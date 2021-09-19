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Топ сексуальных политиков, ангелочек Аваков, тиктокер Поплавский: восьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Арсен Аваков развлекается в Instagram, а Михаил Поплавский, возможно, путает "факультет" и "факультатив".

Кроме того, в новом выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ пойдет речь о крайне оригинальном исполнении "Лебединого озера" в Одесской области.

Также Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в рубрике #ШОУБІСИКИ будут говорить о том, как украинские политики и политикини пользовались своей внешней привлекательностью для построения политической карьеры.

Гостем "Легко-шоу" сегодня будет один из самых крутых популяризаторов науки в Украине - старший научный сотрудник Института физики НАНУ Антон Сененко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ярмоленко - молодец, Арестович - не очень, а спикерам Зе - пороблено: седьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Поплавский Михаил (75) шоу (112) Цензор.НЕТ (137) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+4
Слушай на здоровье этого позорного урода ,а мы другие и некоторые послушаем великих музыкантов таких как DIO, FREDY, OZZY, а урода поплавка рыга поганого гнать в Туркмению пусть поёт их падишаху и яныку 4 в придачу
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19.09.2021 22:16
+3
Только у него подтанцовка бесплатная со студентов. Если кто то захочет отказаться, зачета не будет.
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19.09.2021 21:59
+3
Поплавський ригоанальна підстилка, що голосувала за драконівські закони 16 січня 2014 року. Нині не вилазить з порошенківського 5 каналу. ГЕТЬман своїх не образить.
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19.09.2021 22:21
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Кива может обидется.
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19.09.2021 21:45 Ответить
та ну, клоун тут причем?

в рояле прятался ермак и нажимал на клавиши
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19.09.2021 22:50 Ответить
они хоть синхронно це делают - один машет, другой пидмахивает?
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19.09.2021 22:51 Ответить
скорее - один стоит, а другой дергает его и имитирует нажатия))

По-любому - у стоящего исключительно пассивная функция.. и временами даже с надетым нашейником и кляпом
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19.09.2021 22:53 Ответить
та, тут голову сломаешь, кто у них там госпожа
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19.09.2021 23:00 Ответить
п.с. почти в тему, об разумкове и авакове:

Бизнес-партнер Дмитрия Разумкова, Дмитрий Тележинский, при участии Александра Авакова, ведет переговоры с Palasset Jean-Pierre* о привлечении французской фирмы BSL SÉCURITÉ для оказания услуг спец-эскорта и охраны.

*Palasset Jean-Pierre - бывший заместитель директора Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE (Франция). Автор теории сквозного экономического проникновения. Ныне преподаватель Sciences Po Aix. Один из личных контактов Авакова во Франции
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19.09.2021 22:52 Ответить
Вот ненадо, баба Юля самая привлекательная.
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19.09.2021 21:47 Ответить
Самый сексуальный это Билый Орэл.
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19.09.2021 21:47 Ответить
Я не знаю какой украинец Аваков , а вот насмехаться над Поплавским - обычная зависть .

выходец из украинского села Поплавский смог из затрапезного вуза культуры создать учебное заведение , где молодежь учат быть режиссерами, операторами, где учат создавать шоу.

и его смелость , не имея сильного голоса, исполнять украинские песни и делать красочные украинские концерты, дорогого стоят.
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19.09.2021 21:48 Ответить
Только у него подтанцовка бесплатная со студентов. Если кто то захочет отказаться, зачета не будет.
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19.09.2021 21:59 Ответить
Они танцуют за честь института. А ЗА ЧЕСТЬ всегда бесплатно
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19.09.2021 22:01 Ответить
Вряд ли, при чем здесь честь института, сказали танцуй, вот и танцует.
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19.09.2021 22:03 Ответить
И мы в интституте защищали честь интститута - и в спорте и в квн и концертах

не у всех была такая возможность , как у Поплавского , уже на студенческой скамье пробовать себя в постановках шоу, в съёмках, в костюмах

кто выступает против Поплавского - тот просто враг украинцев
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19.09.2021 22:11 Ответить
София это не тот случай, у Поплавского все по другому, здесь честь института ни при чем.
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19.09.2021 22:16 Ответить
Я считаю , что много желающих есть влезьть в кресло ректора этого института и изнутри его развалить

СОЗДАЮТ ЕДИНИЦЫ - разрушают миллионы
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19.09.2021 22:27 Ответить
Все, что создал Поплавский - это прокладку, одноименную с названием ВУЗа, к которой на счета поступают все доходы за обучение, в то время как все расходы лежат на госучреждении.

