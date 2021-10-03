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Зе-треш в Трускавце: политические карикатуры, - юбилейное "Легко-шоу". ВИДЕО

Десятый выпуск "Легко-шоу" посвящен слету "слуг народа" в Трускавце.

Зрителям youtube-канала Цензор.НЕТ также расскажут о хамстве и препятствовании работе журналистов, пафосе и огромном желании отставки председателя Верховной Рады и раньше - первого номера списка партии "Слуга народа" - Дмитрия Разумкова.

В рубрике #ШОУБІСИКИ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подробно разберут трускавецкий вояж Зе-команды - от диджей-сетов Давида Арахамии до праздничного застолья.

Гость юбилейного "Легко-шоу" - Алексей Голобуцкий, автор эпических политических карикатур на злобу дня - расскажет, откуда черпает вдохновение для фотожаб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шефир и собаки, а также неудачные покушения на украинских политиков: девятый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Автор: 

Трускавец (102) шоу (112) Цензор.НЕТ (137) Слуга народа (2631) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+21
Форум у Трускавці закінчивсь
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03.10.2021 20:34
+16
Быдло в 2019-м выбрало быдло.
И теперь вся Украина должна терпеть этих ЗЕленых ублюдков. А сметуны куда-то все подевались...
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03.10.2021 20:39
+16
Кобили чи сосни!?
"Душа за народ болить", ага, щас "Народні депутатки "Слуги народу" Тетяна Грищенко і Маргарита Шол під час виїзного засідання партії в Трускавці, проводили час за барною стійкою в готелі Rixos Prykarpattya. Вони їли бутерброди з ікрою, а бармен наливав їм вино"
https://twitter.com/umancherkassy/status/1444577891019370498
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03.10.2021 20:44
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Форум у Трускавці закінчивсь
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03.10.2021 20:34 Ответить
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03.10.2021 20:38 Ответить
Кобили чи сосни!?
"Душа за народ болить", ага, щас "Народні депутатки "Слуги народу" Тетяна Грищенко і Маргарита Шол під час виїзного засідання партії в Трускавці, проводили час за барною стійкою в готелі Rixos Prykarpattya. Вони їли бутерброди з ікрою, а бармен наливав їм вино"
https://twitter.com/umancherkassy/status/1444577891019370498
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03.10.2021 20:44 Ответить
Віршик про зелених слуг - петрушок олігархів: "
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!" (с)
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03.10.2021 20:45 Ответить
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03.10.2021 20:55 Ответить
Это Филатова стихи 😁
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03.10.2021 21:14 Ответить
Только не той падлы, что в Днепре
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03.10.2021 22:08 Ответить
👍🏼Супер 🤣
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03.10.2021 21:33 Ответить
У богатых свои привычки )
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03.10.2021 21:32 Ответить
Гусь свинье не товарищ !
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03.10.2021 23:03 Ответить
Ну и что? Я не уважаю бубачку и его квартал со слугами, но тут ничего особенного.
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03.10.2021 21:56 Ответить
Очковтирательство и бесконечная брехня льющаяся из пасти зеУБЛЮДКОВ невыносима
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03.10.2021 23:01 Ответить
А в чем проблема?
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03.10.2021 23:31 Ответить
А вы слышите какая тишина на зеленых болотах тех кто "абы не порошенко". Смокчут, и не отрываются, зеленую пилюлю.
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03.10.2021 20:47 Ответить
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03.10.2021 22:08 Ответить
Евреи называют Зеленского тысячным.
Мол, даже среди их народа попадается 0,1% конченых идийотов.
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03.10.2021 22:19 Ответить
Быдло в 2019-м выбрало быдло.
И теперь вся Украина должна терпеть этих ЗЕленых ублюдков. А сметуны куда-то все подевались...
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03.10.2021 20:39 Ответить
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03.10.2021 21:35 Ответить
Пожрать , нюхнуть, бухнуть, поржать и порешать , за ВАШ 73%🐏🐑 ,счёт
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03.10.2021 23:07 Ответить
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03.10.2021 20:42 Ответить
І ніхто в морду не зацідив ?Не впізнаю західняків(((
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03.10.2021 20:50 Ответить
західняки за гроші вилижуть задницю кому завгодно
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03.10.2021 21:17 Ответить
В бан, падла.
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04.10.2021 03:56 Ответить
