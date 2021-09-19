Топ сексуальных политиков, ангелочек Аваков, тиктокер Поплавский: восьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Арсен Аваков развлекается в Instagram, а Михаил Поплавский, возможно, путает "факультет" и "факультатив".

Кроме того, в новом выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ пойдет речь о крайне оригинальном исполнении "Лебединого озера" в Одесской области.

Также Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в рубрике #ШОУБІСИКИ будут говорить о том, как украинские политики и политикини пользовались своей внешней привлекательностью для построения политической карьеры.

Гостем "Легко-шоу" сегодня будет один из самых крутых популяризаторов науки в Украине - старший научный сотрудник Института физики НАНУ Антон Сененко.

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