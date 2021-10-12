Проєкт "Без цензури": Нові загрози? Що Росія готує для України. ВIДЕО

Що Росія готує для України? І де Кремль хотів би бачити українців? Напередодні саміту Україна-ЄС Богдан Буткевич зазирнув до пекла російської пропаганди, вивчив статтю Дмитра Медведєва і готовий поділитися висновками.

Заступник голови Ради національної безпеки та оборони Росії, колишній президент і прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв написав статтю про "безглуздість" контактів російської влади з українською, яка по суті повністю складається з образ.

Причому значна частина цих образ адресовані президенту Володимиру Зеленському. А продовжили почате Медведєвим, звісно ж, на російському телебаченні. Пропагандисти порсто змішували Зеленського і фракцію "слуг народу" з багном. Чого таким чином добивається Кремль і на яку реакцію Зеленського розраховує?