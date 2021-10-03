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Зе-треш у Трускавці: політичні карикатури, - ювілейне "Легко-шоу". ВIДЕО

Десятий випуск "Легко-шоу" присвячений зльоту "слуг народу" в Трускавці.

Глядачам youtube-каналу Цензор.НЕТ також розкажуть про хамство і перешкоджання роботі журналістів, пафос і величезне бажання відставки голови Верховної Ради, а раніше першого номера списку партії "Слуга народу" - Дмитра Разумкова.

У рубриці #ШОУБІСИКИ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич детально розберуть трускавецький вояж Зе-команди – від діджей-сетів Давида Арахамії до святкового застілля.

Гість ювілейного "Легко-шоу" - Олексій Голобуцький, автор епічних політичних карикатур на злобу дня, який розкаже, звідки черпає натхнення для фотожаб.

Дивіться також: Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків: дев'ятий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

Автор: 

Трускавець (94) шоу (56) Цензор.НЕТ (138) Слуга народу (2813) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+21
Форум у Трускавці закінчивсь
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03.10.2021 20:34
+16
Быдло в 2019-м выбрало быдло.
И теперь вся Украина должна терпеть этих ЗЕленых ублюдков. А сметуны куда-то все подевались...
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03.10.2021 20:39
+16
Кобили чи сосни!?
"Душа за народ болить", ага, щас "Народні депутатки "Слуги народу" Тетяна Грищенко і Маргарита Шол під час виїзного засідання партії в Трускавці, проводили час за барною стійкою в готелі Rixos Prykarpattya. Вони їли бутерброди з ікрою, а бармен наливав їм вино"
https://twitter.com/umancherkassy/status/1444577891019370498
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03.10.2021 20:44
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Форум у Трускавці закінчивсь
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03.10.2021 20:34 Відповісти
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03.10.2021 20:38 Відповісти
Кобили чи сосни!?
"Душа за народ болить", ага, щас "Народні депутатки "Слуги народу" Тетяна Грищенко і Маргарита Шол під час виїзного засідання партії в Трускавці, проводили час за барною стійкою в готелі Rixos Prykarpattya. Вони їли бутерброди з ікрою, а бармен наливав їм вино"
https://twitter.com/umancherkassy/status/1444577891019370498
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03.10.2021 20:44 Відповісти
Віршик про зелених слуг - петрушок олігархів: "
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!" (с)
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03.10.2021 20:45 Відповісти
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03.10.2021 20:55 Відповісти
Это Филатова стихи 😁
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03.10.2021 21:14 Відповісти
Только не той падлы, что в Днепре
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03.10.2021 22:08 Відповісти
👍🏼Супер 🤣
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03.10.2021 21:33 Відповісти
У богатых свои привычки )
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03.10.2021 21:32 Відповісти
Гусь свинье не товарищ !
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03.10.2021 23:03 Відповісти
Ну и что? Я не уважаю бубачку и его квартал со слугами, но тут ничего особенного.
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03.10.2021 21:56 Відповісти
Очковтирательство и бесконечная брехня льющаяся из пасти зеУБЛЮДКОВ невыносима
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03.10.2021 23:01 Відповісти
А в чем проблема?
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03.10.2021 23:31 Відповісти
А вы слышите какая тишина на зеленых болотах тех кто "абы не порошенко". Смокчут, и не отрываются, зеленую пилюлю.
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03.10.2021 20:47 Відповісти
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03.10.2021 22:08 Відповісти
Евреи называют Зеленского тысячным.
Мол, даже среди их народа попадается 0,1% конченых идийотов.
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03.10.2021 22:19 Відповісти
Быдло в 2019-м выбрало быдло.
И теперь вся Украина должна терпеть этих ЗЕленых ублюдков. А сметуны куда-то все подевались...
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03.10.2021 20:39 Відповісти
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03.10.2021 21:35 Відповісти
Пожрать , нюхнуть, бухнуть, поржать и порешать , за ВАШ 73%🐏🐑 ,счёт
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03.10.2021 23:07 Відповісти
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03.10.2021 20:42 Відповісти
І ніхто в морду не зацідив ?Не впізнаю західняків(((
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03.10.2021 20:50 Відповісти
західняки за гроші вилижуть задницю кому завгодно
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03.10.2021 21:17 Відповісти
В бан, падла.
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04.10.2021 03:56 Відповісти
