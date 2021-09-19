Топ сексуальных политиков, ангелочек Аваков, тиктокер Поплавский: восьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО
Арсен Аваков развлекается в Instagram, а Михаил Поплавский, возможно, путает "факультет" и "факультатив".
Кроме того, в новом выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ пойдет речь о крайне оригинальном исполнении "Лебединого озера" в Одесской области.
Также Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в рубрике #ШОУБІСИКИ будут говорить о том, как украинские политики и политикини пользовались своей внешней привлекательностью для построения политической карьеры.
Гостем "Легко-шоу" сегодня будет один из самых крутых популяризаторов науки в Украине - старший научный сотрудник Института физики НАНУ Антон Сененко.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в рояле прятался ермак и нажимал на клавиши
По-любому - у стоящего исключительно пассивная функция.. и временами даже с надетым нашейником и кляпом
Бизнес-партнер Дмитрия Разумкова, Дмитрий Тележинский, при участии Александра Авакова, ведет переговоры с Palasset Jean-Pierre* о привлечении французской фирмы BSL SÉCURITÉ для оказания услуг спец-эскорта и охраны.
*Palasset Jean-Pierre - бывший заместитель директора Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE (Франция). Автор теории сквозного экономического проникновения. Ныне преподаватель Sciences Po Aix. Один из личных контактов Авакова во Франции
выходец из украинского села Поплавский смог из затрапезного вуза культуры создать учебное заведение , где молодежь учат быть режиссерами, операторами, где учат создавать шоу.
и его смелость , не имея сильного голоса, исполнять украинские песни и делать красочные украинские концерты, дорогого стоят.
не у всех была такая возможность , как у Поплавского , уже на студенческой скамье пробовать себя в постановках шоу, в съёмках, в костюмах
кто выступает против Поплавского - тот просто враг украинцев
СОЗДАЮТ ЕДИНИЦЫ - разрушают миллионы
А для того, чтобы петь, не имея ни голоса, ни слуха - нужно иметь не смелость, а наглость, коей у этого бескультурного поца хоть отбавляй. То, что значительная часть студенток его ВУЗа проходят через постель этого дедули ради зачетов - он даже не отрицает.
2. «не имея ни голоса, ни слуха - нужно иметь не смелость, а наглость» .
да, он поёт , чтобы все видели его институт . Да, поёт без голоса.- но реклама институту прекрасная . Все бы ректоры так популяризировали институты. И кого он должен раскручивать на сцене - Вас ?
3. Давайте поговорим про прокладки в институтах - юридическую академию Кивалова, харьковскую юр академию . Вы их не видите , А ОНИ ЕСТЬ. Так у Поплавского идёт в концерты , а в других институтах - в карманы. Но Вы сейчас гнобите Поплавского - хотя сегодня выпускники его вуза работают во всех сми Украины и это УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ.
4. ещё раз задаю вопрос -вот Вы осуждаете поплавка , а что создали Вы за свою жизнь ? Давайте обсудим Вас 😜😜
Слухов? Этот дед сам на камеру об этом рассказывает!
К тому же - это дело не полиции нравов, тк это - коррупция, если преподаватель ради зачетов требует не знания, а какую-то услугу со студенток.
"Да, поёт без голоса.- но реклама институту прекрасная"
Реклама? И что же говорит эта реклама? "Вам не нужно иметь талант, не нужно учиться с преподавателем по вокалу, вам просто нужно бабло"?
"И кого он должен раскручивать на сцене - Вас ?"
Очевидно, что талантливых певцов, если они там есть.
"Давайте поговорим про прокладки в институтах - юридическую академию Кивалова, харьковскую юр академию . Вы их не видите"
Мы их видим. Проблема в том, что их видеть должны соответствующие органы, а не мы. И то, что прокладки есть у одного подонка - Кидалова - никак не оправдывает другого подонка - Поплавского.
"ещё раз задаю вопрос -вот Вы осуждаете поплавка , а что создали Вы за свою жизнь ? Давайте обсудим Вас "
Я создаю компьютерные системы, которые успешно работают от Японии до Великобритании на промышленных объектах. А не паразитирую на государственном ВУЗе и не распространяю бескультурные шоу.
институт культуры был затрапезным домиком и выпускал библиотекарей и культмассовиков для сельских клубов .
при Поплавском открылось много факультетов и был отодвинут за горизонт московский вуз ,куда раньше ехали учиться украинцы для радио, тв, театра . Где их обучали руцкому миру и шо мы - якобы братья.
кто то пистел , а он в это времяпропагандировал УКРАИНСКУЮ песню и культуру
Между прочим МУХАРСКИЙ годами собирал коллекцию настенных ковриков ( того самого КИЧ) по сёлам и сегодня она имеет ценность .
и почему то рестораны не только все в греческом и французском стиле строятся, но и в украинском с тыном, глечиками, соломенными крышами . Украинцы природно наделены богатой культурой и народными песнями в том числе .
