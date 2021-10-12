РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5823 посетителя онлайн
Новости Видео
4 800 9

Проект "Без цензуры": Новые угрозы? Что Россия готовит для Украины. ВИДЕО

Что Россия готовит для Украины? И где Кремль хотел бы видеть украинцев? Накануне саммита Украина-ЕС Богдан Буткевич заглянул в ад российской пропаганды, изучил статью Дмитрия Медведева и готов поделиться выводами.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны России, бывший президент и премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев написал статью о "бессмысленности" контактов российских властей с украинскими, которая по сути полностью состоит из оскорблений.

Причем значительная часть этих оскорблений адресована президенту Владимиру Зеленскому. А продолжили начатое Медведевым, конечно же, на российском телевидении. Пропагандисты просто смешивали Зеленского и фракцию "слуг народа" с грязью. Чего таким образом добивается Кремль и на какую реакцию Зеленского рассчитывает?

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) пропаганда (3681) россия (95660) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То нам вже починати поважати Зеленського, бо на нього поперли бочку кацапи? А як на Порошенко перли, то що робив Зеленський і його молода малороська команда? А змішували разом з кацапами і не тільки у багнюці. Посаду президента ми завжди поважали, а конкретно осіб, які себе ведуть не по презилдентські по відношенню до українців - ні.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:16 Ответить
Зеленский их конкретно достал. Порошенко, который только болтал без умолку, они просто игнорировали.
показать весь комментарий
12.10.2021 16:59 Ответить
Go away already
показать весь комментарий
12.10.2021 20:04 Ответить
Что там, в заживо гниющем Мордоре, пишет об Украине плюшевый бесполый коротышка т-щ Медведев, на это Украине надо наплевать и растереть.

Надо отчётливо понимать, что Мокша - это больная, обреченная на умирание и распад недо-империя типа гнилой рыхлой Оттоманской империи конца 19-го века...

Все эти двести раз повторенные страшилки про то, как "следующей весной" Россия начнёт "массированное вторжение" в Украину, это примерно то же самое, как болтовня о политике одесских пикейных жилетов из "Золотого телёнка".

Не способна эта гнилая Мокша осуществить "массированное вторжение": это чмовская отсталая страна: упадут цены на газ и нефть, и через три-четыре года эта "Великая Азиопа" развалится, как гнилой колхозный сарай, построенный вечно пьяными руснявыми орками.
показать весь комментарий
12.10.2021 22:00 Ответить
Россия это государство, которое, по сути, отказалось от своей идентичности, с чужой историей, названием, обычаями, которые не свойственны этому государству. Россия по сути не нашла своего места в цивилизованном мире, неспособна при своих ресурсах ничего полезного создавать, потому, что привыкла жить войной, грабежами чужих народов. В цивилизованном мире у России нет надежных союзников, партнеров, потому, что все понимают, что это государство агрессор, оккупант. Это трагедия государства, трагедия народов в нем проживающих. Такого государства как Россия не должно быть на политической карте мира, это лишнее государство, бесполезное, вредное для мировой цивилизации, которое находится на грани распада. Непристойно слушать бредни одного из бывших руководителей этого умирающего государства
показать весь комментарий
13.10.2021 08:51 Ответить
Хинова-Тартарія-Московія-Росія - добре навчилися робити одне-розв'язувати війни і брехати з такою майстерністю, що більшість вірить. Своєю брехзнею лізуть у "братья", а потім захоплюють по-тихому, як захопили більше 100 народів і знищили їх ідентичність. Українців-Русинів аони не змогли повністю знищити, хоча більшість знищили голодоморами і терорами, нам не повезло, що біля тас такий ядовитий і злющий ворог. Повезло німцям, французам, англійція, данцям, чехам, слокакам та іншим, що вони живуть не на кордоні з дикими ординцями хинова, а то давно вже буди б ними проковтнуті і перетравлені.
показать весь комментарий
13.10.2021 10:09 Ответить
щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали їм поперек горла, москалям вонючим...
показать весь комментарий
13.10.2021 10:09 Ответить
Такое ощущение,что Зеленског кремляди просто не переваривают ))От вам и еврей совковый. Не до вподоби ? )) Ну мое мнение тут такое - Зеленский просто моложе и не такой заскарузлый махинатор и очковтиратель.Талант у него не особо. Но он частично слушает США. Это уже прогресс. Потому кацапы его и поливают.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:27 Ответить
Кацапня вже просто не знає як ще можна вплинути на Україну , тому й з'являються такі нервово-істеричні месседжі , як от - від Ведмєдєва . .

Панове кацапи , ще раз - нам пох ваші погрози , ваш газ ,, і ваш ***** разом з вєдмєдєвим . Хочете війни , ну що ж , буде вам війна . У нас немає іншого виходу ,, тому що альтернативний війні варіант -з відмовою від незалежності і поверненям в імперське стойло ,навіть - НЕ ОБГОВОРЮЄТСЯ !!!........ВЗАГАЛІ .!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 16:51 Ответить
 
 