Проєкт "Без цензури": Нові загрози? Що Росія готує для України. ВIДЕО
Що Росія готує для України? І де Кремль хотів би бачити українців? Напередодні саміту Україна-ЄС Богдан Буткевич зазирнув до пекла російської пропаганди, вивчив статтю Дмитра Медведєва і готовий поділитися висновками.
Заступник голови Ради національної безпеки та оборони Росії, колишній президент і прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв написав статтю про "безглуздість" контактів російської влади з українською, яка по суті повністю складається з образ.
Причому значна частина цих образ адресовані президенту Володимиру Зеленському. А продовжили почате Медведєвим, звісно ж, на російському телебаченні. Пропагандисти порсто змішували Зеленського і фракцію "слуг народу" з багном. Чого таким чином добивається Кремль і на яку реакцію Зеленського розраховує?
Будь ласка, зачекайте...
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Надо отчётливо понимать, что Мокша - это больная, обреченная на умирание и распад недо-империя типа гнилой рыхлой Оттоманской империи конца 19-го века...
Все эти двести раз повторенные страшилки про то, как "следующей весной" Россия начнёт "массированное вторжение" в Украину, это примерно то же самое, как болтовня о политике одесских пикейных жилетов из "Золотого телёнка".
Не способна эта гнилая Мокша осуществить "массированное вторжение": это чмовская отсталая страна: упадут цены на газ и нефть, и через три-четыре года эта "Великая Азиопа" развалится, как гнилой колхозный сарай, построенный вечно пьяными руснявыми орками.
Панове кацапи , ще раз - нам пох ваші погрози , ваш газ ,, і ваш ***** разом з вєдмєдєвим . Хочете війни , ну що ж , буде вам війна . У нас немає іншого виходу ,, тому що альтернативний війні варіант -з відмовою від незалежності і поверненям в імперське стойло ,навіть - НЕ ОБГОВОРЮЄТСЯ !!!........ВЗАГАЛІ .!!!