сегодня этот институт растит национальные УКРАИНСКИЕ кадры . И за это ему спасибо. В совке растили только в мацкве и российскомовных
У ВАС ДАЖЕ ЗДЕСЬ ПОДПИСЧИКОВ НЕТ .
Поплавок - паразит, а не созидатель. Наглый сельский жлоб.
на диване просто обсуждать тех , кто реально в жизни смог создать что-то
https://youtu.be/YCC21NbEOJw
мы должны гордится таким ректором национального института культуры
При этом с точки зрения эстетики и культуры в его песенках и шоу нет абсолютно никакой ценности. Если они вам нравятся - это означает, что у вас дурной вкус.
и мне нравится разноплановая музыка . Но я не сноб , как Вы.
А о вкусах не спорят .
ы здесь обсуждаем работу всей жизни одного человека .
«Росте черешня в мами на городі,
Стара-стара, а кожен рік цвіте,
Щоліта дітям ягодами годить,
Хоча вони й не дякують за те.
Мамо, мамо, вічна і кохана,
Ви пробачте, що був неуважний,
Знаю, ви молилися за мене
Дні і ночі сива моя нене.
Живе старенька мати у господі,
Невтомні руки, серце золоте,
Щодня і дітям, і онукам годить,
Хоч рідко хто з них дякує за те.
Ну що ж, про вдячність забувають люди,
Душа сліпа у щасті, а проте
Вони прозріють, але пізно буде:
Черешня всохне, мати оцвіте.
Где Вы видели еврея с лопатой 😜😜😜?
СТЕБЕТСЯ СЕРОСТЬ от зависти 😀😀😀
https://youtu.be/_cCr5sQG31k
И КЛИП снимали его студенты
в
https://youtu.be/57jC5impnug
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
У Скрябина полно шедевров, до которых жлобу поплавку как до неба рачки. Например:
https://www.youtube.com/watch?v=FWH7lRJ6mPw Скрябін - Люди як кораблі
https://www.youtube.com/watch?v=3_jcL6nAF94 Скрябін - Шампанські Очі
https://www.youtube.com/watch?v=n9NZSW4xTE0 Скрябін - Старі фотографії
Хотите красивых украинских песен? Вот слушайте:
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM THE HARDKISS - Журавлi
https://www.youtube.com/watch?v=2BNoM8eveTU Антитела - TDME
https://www.youtube.com/watch?v=gw2nclcoFNE Один в каное - У мене немає дому
https://www.youtube.com/watch?v=T3OJVMuHwcU DakhaBrakha - Vesna
https://www.youtube.com/watch?v=AFShDQEDpwA Vivienne Mort - Пташечка
https://www.youtube.com/watch?v=JGQLSObiTEQ Христина Соловій - Тримай
https://www.youtube.com/watch?v=hLPe_jGmxq0&list=PLAkx3sBIwc0PMIaN6Kqv00x-RrgDsBi1u&index=4 Океан Ельзи - На небі
https://www.youtube.com/watch?v=8pCBs5Yehag ТІНЬ СОНЦЯ - Меч Арея
https://www.youtube.com/watch?v=Qy5qnVjV-PQ Біла Вежа - Виростеш ти, сину
https://www.youtube.com/watch?v=r80w-a77D_g Mal'va - За тобою
І так далі. Оце - справжня українська музична культура і гордість України! А Поплавок - це ганьба і жлобство!
https://www.youtube.com/watch?v=xh3Vn1229qw
СмердюСердючка, может похвастаться в этом стиле. Очевидно, что что-то другое, в Украине, в те постколониальные годы, трудно было что-то рассчитывать увидеть.
Поплавский - сам протест, против дикой скуки, пропаганды, продолжающегося культа совкового реализма, царящих на поле культурной битвы в те годы; от этих всех академиков, бандур, виршей про Игната и Гната, которые в советское летоисчисление буквально травила нас своим ядом. Может когда-нибудь, из этого яркого представления, вырастет что-то свободное, яркое, высокохудожественное. Литература, точно, не вырастет. Но, эстрада, вполне возможно. Когда Поплавский, окончательно, уконтропупит эту старорежимную, колониальную фигню, которую культивировали на сцене. Я, конечно, во многом, утрирую. Но, это не значит, что рядом с Поплавским на эстраде есть кого-то поставить (кроме Данилка, конечно).
надо продвигать своё , а не смотреть на шоу питерасов из раши
а о Поплавском никто не вспомнил . Вот это и есть настоящееограниченное представление об украинцах и Украине
знаем, знаем, знаем
знаем, знаем, знаем
знаем, знаем, знаем
знаем, знаем, знаем
знаем, знаем, знаем
знаем, знаем, знаем
знаем, знаем, знаем
мизги, мизги, мизги
невозможно, знаем, слушать, знаем, мизги, знаем, мизги