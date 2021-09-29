Лига чемпионов: "Динамо" на выезде крупно проиграло "Баварии". ВИДЕО
Киевское "Динамо" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Мюнхене проиграло "Баварии" со счетом 0:5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы у "Баварии" забивали: Левандовски, 12 (с пенальти), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг, 87
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+21 Владислав Ткаченко #456666
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Даже Аргентине
Какая боль, какая боль!
Аргентина- Ямайка - 5:0
Починайте ваш недільний ранок з мачу British Premier League
Я до речі з 90-х вболіваю за Manchester United пам'ятаю як грали Giggs Scholes та Cantona
ото був футбол
Назавжди залишуся динамівкою, то навіть не обговорюється.
Вдома вибирала чемп. Тоді показували, по-моєму, 5 європейських.
Мені ж треба драма, емоції ... От. Підсіла на італійський. Ювентус, а тоді - Мілан.
Кожен матч, прямо, міні-вистава. Хто б не грав.
Англійці якось не викликали тоді відгуку у моїй душі . А без цього я не можу.
Мене тут сильно вибила різниця в часі. І я з часом втратила своє реальне фанатіння, оте гостре відчуття. На жаль. Правда, компенсувала хокеєм.
Треба буде зробити update.
P.S. Я не дозволяю собі дуже сильно лізти людям в очі, то не наважувалася запитати Вас, як пройшла Ваша відпустка. Але сподіваюся, що все було чудово.
Поэтому глубоко плевать на результат! Играйте для суркисянов.