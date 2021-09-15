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Новости За рубежом
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женщины (812) Ливан (95) оскорбление (98) проституция (322) украинцы (3738)

Ливанский политик Ваххаб сравнил украинок с проститутками, посольство требует извинений. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ливанский политик Ваххаб сравнил украинок с проститутками, посольство требует извинений. ВИДЕО

Бывший министр экологии Ливана, глава партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб публично сравнил украинских женщин с проститутками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Скандальное заявление Ваххаб сделал в эфире местного телеканала. Он вспомнил, как обсуждал страны Мишелем Ауном возрождения туризма в Ливане.

"Я сказал ему: "Если мы - страна проституции, позвольте нам ввезти 10 тцсяч российских или украинских женщин", - заявил Ваххаб.

Политик добавил, что президент отреагировал на его "предложение" улыбкой.

Заявление политика раскритиковали в социальных сетях. Мгновенно отреагировал и посольство Украины в Ливане.

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"Посольство Украины в Ливанской Республике решительно осуждает оскорбительные высказывания и унижение достоинства граждан Украины председателем партии "Аль Таухид Аль Араби" господином Виамом Ваххабом на телеканале "Аль Жадида" и обращается с требованием публичного извинения перед гражданами Украины", - говорится в сообщении дипучреждения.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что посольство готовит иски в суд из-за слов политика.

"У нас уже был подобный опыт с ливанским телеканалом. Поэтому мы не позволим никому безнаказанно так высказываться об Украине. Сам канал уже отреагировал на это событие, подав и наше осуждение этого поступка", - сказал посол.

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В политической партии "Аль Таухид Аль Араби", которую возглавляет Ваххаб, заявили, что слова политика якобы "неправильно истолковали".

"В российско-украинском вопросе Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то еще", - говорится в заявлении партии.

В политсиле Ваххаба добавили, что украинки и россиянки - "первоклассные женщины, поскольку они заслуживают нашего восхищения и любви, и они занимали высокие должности в государственных учреждениях, армии и в обществе".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+45
Напомните мне пожалуйста.

ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?

У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?

На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?

Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
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15.09.2021 00:49
+31
Зеленский Украину сравнил с порноактрисой

и ничего, президентом стал
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15.09.2021 00:54
+18
обезьяны мля)
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15.09.2021 00:45
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обезьяны мля)
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15.09.2021 00:45 Ответить
лебанонская черножопая зверюшка .
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15.09.2021 00:49 Ответить
Напомните мне пожалуйста.

ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?

У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?

На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?

Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
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15.09.2021 00:49 Ответить
Зеленский Украину сравнил с порноактрисой

и ничего, президентом стал
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15.09.2021 00:54 Ответить
Да вобще-то ЗЕ уже будучи президентом сказал, что украинки - это самая доходная статья экспорта.
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15.09.2021 00:59 Ответить
Сори. Не статьей экспорта, а украинским брэндом.

