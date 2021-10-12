Проект "Без цензуры": Новые угрозы? Что Россия готовит для Украины. ВИДЕО

Что Россия готовит для Украины? И где Кремль хотел бы видеть украинцев? Накануне саммита Украина-ЕС Богдан Буткевич заглянул в ад российской пропаганды, изучил статью Дмитрия Медведева и готов поделиться выводами.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны России, бывший президент и премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев написал статью о "бессмысленности" контактов российских властей с украинскими, которая по сути полностью состоит из оскорблений.

Причем значительная часть этих оскорблений адресована президенту Владимиру Зеленскому. А продолжили начатое Медведевым, конечно же, на российском телевидении. Пропагандисты просто смешивали Зеленского и фракцию "слуг народа" с грязью. Чего таким образом добивается Кремль и на какую реакцию Зеленского рассчитывает?