Зе-треш в Трускавце: политические карикатуры, - юбилейное "Легко-шоу". ВИДЕО

Десятый выпуск "Легко-шоу" посвящен слету "слуг народа" в Трускавце.

Зрителям youtube-канала Цензор.НЕТ также расскажут о хамстве и препятствовании работе журналистов, пафосе и огромном желании отставки председателя Верховной Рады и раньше - первого номера списка партии "Слуга народа" - Дмитрия Разумкова.

В рубрике #ШОУБІСИКИ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подробно разберут трускавецкий вояж Зе-команды - от диджей-сетов Давида Арахамии до праздничного застолья.

Гость юбилейного "Легко-шоу" - Алексей Голобуцкий, автор эпических политических карикатур на злобу дня - расскажет, откуда черпает вдохновение для фотожаб.

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