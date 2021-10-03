Зе-треш у Трускавці: політичні карикатури, - ювілейне "Легко-шоу". ВIДЕО

Десятий випуск "Легко-шоу" присвячений зльоту "слуг народу" в Трускавці.

Глядачам youtube-каналу Цензор.НЕТ також розкажуть про хамство і перешкоджання роботі журналістів, пафос і величезне бажання відставки голови Верховної Ради, а раніше першого номера списку партії "Слуга народу" - Дмитра Разумкова.

У рубриці #ШОУБІСИКИ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич детально розберуть трускавецький вояж Зе-команди – від діджей-сетів Давида Арахамії до святкового застілля.

Гість ювілейного "Легко-шоу" - Олексій Голобуцький, автор епічних політичних карикатур на злобу дня, який розкаже, звідки черпає натхнення для фотожаб.

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