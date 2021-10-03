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Брифинг президента Зеленского в Трускавце. ПОЛНОЕ ВИДЕО

3 октября президент Зеленский провел брифинг в Трускавце по итогам выездного заседания фракции "Слуга народа"

Брифинг президента транслировал телеканал "Дом".

брифинг (50) Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+27
Посібник для нарколога "Як розпізнати особу, що зловживає наркотичними речовинами" тепер у відеоформаті!
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03.10.2021 11:17
+17
*****!!!
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03.10.2021 11:17
+16
Оно опухло и заросло щетиной - вылитый хряк.
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03.10.2021 11:17
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Оно опухло и заросло щетиной - вылитый хряк.
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03.10.2021 11:17 Ответить
Та ви вже загнули.У ньо8о стильна легка небритість і виглядає він досить добре.треба бути справедливим.
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03.10.2021 12:25 Ответить
Знаю одного дуже "вченого лідера", який закінчив в Трускавці аж тритижневі курси...

Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...

Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...

PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який чудово вміє грати по нотах, написаних Путіним...
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03.10.2021 13:09 Ответить
Посібник для нарколога "Як розпізнати особу, що зловживає наркотичними речовинами" тепер у відеоформаті!
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03.10.2021 11:17 Ответить
*****!!!
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03.10.2021 11:17 Ответить
Брехинг!
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03.10.2021 11:18 Ответить
что то новенькое . стратегическое будет ? сто миллиардов травинок посадить или турник и песочницу в каждую квартиру ?
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03.10.2021 11:18 Ответить
зелю геть
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03.10.2021 11:19 Ответить
Хомяк..... вже напхав свого гуснявого рота черговою порцією відбірного лайна.
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03.10.2021 11:19 Ответить
ссыт в глаза, чума гундосая.
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03.10.2021 11:19 Ответить
ЗЕЛЕБАН! Так можно назвать и сообщество зеленых слуг и то,что с ним надо сделать!
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03.10.2021 11:20 Ответить
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03.10.2021 11:20 Ответить
Говорящая ворона

"@#$$&*&_($!#" - блюющий смайлик
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03.10.2021 11:20 Ответить


Еспресо


@EspresoTV

·
https://twitter.com/EspresoTV/status/1444528156564762624 3 год



Сьогодні ввечері покажуть фільм про офшорні оборудки Зеленського й Коломойського
https://espreso.tv/sogodni-vvecheri-pokazhut-film-pro-ofshorni-oborudki-zelenskogo-y-kolomoyskogo https://espreso.tv/sogodni-vvecheri-pokazhut-film-pro-ofshorni-oborudki-zelenskogo-y-kolomoyskogo
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03.10.2021 11:21 Ответить
Никогда не привыкну,что это президент.Ну реально сюр.
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03.10.2021 11:22 Ответить
Чекай, допоки Петро Олексійович тріумфально повернуться з 75% підтримки.
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03.10.2021 11:24 Ответить
Чекати не варік,воно не віддасть владу демократичним шляхом,це вже всім зрозуміло.
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03.10.2021 11:26 Ответить
Де я ,, хто я ,, чому я тут .???

..
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03.10.2021 11:23 Ответить
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03.10.2021 11:23 Ответить
Только и слышно: «я, я, я, я…..»🤢 так и хочется написать/сказать: головка от х__…….
Ото «выросло» чмо с комплексами!!…….

