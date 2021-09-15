Ливанский политик Ваххаб сравнил украинок с проститутками, посольство требует извинений. ВИДЕО
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Бывший министр экологии Ливана, глава партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб публично сравнил украинских женщин с проститутками.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".
Скандальное заявление Ваххаб сделал в эфире местного телеканала. Он вспомнил, как обсуждал страны Мишелем Ауном возрождения туризма в Ливане.
"Я сказал ему: "Если мы - страна проституции, позвольте нам ввезти 10 тцсяч российских или украинских женщин", - заявил Ваххаб.
Политик добавил, что президент отреагировал на его "предложение" улыбкой.
Заявление политика раскритиковали в социальных сетях. Мгновенно отреагировал и посольство Украины в Ливане.
"Посольство Украины в Ливанской Республике решительно осуждает оскорбительные высказывания и унижение достоинства граждан Украины председателем партии "Аль Таухид Аль Араби" господином Виамом Ваххабом на телеканале "Аль Жадида" и обращается с требованием публичного извинения перед гражданами Украины", - говорится в сообщении дипучреждения.
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что посольство готовит иски в суд из-за слов политика.
"У нас уже был подобный опыт с ливанским телеканалом. Поэтому мы не позволим никому безнаказанно так высказываться об Украине. Сам канал уже отреагировал на это событие, подав и наше осуждение этого поступка", - сказал посол.
В политической партии "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет Ваххаб, заявили, что слова политика якобы "неправильно истолковали".
"В российско-украинском вопросе Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то еще", - говорится в заявлении партии.
В политсиле Ваххаба добавили, что украинки и россиянки - "первоклассные женщины, поскольку они заслуживают нашего восхищения и любви, и они занимали высокие должности в государственных учреждениях, армии и в обществе".
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ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?
У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?
На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?
Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
и ничего, президентом стал
Залишиться лише дивитися і патякати. І згадувати.
Віам Ваххаб є друз за походженням . Журналіст за фахом . Засновник проасадівського й проіранського лобі в Лівані .
По усіх каналах завжди попада у калюжу бо всюди й завжди ствержував , що Асад з бісноватими аятулами надере дупу усім : й туркам , й США , й Ізраїлю . А в реалі усе відбувається з точністю до навпаки . Й авіація й США , й Туретчини , й Ізраїля панує в небі як в Сирії , так й в Лівані , коли має на те бажання й мету . А Асад тримається в Дамаску лише на багнетах ***** .
Когда то и у на считалось, если больше 7.