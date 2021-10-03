Брифінг президента Зеленського в Трускавці. ПОВНЕ ВІДЕО
3 жовтня президент Зеленський провів брифінг в Трускавці за підсумками виїзного засідання фракції "Слуга народу"
Брифінг президента транслював телеканал "Дом".
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Але він може "без рук" зіграти на фортеп'яно так, що не відрізниш від Моцарта...
Правда, подейкують що ніби-то Моцарт, який вважався першим номером в списку свого вчителя, в результаті конфлікту... впав від рук цього ж вчителя, на ім'я Соль'єрі...
PS: чомусь пригадався поки-що тліючий конфлікт між Разумковим і ЗЕ, який чудово вміє грати по нотах, написаних Путіним...
"@#$$&*&_($!#" - блюющий смайлик
Еспресо
@EspresoTV
·
https://twitter.com/EspresoTV/status/1444528156564762624 3 год
Сьогодні ввечері покажуть фільм про офшорні оборудки Зеленського й Коломойського
https://espreso.tv/sogodni-vvecheri-pokazhut-film-pro-ofshorni-oborudki-zelenskogo-y-kolomoyskogo https://espreso.tv/sogodni-vvecheri-pokazhut-film-pro-ofshorni-oborudki-zelenskogo-y-kolomoyskogo
..
Ото «выросло» чмо с комплексами!!…….
P.S. хотя бы побрилося для приличия(?)……☹️
По всем каналам, до путина нам не достучаться , а до матерей , и отцов тех одурманненых солдатов и офицеров нужно пытаться!!!!
Уверен такие обращенния к россиянам и к белорусам - помогут нам . И помогут им!!!!
Иначе из за кремлевской крысы , россияне будут крысами !!!
Попроси дежурную медсестру дать слабительное.
"В период президентства Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая крупную (205/450) фракцию в Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.
В ходе политического кризиса 2013-2014 годов, кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W