P.S. хотя бы побрилося для приличия(?)……☹️
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03.10.2021 11:24 Ответить
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03.10.2021 11:27 Ответить
Так бы мне хотелось попросить президента Украины обратится напрямую к Россиянам !!! Рассказать и про ситуацию с Донбасом и с Крымом!!!!
По всем каналам, до путина нам не достучаться , а до матерей , и отцов тех одурманненых солдатов и офицеров нужно пытаться!!!!
Уверен такие обращенния к россиянам и к белорусам - помогут нам . И помогут им!!!!
Иначе из за кремлевской крысы , россияне будут крысами !!!
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03.10.2021 11:30 Ответить
Сегодня обхода не будет?
Попроси дежурную медсестру дать слабительное.
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03.10.2021 11:32 Ответить
Не виправдовуй расєян . Якби расеянє самі не були крисами , у них би в кремлі , криса б не завелась .! .
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03.10.2021 11:38 Ответить
если верить Дарвину то люди произошли от обезьян . так что надеяться на то что россияне эволюционируют в людей из крыс это маловероятно
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03.10.2021 11:51 Ответить
У вас крепкие нервы,я смотреть не могу
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03.10.2021 11:30 Ответить
там нужны не нервы а крепкий желудок . что бы сдерживать рвотные позывы
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03.10.2021 11:53 Ответить
"Новоє врєм'я" Фіали врубило питаннячко! Про концентрацію влади і про "віце-президента"! Таке, щоб знову брехав!
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03.10.2021 11:32 Ответить
Ну як же без Порошенко?
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03.10.2021 11:36 Ответить
Фу... зачем я это смотрела.
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03.10.2021 11:36 Ответить
Ганна Дзьоба задала питаннячко про вагнерівців! І бубочка признався, що розмовляв з лукою одразу після заїзду вагнерівців на територію Білорусі!
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03.10.2021 11:38 Ответить
и что?
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03.10.2021 12:10 Ответить
Обдолбаный генератор случайных слов и бредовых мыслей.
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03.10.2021 11:39 Ответить
Гнида.
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03.10.2021 11:39 Ответить
У відповідях на поставлені питання, на мою думку, чітко видно, що тягне час: чи скоро кінець брифінгу...
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03.10.2021 11:41 Ответить
РАЗУМКОВ з молодих вовків Партії регіонів. "Комсомолець" Партії регіонів». Політичну кар'єру розпочав у «Партії регіонів»: у 2006 тоді ще 22-річний Дмитро Разумков входив до молодіжного крила партії («Молоді Регіони»), був одним з обличь організації та навіть давав коментарі українським ЗМІ як один з її представників.

"В период президентства Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая крупную (205/450) фракцию в Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.

В ходе политического кризиса 2013-2014 годов, кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W
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03.10.2021 12:05 Ответить
сук, я даже Яныка так не ненавидел, брехливое чмо
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03.10.2021 12:07 Ответить
а чем брехня?
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03.10.2021 12:09 Ответить
по вагнеровцам они хоть бы с безуглой договорились брехать в унисон, а то как то не друг другу протеворечят
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03.10.2021 12:15 Ответить
попрохосекта не дремлет))
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03.10.2021 12:08 Ответить
Срет в штаны найвэлычнейшему непереставая?
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03.10.2021 16:54 Ответить
Хоть я за него и не голосовала, но все правильно сказал. Хороший брифинг!
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03.10.2021 12:09 Ответить
Враження таке: пусте, неконкретне базікання самовпевненної, брехливої, некомпетентної людини.
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03.10.2021 12:09 Ответить
Чувака палыть конкретно, погуляли на славу. Ой, что было вчера .................., ни х............. не помнит. Ну, то что пьют, не страшно, а вот если колются, не уважаю. Даже от самогона, так крыша не едет, тем более за такой маленький срок.
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03.10.2021 12:58 Ответить
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03.10.2021 13:54 Ответить
все такие умные . столькожеяду. каквыживетестэтим?
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03.10.2021 15:19 Ответить
Некомпетентна "особь"тягне час.....тягне час....тягне час :ні про що,так як і програми дій на каденцію.
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03.10.2021 15:27 Ответить
Интересно, кто то смог посмотреть час с чем то этого гундосого? меня хватило на 5 секунд
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03.10.2021 17:30 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А безумгла виправдовує зрадника !!!
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03.10.2021 19:56 Ответить
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03.10.2021 21:36 Ответить
 
 