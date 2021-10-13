Украинские тиктокеры запустили флешмоб: поют песню "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Украинские тиктокеры запустили новый флешмоб и начали петь песню "Батько наш Бандера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню.

Например, при входе в класс во время урока.

Или в теалете, показав таким образом, что якобы происходит в туалете на перемене, а также в раздевалке.

Одной из первых на флешмоб обратила внимание донецкий блогер, пишущий под ником "Черная туфелька".

"Узнала от латентной ваты, которая работает учительницей в Киеве и которая в соплях кричала мне в телефон о том, что она на работу выходить не хочет, потому что дети на переменах поют о том, что они за Украину будут воевать и что Бандера отец", - написала она.

По ее словам, после этого она отправилась в соцсеть ТикТок, где убедилась, что по тегу # батьконашбандера действительно можно найти множество видео, на которых видно, как школьники поют народную песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".