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15.09.2021 01:03 Ответить
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15.09.2021 01:04 Ответить
Это он Магучих имел ввиду.
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15.09.2021 00:57 Ответить
Тут не извинений нужно требовать, а черножопую обезьяну жёстко наказать!
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15.09.2021 00:58 Ответить
А я Вахааба с 3.14идором
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15.09.2021 00:58 Ответить
Отвезите его в зону АТО, его там украинки вылечат.
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15.09.2021 00:59 Ответить
Ливан - типичный failed state. Нац. валюта потеряла 90% стоимости. В стране жесточайший кризис, потеря управления и хаос.
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15.09.2021 01:10 Ответить
Самое время ударить по проституткам. А еще временнее в Афганистане. Женщине в университете, чтобы реферат прочитать, надо рот открыть, а через бурку плохо слышно.
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15.09.2021 01:48 Ответить
Чувак всё напутал. Вам не украинок надо возить а барашков. Их вам привычней любить
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15.09.2021 01:15 Ответить
Ну что, зеленожопые? Нравится как наших девушек называют после квартального выступления зеледента еще будучи комиком? А он ведь тогда вообще про Украину говорил... Как такой ответ какому-то Маску?
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15.09.2021 01:17 Ответить
Ну да. В Ливане еще те красотки-явороны. Похотливому поцу только остается облизываться на наших красунь.
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15.09.2021 01:18 Ответить
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15.09.2021 01:31 Ответить
как-то так)
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15.09.2021 01:39 Ответить
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15.09.2021 10:51 Ответить
Ішака йому в друзі!
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15.09.2021 01:22 Ответить
мама этого мужика-грязная @лядь...ну всмысле очень красивая женщина
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15.09.2021 01:28 Ответить
Він властне це і мав на увазі. Соромно казати туркам що ти із України.
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15.09.2021 01:29 Ответить
Чому?
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15.09.2021 01:41 Ответить
Тому, що турки ********* як коти і згадують одеських курв.
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15.09.2021 01:44 Ответить
І? В чому сором?
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15.09.2021 01:49 Ответить
Якщо ти не знав то турки до всіх жінок так ставляться. Реально помішані обізяни. Враховуючи «вроду» їхніх самиць то не дивно.
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15.09.2021 02:09 Ответить
ви здивуєтеся, курви є всюди
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15.09.2021 15:13 Ответить
А паспорт украинский аннулируйте у рахита, а то смотрю много обезьян бегает по Украине с украинскими паспортами.
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15.09.2021 01:30 Ответить
Ах и да овцы для этих обезьян красивее всех.
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15.09.2021 01:31 Ответить
Порівняйте ліванок зі шмарами,і буде ні чия один один. Хоча зара жінки по всьому світі схожі на шаболд.
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15.09.2021 01:34 Ответить
Цей Ваххаб хотів сказати, що Ліванські чоловіки не задоволені своїми жінками?
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15.09.2021 01:43 Ответить
есть ещё конечно же и такие ливанки..уж незнаю жива ли она,ей местные товарищи хотели голову отрезать за то что она в хиджабе в порноролике снялась.Миа Кхалифа,очень способная модель,не благодарите

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15.09.2021 01:48 Ответить
Он просто привык больше овец любить...
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15.09.2021 01:54 Ответить
Ливан редкая помойка из террористов всех мастей . Непонятно что за страна .
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15.09.2021 02:03 Ответить
Так а в чем проблема-то. Я его как раз прекрасно понимаю. Есть украинки, которые занимаются волонтерской деятельностью в армии, подвозят снабжение в горячих точках, даже помню, украинки погибли во время одной из таких операций. Ну а есть украински, которые летают в Турцию и другие курорты только ради гулек, при чем, у некоторых есть семьи, а некоторые конкретно говорят ухажеру, что условием их встреч будет оплата отдыха. Само собой этот политик сравнил украинок и россиянок с проститутками, но так он ведь действительно только их и видел у себя. Он же не знает о нормальных украинках.
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15.09.2021 02:19 Ответить
Ясный перец...ХАМАС и Хезболла круче рюсских проституток...за Талибан братский скромно промолчу...он запрещен на срани РАБссиянской...потому шо чеченские тираристы и Талибан братаны муцульмане...
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15.09.2021 02:43 Ответить
Сподіваюся, ці штани якнайшвидше будуть не здатні вже ні з ким: ні з проституткою, ні зі своєю жінкою, ні навіть - зі своєю рукою.