Не верескань, посудомийка брайтоновська. Відколи ти втік до іншої країни, то не маєш ніякого морального права нявкати на українських форумах. Так зрозуміло, запроданець?
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04.10.2021 08:54 Відповісти
личный опыт?
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04.10.2021 08:32 Відповісти
Там як в Чорнобилі 30-ти кілометрова зона, і муха не пролетить, не те що на "передку" де наркомани по мінних полях шастають.
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04.10.2021 10:06 Відповісти
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03.10.2021 20:53 Відповісти
... про відставку Зеленського. Насправді є зв'язок між відставкою зеленського і відставкою Разумкова, і я поясню, в чім він полягає. https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОТІВ САМ ПОДАТИ У ВІДСТАВКУ для того, щоб бути призначеним на дострокових виборах на додаткові 5 років . Чому? Тому що він не вірить у те, що його переоберуть ще раз. Чому? Тому що вперше в історії парламентські вибори будуть перед президентськими, і це створює колосальні ризики. Саме тому існував план: на День Незалежности України - на той що минув, на 30-річчя - виходить Зеленський і, користуючись загальним хайпом - велике свято, зустріч із Байденом мала відбутися до цього, купа позитиву, так? - він мав оголосити про те, що для того, щоби боротися з оліґархами, він має зараз подати у відставку. І люди б його підтримали на додаткові 5 років. Такий був план. Чому він не відбувся? Дві причини. Перше: цьому допоміг https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ Разумков, який сказав: "А знаєте, у принципі це можна зробити, але це протирічить Виборчому кодексові - людина, яка подає у відставку, не може знову балотуватися." Я просто маю інсайд, як в офісі президента лазили по стінах, тому що це був план - і його зіпсували. Таке шоу зіпсували! [Сміється.] Це - перше, а друге - просто вбивчий був хід адміністрації Байдена, який сказав: "Знаєте, що? Ми, пане президент зеленський, з вами зустрінемося не ДО Дня Незалежности, а трохи пізніше, на початку вересня." І зрозуміло, що, якби після цього він оголосив про ці дострокові вибори, то яка зустріч із президентом Байденом? Нема кому зустрічатися! А якщо оголошувати тільки парламентські вибори, - ну, хто ж зустрічається перед виборами, це підтримка однієї з партій! Йому фактично поставили шах і мат. І це одна з причин, чому Разумков іде - ще тоді було прийняте рішення про його відставку, бо він зробив тоді крок, якого команда президента йому не пробачить. Ніколи.
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03.10.2021 20:58 Відповісти
Га-га-га ой не можу як смішно ой і гуморески які. Кацапське камеді - фуфло. От гумор від гетьмана оце класс!!!!
Ой не можу бугага-бугага.
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03.10.2021 20:57 Відповісти
Га-га-га ой не можу як смішно ой і гуморески які -
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
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04.10.2021 08:34 Відповісти
Що рибу червону їли?
От суки, от суки.
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03.10.2021 20:58 Відповісти
Ну просто трееееешшшшш)
Ой не можу.
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03.10.2021 20:59 Відповісти
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03.10.2021 21:03 Відповісти
шайкин-лейкин, ты со смеху не уписялся?
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03.10.2021 21:05 Відповісти
Это сарказм, братан)
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03.10.2021 23:06 Відповісти
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03.10.2021 21:33 Відповісти
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03.10.2021 21:34 Відповісти

Сніданок у Трускавці.
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03.10.2021 21:57 Відповісти
Гетьман бабок не жалеет, красавчик, каждый пук обнюхивает.
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03.10.2021 23:08 Відповісти
понюхай ишо - * Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
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04.10.2021 08:35 Відповісти
Гамількар Барка 25%


@ganimed31

·



Раньше в Трускавец ездили больные почками и печенью, теперь - больные на голову
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04.10.2021 00:56 Відповісти
Марно перепрофілювали, ця хвороба надовго і невилікована .
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04.10.2021 10:10 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/ofshor-2021-natsariuvav-2203858/ Офшор 2021. Нацарював
Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. 12 миллионов документов из внутренних архивов от 14 офшорных регистраторов. От Украины там Владимир Зеленский.





***
А вы все не верили что Зеленский сможет попасть на главные полосы ведущих мировых СМИ. А он - смог. Шах и мат, порохоботы!
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04.10.2021 09:35 Відповісти
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04.10.2021 13:09 Відповісти
 
 