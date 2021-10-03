Зе-треш у Трускавці: політичні карикатури, - ювілейне "Легко-шоу". ВIДЕО
Десятий випуск "Легко-шоу" присвячений зльоту "слуг народу" в Трускавці.
Глядачам youtube-каналу Цензор.НЕТ також розкажуть про хамство і перешкоджання роботі журналістів, пафос і величезне бажання відставки голови Верховної Ради, а раніше першого номера списку партії "Слуга народу" - Дмитра Разумкова.
У рубриці #ШОУБІСИКИ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич детально розберуть трускавецький вояж Зе-команди – від діджей-сетів Давида Арахамії до святкового застілля.
Гість ювілейного "Легко-шоу" - Олексій Голобуцький, автор епічних політичних карикатур на злобу дня, який розкаже, звідки черпає натхнення для фотожаб.
Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Душа за народ болить", ага, щас "Народні депутатки "Слуги народу" Тетяна Грищенко і Маргарита Шол під час виїзного засідання партії в Трускавці, проводили час за барною стійкою в готелі Rixos Prykarpattya. Вони їли бутерброди з ікрою, а бармен наливав їм вино"
https://twitter.com/umancherkassy/status/1444577891019370498
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!" (с)
Мол, даже среди их народа попадается 0,1% конченых идийотов.
И теперь вся Украина должна терпеть этих ЗЕленых ублюдков. А сметуны куда-то все подевались...
Ой не можу бугага-бугага.
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
От суки, от суки.
Ой не можу.
Сніданок у Трускавці.
@ganimed31
·
Раньше в Трускавец ездили больные почками и печенью, теперь - больные на голову
Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. 12 миллионов документов из внутренних архивов от 14 офшорных регистраторов. От Украины там Владимир Зеленский.
***
А вы все не верили что Зеленский сможет попасть на главные полосы ведущих мировых СМИ. А он - смог. Шах и мат, порохоботы!
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаем
знаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаемзнаем знаем знаем знаем знаем