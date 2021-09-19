Топ сексуальних політиків, янголятко Аваков, тіктокер Поплавський: восьмий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Арсен Аваков розважається в Instagram, а Михайло Поплавський, можливо, плутає "факультет" і "факультатив".

Крім того, в новому випуску "Легко-шоу" на youtube-каналі Цензор.НЕТ йтиметься про вкрай оригінальне виконання "Лебединого озера" в Одеській області.

Також Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у рубриці #ШОУБІСИКИ говоритимуть про те, як українські політики і політикині користувалися своєю зовнішньою привабливістю для побудови політичної кар'єри.

Гостем "Легко-шоу" сьогодні буде один із найкрутіших популяризаторів науки в Україні - старший науковий співробітник Інституту фізики НАНУ Антон Сененко.

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