Не верескань, посудомийка брайтоновська. Відколи ти втік до іншої країни, то не маєш ніякого морального права нявкати на українських форумах. Так зрозуміло, запроданець?
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04.10.2021 08:54 Ответить
личный опыт?
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04.10.2021 08:32 Ответить
Там як в Чорнобилі 30-ти кілометрова зона, і муха не пролетить, не те що на "передку" де наркомани по мінних полях шастають.
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04.10.2021 10:06 Ответить
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03.10.2021 20:53 Ответить
... про відставку Зеленського. Насправді є зв'язок між відставкою зеленського і відставкою Разумкова, і я поясню, в чім він полягає. https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОТІВ САМ ПОДАТИ У ВІДСТАВКУ для того, щоб бути призначеним на дострокових виборах на додаткові 5 років . Чому? Тому що він не вірить у те, що його переоберуть ще раз. Чому? Тому що вперше в історії парламентські вибори будуть перед президентськими, і це створює колосальні ризики. Саме тому існував план: на День Незалежности України - на той що минув, на 30-річчя - виходить Зеленський і, користуючись загальним хайпом - велике свято, зустріч із Байденом мала відбутися до цього, купа позитиву, так? - він мав оголосити про те, що для того, щоби боротися з оліґархами, він має зараз подати у відставку. І люди б його підтримали на додаткові 5 років. Такий був план. Чому він не відбувся? Дві причини. Перше: цьому допоміг https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ Разумков, який сказав: "А знаєте, у принципі це можна зробити, але це протирічить Виборчому кодексові - людина, яка подає у відставку, не може знову балотуватися." Я просто маю інсайд, як в офісі президента лазили по стінах, тому що це був план - і його зіпсували. Таке шоу зіпсували! [Сміється.] Це - перше, а друге - просто вбивчий був хід адміністрації Байдена, який сказав: "Знаєте, що? Ми, пане президент зеленський, з вами зустрінемося не ДО Дня Незалежности, а трохи пізніше, на початку вересня." І зрозуміло, що, якби після цього він оголосив про ці дострокові вибори, то яка зустріч із президентом Байденом? Нема кому зустрічатися! А якщо оголошувати тільки парламентські вибори, - ну, хто ж зустрічається перед виборами, це підтримка однієї з партій! Йому фактично поставили шах і мат. І це одна з причин, чому Разумков іде - ще тоді було прийняте рішення про його відставку, бо він зробив тоді крок, якого команда президента йому не пробачить. Ніколи.
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03.10.2021 20:58 Ответить
Га-га-га ой не можу як смішно ой і гуморески які. Кацапське камеді - фуфло. От гумор від гетьмана оце класс!!!!
Ой не можу бугага-бугага.
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03.10.2021 20:57 Ответить
Га-га-га ой не можу як смішно ой і гуморески які -
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
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04.10.2021 08:34 Ответить
Що рибу червону їли?
От суки, от суки.
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03.10.2021 20:58 Ответить
Ну просто трееееешшшшш)
Ой не можу.
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03.10.2021 20:59 Ответить
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03.10.2021 21:03 Ответить
шайкин-лейкин, ты со смеху не уписялся?
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03.10.2021 21:05 Ответить
Это сарказм, братан)
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03.10.2021 23:06 Ответить
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03.10.2021 21:33 Ответить
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03.10.2021 21:34 Ответить

Сніданок у Трускавці.
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03.10.2021 21:57 Ответить
Гетьман бабок не жалеет, красавчик, каждый пук обнюхивает.
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03.10.2021 23:08 Ответить
понюхай ишо - * Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
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04.10.2021 08:35 Ответить
Гамількар Барка 25%


@ganimed31

·



Раньше в Трускавец ездили больные почками и печенью, теперь - больные на голову
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04.10.2021 00:56 Ответить
Марно перепрофілювали, ця хвороба надовго і невилікована .
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04.10.2021 10:10 Ответить
https://ukraine.d3.ru/ofshor-2021-natsariuvav-2203858/ Офшор 2021. Нацарював
Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. 12 миллионов документов из внутренних архивов от 14 офшорных регистраторов. От Украины там Владимир Зеленский.





***
А вы все не верили что Зеленский сможет попасть на главные полосы ведущих мировых СМИ. А он - смог. Шах и мат, порохоботы!
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04.10.2021 09:35 Ответить
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаем
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04.10.2021 13:09 Ответить
 
 