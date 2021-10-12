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Проєкт "Без цензури": Нові загрози? Що Росія готує для України. ВIДЕО

Що Росія готує для України? І де Кремль хотів би бачити українців? Напередодні саміту Україна-ЄС Богдан Буткевич зазирнув до пекла російської пропаганди, вивчив статтю Дмитра Медведєва і готовий поділитися висновками.

Заступник голови Ради національної безпеки та оборони Росії, колишній президент і прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв написав статтю про "безглуздість" контактів російської влади з українською, яка по суті повністю складається з образ.

Причому значна частина цих образ адресовані президенту Володимиру Зеленському. А продовжили почате Медведєвим, звісно ж, на російському телебаченні. Пропагандисти порсто змішували Зеленського і фракцію "слуг народу" з багном. Чого таким чином добивається Кремль і на яку реакцію Зеленського розраховує?

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) пропаганда (2808) росія (65346) Буткевич Богдан (438)


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То нам вже починати поважати Зеленського, бо на нього поперли бочку кацапи? А як на Порошенко перли, то що робив Зеленський і його молода малороська команда? А змішували разом з кацапами і не тільки у багнюці. Посаду президента ми завжди поважали, а конкретно осіб, які себе ведуть не по презилдентські по відношенню до українців - ні.
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12.10.2021 16:16 Відповісти
Зеленский их конкретно достал. Порошенко, который только болтал без умолку, они просто игнорировали.
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12.10.2021 16:59 Відповісти
Go away already
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12.10.2021 20:04 Відповісти
Что там, в заживо гниющем Мордоре, пишет об Украине плюшевый бесполый коротышка т-щ Медведев, на это Украине надо наплевать и растереть.

Надо отчётливо понимать, что Мокша - это больная, обреченная на умирание и распад недо-империя типа гнилой рыхлой Оттоманской империи конца 19-го века...

Все эти двести раз повторенные страшилки про то, как "следующей весной" Россия начнёт "массированное вторжение" в Украину, это примерно то же самое, как болтовня о политике одесских пикейных жилетов из "Золотого телёнка".

Не способна эта гнилая Мокша осуществить "массированное вторжение": это чмовская отсталая страна: упадут цены на газ и нефть, и через три-четыре года эта "Великая Азиопа" развалится, как гнилой колхозный сарай, построенный вечно пьяными руснявыми орками.
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12.10.2021 22:00 Відповісти
Россия это государство, которое, по сути, отказалось от своей идентичности, с чужой историей, названием, обычаями, которые не свойственны этому государству. Россия по сути не нашла своего места в цивилизованном мире, неспособна при своих ресурсах ничего полезного создавать, потому, что привыкла жить войной, грабежами чужих народов. В цивилизованном мире у России нет надежных союзников, партнеров, потому, что все понимают, что это государство агрессор, оккупант. Это трагедия государства, трагедия народов в нем проживающих. Такого государства как Россия не должно быть на политической карте мира, это лишнее государство, бесполезное, вредное для мировой цивилизации, которое находится на грани распада. Непристойно слушать бредни одного из бывших руководителей этого умирающего государства
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13.10.2021 08:51 Відповісти
Хинова-Тартарія-Московія-Росія - добре навчилися робити одне-розв'язувати війни і брехати з такою майстерністю, що більшість вірить. Своєю брехзнею лізуть у "братья", а потім захоплюють по-тихому, як захопили більше 100 народів і знищили їх ідентичність. Українців-Русинів аони не змогли повністю знищити, хоча більшість знищили голодоморами і терорами, нам не повезло, що біля тас такий ядовитий і злющий ворог. Повезло німцям, французам, англійція, данцям, чехам, слокакам та іншим, що вони живуть не на кордоні з дикими ординцями хинова, а то давно вже буди б ними проковтнуті і перетравлені.
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13.10.2021 10:09 Відповісти
щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали їм поперек горла, москалям вонючим...
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13.10.2021 10:09 Відповісти
Такое ощущение,что Зеленског кремляди просто не переваривают ))От вам и еврей совковый. Не до вподоби ? )) Ну мое мнение тут такое - Зеленский просто моложе и не такой заскарузлый махинатор и очковтиратель.Талант у него не особо. Но он частично слушает США. Это уже прогресс. Потому кацапы его и поливают.
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13.10.2021 11:27 Відповісти
Кацапня вже просто не знає як ще можна вплинути на Україну , тому й з'являються такі нервово-істеричні месседжі , як от - від Ведмєдєва . .

Панове кацапи , ще раз - нам пох ваші погрози , ваш газ ,, і ваш ***** разом з вєдмєдєвим . Хочете війни , ну що ж , буде вам війна . У нас немає іншого виходу ,, тому що альтернативний війні варіант -з відмовою від незалежності і поверненям в імперське стойло ,навіть - НЕ ОБГОВОРЮЄТСЯ !!!........ВЗАГАЛІ .!!!
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13.10.2021 16:51 Відповісти
 
 