А для того, чтобы петь, не имея ни голоса, ни слуха - нужно иметь не смелость, а наглость, коей у этого бескультурного поца хоть отбавляй. То, что значительная часть студенток его ВУЗа проходят через постель этого дедули ради зачетов - он даже не отрицает.
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20.09.2021 02:26 Ответить
1. «через постель этого дедули ради зачетов». Ну не опускайтесь до сплетен 😀и к тому же в Украине нет полиции нравов , чтобы ловить преподавателей за эти дела

2. «не имея ни голоса, ни слуха - нужно иметь не смелость, а наглость» .

да, он поёт , чтобы все видели его институт . Да, поёт без голоса.- но реклама институту прекрасная . Все бы ректоры так популяризировали институты. И кого он должен раскручивать на сцене - Вас ?

3. Давайте поговорим про прокладки в институтах - юридическую академию Кивалова, харьковскую юр академию . Вы их не видите , А ОНИ ЕСТЬ. Так у Поплавского идёт в концерты , а в других институтах - в карманы. Но Вы сейчас гнобите Поплавского - хотя сегодня выпускники его вуза работают во всех сми Украины и это УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ.
4. ещё раз задаю вопрос -вот Вы осуждаете поплавка , а что создали Вы за свою жизнь ? Давайте обсудим Вас 😜😜
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20.09.2021 04:00 Ответить
" Ну не опускайтесь до сплетен 😀и к тому же в Украине нет полиции нравов , чтобы ловить преподавателей за эти дела"

Слухов? Этот дед сам на камеру об этом рассказывает!

К тому же - это дело не полиции нравов, тк это - коррупция, если преподаватель ради зачетов требует не знания, а какую-то услугу со студенток.

"Да, поёт без голоса.- но реклама институту прекрасная"

Реклама? И что же говорит эта реклама? "Вам не нужно иметь талант, не нужно учиться с преподавателем по вокалу, вам просто нужно бабло"?

"И кого он должен раскручивать на сцене - Вас ?"

Очевидно, что талантливых певцов, если они там есть.

"Давайте поговорим про прокладки в институтах - юридическую академию Кивалова, харьковскую юр академию . Вы их не видите"

Мы их видим. Проблема в том, что их видеть должны соответствующие органы, а не мы. И то, что прокладки есть у одного подонка - Кидалова - никак не оправдывает другого подонка - Поплавского.

"ещё раз задаю вопрос -вот Вы осуждаете поплавка , а что создали Вы за свою жизнь ? Давайте обсудим Вас "

Я создаю компьютерные системы, которые успешно работают от Японии до Великобритании на промышленных объектах. А не паразитирую на государственном ВУЗе и не распространяю бескультурные шоу.
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20.09.2021 11:34 Ответить
Ну Вы не правы совсем

институт культуры был затрапезным домиком и выпускал библиотекарей и культмассовиков для сельских клубов .

при Поплавском открылось много факультетов и был отодвинут за горизонт московский вуз ,куда раньше ехали учиться украинцы для радио, тв, театра . Где их обучали руцкому миру и шо мы - якобы братья.
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20.09.2021 11:50 Ответить
При Поплавском институт перешёл на обучение на державной мове, выпускники свободно владеют украинским . Чего до сих пор не может сделать патриотичный Цензор
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20.09.2021 11:52 Ответить
Тебе что,Поплавский за рекламу приплачивает?
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21.09.2021 02:57 Ответить
А вы правда считаете Поплавского сексуальным политиком.
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19.09.2021 22:19 Ответить
Я считаю : что он много сделал для УКРАИНСКОГО РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

кто то пистел , а он в это времяпропагандировал УКРАИНСКУЮ песню и культуру
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19.09.2021 22:32 Ответить
София зайди на свою тему, там ты кое в чем ошиблась, я тебя поправил, без обид.
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19.09.2021 22:35 Ответить
Какую культуру может пропагандировать Поплавок? Очнитесь! Его песенки - это китч бескультурный!
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20.09.2021 02:27 Ответить
Вы , наверно , в украинском селе никогда не были .
Между прочим МУХАРСКИЙ годами собирал коллекцию настенных ковриков ( того самого КИЧ) по сёлам и сегодня она имеет ценность .

и почему то рестораны не только все в греческом и французском стиле строятся, но и в украинском с тыном, глечиками, соломенными крышами . Украинцы природно наделены богатой культурой и народными песнями в том числе .
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20.09.2021 04:07 Ответить
Любой так сказать сексуальный политик даже микро ростом любит высокорослых девчонок у которых ноги от горла растут и забывает про семью , кошелёк и должность это большая сила и движок пока разумеется не отобрали или не посадили, сказал один покойный депутат
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19.09.2021 22:45 Ответить
Поплавський риганал і голосував за злочині закони, але всі про це вже забули.
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19.09.2021 22:26 Ответить
А Вы случайно не забыли как Анна Герман готовилась его выкинуть из института и занять его место ?
сегодня этот институт растит национальные УКРАИНСКИЕ кадры . И за это ему спасибо. В совке растили только в мацкве и российскомовных
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19.09.2021 22:30 Ответить
Те, що робить Поплавский взагалі не має відношення до культури - незалежно від того якою мовою пропагувати отой жах, що намагаються видавати за "справжню українську культуру".... Справжне місце для Поплавського - сільский клуб з дискотекою ...Місцева гопота буде від нього у захваті...
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19.09.2021 22:56 Ответить
А что лично Вы создали , чтобы судить Поплавского ?
У ВАС ДАЖЕ ЗДЕСЬ ПОДПИСЧИКОВ НЕТ .
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19.09.2021 22:59 Ответить
Поплавський, ти навіщо жіночим ім"ям Софія підписуєшся, боїшся щоб ригоанальну пику не натовкли?
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19.09.2021 23:39 Ответить
Кто выступает против Поплавка - тот выступает против бескультурья, китча и коррупции.

Поплавок - паразит, а не созидатель. Наглый сельский жлоб.
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20.09.2021 02:29 Ответить
А Вы не наглый , не сельский, не жлоб ? 😀😀
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20.09.2021 04:34 Ответить
Нет, нет, нет.
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20.09.2021 11:26 Ответить
Ну подтанцовка без постановщика будет как стадо баранов. Нужно отдать должное Поплавскому. Голос как певца посредственный, репертуар так себе. Тем не менее на сцене шоу с его участием довольно пристойно выглядят.
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19.09.2021 22:50 Ответить
А если бы вам дать такие возможности и бабки, думаю выглядело бы шоу лучше и я не шучу
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19.09.2021 23:30 Ответить
Не все умеют создавать , большинство любые деньги и возможности спустит в тартарары .

на диване просто обсуждать тех , кто реально в жизни смог создать что-то
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19.09.2021 23:36 Ответить
Не все держится на бабках. Вот к примеру у кацапов бабок не меньше чем у Маска. Результат в том и том случае можем воочию наблюдать в режиме реального времени.
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19.09.2021 23:40 Ответить
Мое мнение такое - только совку , вате, сепарам и кацапам не нравиться шоу Поплавского

https://youtu.be/YCC21NbEOJw

мы должны гордится таким ректором национального института культуры
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19.09.2021 23:47 Ответить
Ахах. Ну-ну-ну-ну-ну. Зачем же так категорично. Я также не отношусь к его т.с. фанатам. Однако я привык признавать очевидные вещи. У Поплавского есть организаторский талант и харизма. Это факт. И это достойно уважения.
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19.09.2021 23:51 Ответить
Совку и всякой вате шоу поплавского очень даже. Эти шоу у него весьма совково-бескультурные.

При этом с точки зрения эстетики и культуры в его песенках и шоу нет абсолютно никакой ценности. Если они вам нравятся - это означает, что у вас дурной вкус.
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20.09.2021 02:31 Ответить
У меня неплохое музыкальное образование ( класс скрипки)

и мне нравится разноплановая музыка . Но я не сноб , как Вы.
А о вкусах не спорят .
ы здесь обсуждаем работу всей жизни одного человека .
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20.09.2021 04:12 Ответить
А почему мне не должны нравится такие слова его песни ?

«Росте черешня в мами на городі,
Стара-стара, а кожен рік цвіте,
Щоліта дітям ягодами годить,
Хоча вони й не дякують за те.

Мамо, мамо, вічна і кохана,
Ви пробачте, що був неуважний,
Знаю, ви молилися за мене
Дні і ночі сива моя нене.

Живе старенька мати у господі,
Невтомні руки, серце золоте,
Щодня і дітям, і онукам годить,
Хоч рідко хто з них дякує за те.