Залишиться лише дивитися і патякати. І згадувати.
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15.09.2021 02:56 Ответить
Похоже некоторые типо украинки-наташи себя так зарекомендовали.
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15.09.2021 03:01 Ответить
Сами же себя и зарекомендовали в мире так.. https://censor.net/ru/news/95111/v_evrope_pochti_kajdaya_chetvertaya_prostitutka__ukrainka
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15.09.2021 03:39 Ответить
Ты сама ПРОСТИТУТКА.
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15.09.2021 04:04 Ответить
Він не сказав,що всі українки проститутки.А те що наших повно десь там,це факт.Як і московиток.
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15.09.2021 04:53 Ответить
То є повна херня . Не має в Лівані нікого "повно" . Усюди є жінки свої чоловіків . Навіть у Газі є . Хоча в Газі буде спокійніше , але в Лівані клімат чудовий . Та порядку там вже так років 45-55 нема й не передбачається . Бо 40-45% там християн , 55-60% мусульман . Є шиїти з Хізбалла , є суніти , є друзи . Десь так 80% християн відверто підтримують й симпатизують Ізраїлю . Суніти просто мріють про мир й спокій . А Хізбала постійно провокує війну . 5 вбитих презідентів за останні так 40 років , декілька прем"єрміністрів . Постійно відбуваються етнічні різанини й згвалутвання .
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15.09.2021 05:59 Ответить
Я не сказав саме за Ліван. Наших повно в інших країнах. В Туреччині наприклад, як і московиток.А в Україну приїжджають на секс туризм. Одеса одне з найбільш більше секс туристичних міст в Європі. І я нікого за це не критикую
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15.09.2021 12:13 Ответить
Історично-політична довідка .

Віам Ваххаб є друз за походженням . Журналіст за фахом . Засновник проасадівського й проіранського лобі в Лівані .

По усіх каналах завжди попада у калюжу бо всюди й завжди ствержував , що Асад з бісноватими аятулами надере дупу усім : й туркам , й США , й Ізраїлю . А в реалі усе відбувається з точністю до навпаки . Й авіація й США , й Туретчини , й Ізраїля панує в небі як в Сирії , так й в Лівані , коли має на те бажання й мету . А Асад тримається в Дамаску лише на багнетах ***** .
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15.09.2021 05:49 Ответить
те як наші "панянки" поводяться в таких країнах як Туреччина чи Єгипет інакше як ********* не назвеш.
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15.09.2021 06:50 Ответить
Якщо туди завезти 10 000 українок, то їх країна стане жити за законами матріархату.
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15.09.2021 08:04 Ответить
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15.09.2021 08:15 Ответить
розірвати всі політичні і дипломатичні відносини! Заборонити в'їзд в Україну АБСОЛЮТНО ВСІМ з ліванським паспортом!
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15.09.2021 08:56 Ответить
а якщо продовжать смердіти в бік України, то наступний вибух (як рік назад) знесе вже не частину бейруту, А ВЕСЬ БЕЙРУТ І ПОЛОВИНУ ЛІВАНУ!
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15.09.2021 08:59 Ответить
А чего вы подняли вой? Репутация, которую заслужили шалавы, которые массово туда едут за не разбалованными и "изголодавшимся" и по сексу мужиками, естественные потребности которых загнаны под плинтус религией, вполне ЗАСЛУЖЕНА! Все сказано им уместно и в контексте, он говорил о тех женщинах, о которых ему известно и которые составляют тренд на Ближнем Востоке, а не скромных домозяйках и верных женах живуших у себя дома!
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15.09.2021 09:03 Ответить
Сколько раз наших ,даже не знаю как их назвать, задержали на ню фото сессиях? И всё это в мусульманских странах , а там за такое могут и камнями забить и пофиг на гражданство. И после этого мы удивляется такому отношению?
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15.09.2021 09:05 Ответить
новый вид комплимента женщине о ее карсоте - ты проститутка, коротко и понятно
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15.09.2021 09:08 Ответить
А чому іхні жінки за атуються в матулу шо є що приховувати
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15.09.2021 09:14 Ответить
Ну опыт у человека такой!Чего вы прицепились?!
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15.09.2021 09:26 Ответить
пусть молчит в тряпочку, а не по телеку патякает.
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15.09.2021 15:17 Ответить
По Ливанским законам, если женщина спала больше чем с одним мужчиной - она проститутка.
Когда то и у на считалось, если больше 7.
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15.09.2021 10:41 Ответить
Разве он солгал? Огромное количество наших женщин едет туда раздвигать ноги или быть содержанками
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15.09.2021 11:45 Ответить
НЕМОЩЬ СТАРЫЙ УЖЕ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ УМЕЕТ !!! ХРЕН НЕ СТОИТ УЖЕ !)
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15.09.2021 11:55 Ответить
 
 