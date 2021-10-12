Проект "Без цензуры": Новые угрозы? Что Россия готовит для Украины. ВИДЕО
Что Россия готовит для Украины? И где Кремль хотел бы видеть украинцев? Накануне саммита Украина-ЕС Богдан Буткевич заглянул в ад российской пропаганды, изучил статью Дмитрия Медведева и готов поделиться выводами.
Заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны России, бывший президент и премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев написал статью о "бессмысленности" контактов российских властей с украинскими, которая по сути полностью состоит из оскорблений.
Причем значительная часть этих оскорблений адресована президенту Владимиру Зеленскому. А продолжили начатое Медведевым, конечно же, на российском телевидении. Пропагандисты просто смешивали Зеленского и фракцию "слуг народа" с грязью. Чего таким образом добивается Кремль и на какую реакцию Зеленского рассчитывает?
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Надо отчётливо понимать, что Мокша - это больная, обреченная на умирание и распад недо-империя типа гнилой рыхлой Оттоманской империи конца 19-го века...
Все эти двести раз повторенные страшилки про то, как "следующей весной" Россия начнёт "массированное вторжение" в Украину, это примерно то же самое, как болтовня о политике одесских пикейных жилетов из "Золотого телёнка".
Не способна эта гнилая Мокша осуществить "массированное вторжение": это чмовская отсталая страна: упадут цены на газ и нефть, и через три-четыре года эта "Великая Азиопа" развалится, как гнилой колхозный сарай, построенный вечно пьяными руснявыми орками.
Панове кацапи , ще раз - нам пох ваші погрози , ваш газ ,, і ваш ***** разом з вєдмєдєвим . Хочете війни , ну що ж , буде вам війна . У нас немає іншого виходу ,, тому що альтернативний війні варіант -з відмовою від незалежності і поверненям в імперське стойло ,навіть - НЕ ОБГОВОРЮЄТСЯ !!!........ВЗАГАЛІ .!!!