Ну що ж, про вдячність забувають люди,
Душа сліпа у щасті, а проте
Вони прозріють, але пізно буде:
Черешня всохне, мати оцвіте.
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20.09.2021 04:26 Ответить
https://youtu.be/T0gzBSIOWQg
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20.09.2021 04:29 Ответить
Если вам нравятся слова - читайте стихи. А этот жлоб устраивает китчевые шоу и что-то там проговаривает вместо пения под гоп-цаца, тк петь не способен.
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20.09.2021 11:27 Ответить
Слушай на здоровье этого позорного урода ,а мы другие и некоторые послушаем великих музыкантов таких как DIO, FREDY, OZZY, а урода поплавка рыга поганого гнать в Туркмению пусть поёт их падишаху и яныку 4 в придачу
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19.09.2021 22:16 Ответить
Поплавський ригоанальна підстилка, що голосувала за драконівські закони 16 січня 2014 року. Нині не вилазить з порошенківського 5 каналу. ГЕТЬман своїх не образить.
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19.09.2021 22:21 Ответить
Завидовать низкорослому маланцу исполняющему хаву нагилу на украинской земле могут только такие же дегенераты позорные шакалы, он ещё в 90 носил пестик в кабуреб видимо боялся что отгребёт однажды ,они с кивком чем то братья только в разных видах ...
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19.09.2021 22:31 Ответить
Михаил Поплавский родился в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Мечиславка Кировоградской области, в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал ещё в школьные годы: работал в колхозе помощником комбайнёра, потом каменщиком на строительстве сельских дорог.
Где Вы видели еврея с лопатой 😜😜😜?
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19.09.2021 22:35 Ответить
Вы не понимаете почему стебутся над Поплавским. Никто не умаляет его заслуг, труда и патриотизма. Тут другое.
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19.09.2021 22:39 Ответить
Пусть все , кто стебется над Поплавский покажет , что они сами создали в этой жизни - СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ , красочные украинские концерты, красивые украинские костюмы, добрые песни

СТЕБЕТСЯ СЕРОСТЬ от зависти 😀😀😀
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19.09.2021 22:49 Ответить
Человек психически и физически нездоров и завидовать нечему.
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19.09.2021 23:42 Ответить
Cофия -Маришка пожалуйста не провоцируйте и не спешите преждевременно оскорблять участников форума и не надо будет ходить жаловаться и отнимать у себя время ,анализируйте ники и слушайте достойную музыку, которую уважают во всём цивилизованном продвинутом мире,
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19.09.2021 23:26 Ответить
А чем это Вам не нравиться украинская песня САЛО

https://youtu.be/_cCr5sQG31k

И КЛИП снимали его студенты
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19.09.2021 23:39 Ответить
Этот человек - позор Украины и олицетворение пищевого психического расстройства.
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19.09.2021 23:44 Ответить
Вы сначала на себя посмотрите со стороны 😀😀
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19.09.2021 23:48 Ответить
Тётя, я бегу 10 км без одышки и 60 раз отжимаюсь.
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19.09.2021 23:51 Ответить
МЫ ОБЯЗАНЫ поддерживать украинских артистов , бо опять в Украину поползла голубизна с мацковских сцен , типа Киркорова .

в
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20.09.2021 00:08 Ответить
Мы с Вами обсуждаем украинскую национальную эстраду.

https://youtu.be/57jC5impnug
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20.09.2021 00:54 Ответить
Так это уже другое дело , Поплавскому до Миколы очень далеко во всех отношениях и он будет выглядеть на фоне него как мальчик с пальчик или даже пупок их сравнивать ,это всё равно что Кличко поставить ,боксировать на ринг с Лёней космосом
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20.09.2021 01:08 Ответить
А вот ещё украинский национальныйшедевр 😜

https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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20.09.2021 01:12 Ответить
Вы специально выбираете самые трешовые песенки?

У Скрябина полно шедевров, до которых жлобу поплавку как до неба рачки. Например:

https://www.youtube.com/watch?v=FWH7lRJ6mPw Скрябін - Люди як кораблі

https://www.youtube.com/watch?v=3_jcL6nAF94 Скрябін - Шампанські Очі

https://www.youtube.com/watch?v=n9NZSW4xTE0 Скрябін - Старі фотографії
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20.09.2021 02:56 Ответить
А шо Вам в Бандерштатских коломыйках не нравиться? « хай завиють москалі»? Коломыйки - исконно народное творчество . А в сёлах по французски не говорили
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20.09.2021 04:21 Ответить
И всё же тот материал который предложил послушайте, понравиться однозначно и поднимет настроение
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20.09.2021 01:23 Ответить
Украинских артистов - конечно. Но КАЧЕСТВЕННЫХ украинских артистов, которые делают КАЧЕСТВЕННУЮ музыку, а не позорище типа поплавка или сердючки.
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20.09.2021 02:57 Ответить
А чем этот треш может кому-то нравиться? Это же убожество!

Хотите красивых украинских песен? Вот слушайте:

https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM THE HARDKISS - Журавлi

https://www.youtube.com/watch?v=2BNoM8eveTU Антитела - TDME

https://www.youtube.com/watch?v=gw2nclcoFNE Один в каное - У мене немає дому

https://www.youtube.com/watch?v=T3OJVMuHwcU DakhaBrakha - Vesna

https://www.youtube.com/watch?v=AFShDQEDpwA Vivienne Mort - Пташечка

https://www.youtube.com/watch?v=JGQLSObiTEQ Христина Соловій - Тримай

https://www.youtube.com/watch?v=hLPe_jGmxq0&list=PLAkx3sBIwc0PMIaN6Kqv00x-RrgDsBi1u&index=4 Океан Ельзи - На небі

https://www.youtube.com/watch?v=8pCBs5Yehag ТІНЬ СОНЦЯ - Меч Арея

https://www.youtube.com/watch?v=Qy5qnVjV-PQ Біла Вежа - Виростеш ти, сину

https://www.youtube.com/watch?v=r80w-a77D_g Mal'va - За тобою

І так далі. Оце - справжня українська музична культура і гордість України! А Поплавок - це ганьба і жлобство!
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20.09.2021 02:51 Ответить
Ще побувати в партіі регіонів
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19.09.2021 23:26 Ответить
В партии регионов успелипобывать и нынешний голова ВР и бывший президент 😀😀😀
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20.09.2021 11:34 Ответить
Що там - Ківич переміг ?
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19.09.2021 22:05 Ответить
Да

https://www.youtube.com/watch?v=xh3Vn1229qw
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20.09.2021 00:57 Ответить
Он в одной обойме с яныком и ещё одним товарищем мером по iq
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20.09.2021 01:25 Ответить
Не переносил Поплавского (Поплавка). Без голоса, выглядящего на эстраде, подстреленным воробьем на майдане. Тем не менее, нельзя не признать, что это наше все, что украинская культура произвела стоящего на свет, в 90-х, и сохранила до сих пор в его красочном шоу, как единого и кордебалета, за счет харизмы этого замечательного ректора. Помесь хуторянского и эстрадного, великолепное шоу, подбор девушек, сотворили эстрадное, современное и своевременное действо. Ну, еще, разве что, в некотором роде, Верка Смердю Сердючка, может похвастаться в этом стиле. Очевидно, что что-то другое, в Украине, в те постколониальные годы, трудно было что-то рассчитывать увидеть.

Поплавский - сам протест, против дикой скуки, пропаганды, продолжающегося культа совкового реализма, царящих на поле культурной битвы в те годы; от этих всех академиков, бандур, виршей про Игната и Гната, которые в советское летоисчисление буквально травила нас своим ядом. Может когда-нибудь, из этого яркого представления, вырастет что-то свободное, яркое, высокохудожественное. Литература, точно, не вырастет. Но, эстрада, вполне возможно. Когда Поплавский, окончательно, уконтропупит эту старорежимную, колониальную фигню, которую культивировали на сцене. Я, конечно, во многом, утрирую. Но, это не значит, что рядом с Поплавским на эстраде есть кого-то поставить (кроме Данилка, конечно).
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20.09.2021 06:34 Ответить
По всей Одессе все лето выступали кацапы ( Мумий Троль , Малинин , Лорак, Лобода ) и т д . Они несут чужую культуру, чужое азиатское представление об обществе.
надо продвигать своё , а не смотреть на шоу питерасов из раши
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20.09.2021 11:39 Ответить
А Зе на Майдане в честь 30 летия независимости отметил своего друга - коротышку Монатика , КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР поёт на кацапском , хотя Зе и депутаты перешли на украинский

а о Поплавском никто не вспомнил . Вот это и есть настоящееограниченное представление об украинцах и Украине
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20.09.2021 11:43 Ответить
знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

знаем, знаем, знаем

мизги, мизги, мизги

невозможно, знаем, слушать, знаем, мизги, знаем, мизги
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23.09.2021 14:21 Ответить
 
 