Украинская туристка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Испании. ВИДЕО

Девушку удалось спасти, но она находится в тяжелом состоянии.

Несчастный случай произошел возле популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

26-летняя украинка перелезла через перила, чтобы сделать снимок на фоне пляжа Леванте, однако потеряла равновесие и упала в море, ударившись о камни.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Погодные условия были неблагоприятными, но им удалось добраться до украинки, которая потеряла сознание и получила серьезные травмы при падении.

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Девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где девушку реанимировали. Оттуда туристку доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор.