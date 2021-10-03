Зе-треш в Трускавце: политические карикатуры, - юбилейное "Легко-шоу". ВИДЕО
Десятый выпуск "Легко-шоу" посвящен слету "слуг народа" в Трускавце.
Зрителям youtube-канала Цензор.НЕТ также расскажут о хамстве и препятствовании работе журналистов, пафосе и огромном желании отставки председателя Верховной Рады и раньше - первого номера списка партии "Слуга народа" - Дмитрия Разумкова.
В рубрике #ШОУБІСИКИ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подробно разберут трускавецкий вояж Зе-команды - от диджей-сетов Давида Арахамии до праздничного застолья.
Гость юбилейного "Легко-шоу" - Алексей Голобуцкий, автор эпических политических карикатур на злобу дня - расскажет, откуда черпает вдохновение для фотожаб.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
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"Душа за народ болить", ага, щас "Народні депутатки "Слуги народу" Тетяна Грищенко і Маргарита Шол під час виїзного засідання партії в Трускавці, проводили час за барною стійкою в готелі Rixos Prykarpattya. Вони їли бутерброди з ікрою, а бармен наливав їм вино"
https://twitter.com/umancherkassy/status/1444577891019370498
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!" (с)
Мол, даже среди их народа попадается 0,1% конченых идийотов.
И теперь вся Украина должна терпеть этих ЗЕленых ублюдков. А сметуны куда-то все подевались...
Ой не можу бугага-бугага.
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
От суки, от суки.
Ой не можу.
Сніданок у Трускавці.
@ganimed31
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Раньше в Трускавец ездили больные почками и печенью, теперь - больные на голову
Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. 12 миллионов документов из внутренних архивов от 14 офшорных регистраторов. От Украины там Владимир Зеленский.
***
А вы все не верили что Зеленский сможет попасть на главные полосы ведущих мировых СМИ. А он - смог. Шах и мат, порохоботы!
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