось тут я 3,14сяю, ось тут ка-аю, покоління фейсбучних та інстаграмних дебілів. Більше воно нічого не може, а прославитись хоче. Хоч гімном всяким.
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18.09.2021 07:37 Ответить
Нарциссизм - наказуем. Такое ощущени, что часть населения Земли интересуется исключительно своими жопами и/или бицепcами в Инстаграмм. Это опасная болезнь и не только для нарциссов, но и в целом доя цивилизации. Самоупоительное смалюбование смертельно опасно, что глупенькая барышня и доказала. Ни копейки на лечение ей не перечислю)
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17.09.2021 17:07 Ответить
Дарвиновский ТикТок работает не первую сотню лет.
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17.09.2021 17:10 Ответить
Две премии заверните ей. На том свете пригодится.
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17.09.2021 17:10 Ответить
Жертва селфифобии.
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17.09.2021 17:10 Ответить
Может селфимании?
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17.09.2021 17:37 Ответить
Скоріше, "мозковідсутності".
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18.09.2021 07:38 Ответить
Покажите же селфи ! Кива его оценит по своей шкале.
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17.09.2021 17:10 Ответить
зебіл, пам'ятай: дідусь Дарвін знайде тебе і в Іспанії!
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17.09.2021 17:13 Ответить
готовим бабки за лечение
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17.09.2021 17:13 Ответить
Дура дурой.
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17.09.2021 17:16 Ответить
Теперь будет делать селфи в больничной палате с гипсом и растяжками.
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17.09.2021 17:21 Ответить
и с уткой, но не стой что летает, а с той, что воняет..))
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17.09.2021 17:24 Ответить
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17.09.2021 17:24 Ответить
Рятувальникам респект - так ризикувати своїм життям заради незнайомої тобі людини - варто поваги!
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17.09.2021 17:24 Ответить
Из селфи получился Тик Ток...
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17.09.2021 17:26 Ответить
Испанские спасатели - молодцы, респект
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17.09.2021 17:31 Ответить
Ну и как селфи? Поколение недоумков и тупых. Предвидеть последствия - не для них, надо иметь чем предвидеть!
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17.09.2021 17:32 Ответить
Одни пузыри.
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17.09.2021 17:40 Ответить
Вибачте, "предвидеть последствия" - не для 73% навіть.У світі взагалі мало людей, які це можуть робити. От у моєї знайомої синок під 40 років - ходяче нещастя. І попадає в такі ситуації, що навіть дебіл задумався б.
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18.09.2021 07:41 Ответить
Шкода дівчину... та вона дурненька.
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17.09.2021 17:38 Ответить
глупость оплачена...
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17.09.2021 17:41 Ответить
Естественный отбор в действии
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17.09.2021 18:08 Ответить
Чарльз Дарвин ставит лайк.
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17.09.2021 18:20 Ответить
Жалко девушку, умерла. Странно читать комменты земляков. Вам не жаль вашу землячку?
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17.09.2021 18:27 Ответить
Ніт. Если бы ее там машина сбила - было бы обидно за девочку, а так она сама сама устроила свою судьбу.
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17.09.2021 19:16 Ответить
Мне до тошноты противно читать этих одноклеточных.
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17.09.2021 20:09 Ответить
Да... скоты ведь какие. Эх...
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17.09.2021 22:58 Ответить
Хелоу гайс

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17.09.2021 18:27 Ответить
26-летняя украинка перелезла через перила...

Дуракам закон не писан.
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17.09.2021 18:29 Ответить
Для жителей всего земного шара надо писать "НЕЛЬЗЯ ВХОДИТЬ, ПЕРЕЛАЗИТЬ И Т.Д." Отдельно для лиц словянской национальности надо писать "ВСЕМ НЕЛЬЗЯ - ВАМ МОЖНО" У нас менталитет о противного!!! Ах раз можно, тогда специально не попрусь!!!
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20.09.2021 10:43 Ответить
пару лет назад у нас тут , на эстонщине , была похожая ситуация .мнения разделились , русскоязычные , примерно также комментировали ситуацию ,кто со злорадством , кто от "большого" ума.а эстонцы просто собрали денег и помогли . в жизни все может случится . я просто желаю вам не попасть в плохую ситуацию. .... еще мне хочется вам кое что сказать ...но не буду , когда не будь , может быть . вы поймете . ...
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17.09.2021 18:49 Ответить
Такое ощущение что эти ... не делали опрометчивых поступков в жизни, при том что 97% идиотов.
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17.09.2021 20:03 Ответить
с такими темпами у дарвина не останется премий...
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17.09.2021 19:36 Ответить
Прости Господи, но это и есть естественный отбор...
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17.09.2021 19:44 Ответить
Да ёлки ш! Вы будете следить за собой, чёрт вас дери?!
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17.09.2021 19:46 Ответить
Какие же скоты вы . Ваши дети не делали глупостей? Радостно повизгивать от смерти молодой девушки, вашей соотечественницы. Ну вы и подонки
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17.09.2021 20:16 Ответить
26 годиков девочке!!! ТЫ прикалываешься?? Когда у этого поколения взросление начинается, за сороковник??
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20.09.2021 10:44 Ответить
Немає розуму- рахуй каліка. Звичайно ж дуже шкода оту дівчину (дай Бог,щоби скоріше виздоровіла),але розуму таки у неї обмаль, через що може залишитись калікою.
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17.09.2021 23:30 Ответить
что ни говори, а эти фоточки - никому и накуй не нужны, причём в тот же день !

немного не к месту, но высокодуховный современный инста-анекдот вспомнился :

- Здравствуйте, а можно Сашу?... Он нам фотосессию делал.
- А Саша умер.
- А скиньте ж фоточки...
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18.09.2021 00:24 Ответить
никогда ничего не снимаю..- для себя..- самодостаточен вполне и нихх никому не надо доказывать)))= всем советую, больше времени для других полезных дел .. и людей...)))
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18.09.2021 03:29 Ответить
М-м-м-м... Селфи в инвалидной коляске! Как романтично!
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18.09.2021 07:18 Ответить
Нажаль, уже в труні.
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18.09.2021 07:43 Ответить
перелезла через ограждение .....
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18.09.2021 12:27 Ответить
Яка безглузда смерть! НАХІБА це робити?
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20.09.2021 23:37 Ответить
 
 