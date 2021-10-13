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Украинские тиктокеры запустили флешмоб: поют песню "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Украинские тиктокеры запустили новый флешмоб и начали петь песню "Батько наш Бандера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню.

Например, при входе в класс во время урока.

Или в теалете, показав таким образом, что якобы происходит в туалете на перемене, а также в раздевалке.

Одной из первых на флешмоб обратила внимание донецкий блогер, пишущий под ником "Черная туфелька".

"Узнала от латентной ваты, которая работает учительницей в Киеве и которая в соплях кричала мне в телефон о том, что она на работу выходить не хочет, потому что дети на переменах поют о том, что они за Украину будут воевать и что Бандера отец", - написала она.

По ее словам, после этого она отправилась в соцсеть ТикТок, где убедилась, что по тегу # батьконашбандера действительно можно найти множество видео, на которых видно, как школьники поют народную песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".

Автор: 

Бандера Степан (751) школа (3016) TikTok (33)


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Топ комментарии
+93
Слава Україні!!!
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13.10.2021 16:42
+65
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13.10.2021 16:51
+64
Оце правильні діти.
Потрібно популяризувати НАШЕ. А не копіювати чужинське.
Бій вато вчителям !
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13.10.2021 16:44
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Талкова придумана. Мне нра.
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14.10.2021 08:00 Ответить
Это не та школа где кричали "москаляку на гилляку"?)

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14.10.2021 08:01 Ответить
Раньше даже за упоминание этих школьников тут банили. А тут вдруг загордились. Непонятно.
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14.10.2021 08:09 Ответить
Москалям завжди незрозуміло про Україну, займайтесь Бурятією.
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14.10.2021 12:13 Ответить
Скоріш за все каци підкинули кричалку ультрапатріотичну!
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14.10.2021 08:36 Ответить
Батько наш Петлюра! Україна - мати! Ми за Україну будем воювати! Нам не страшні московські воші, нам страшніші українські гниди! (С. Петлюра).
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14.10.2021 08:39 Ответить
Это из за слабоумия. Умный человек в первую очередь вычистит гнид у себя.
потом рассправится с внешним врагом.
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14.10.2021 09:22 Ответить
Ватка наверное полыхает в тиктоке
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14.10.2021 09:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0Cz4GjYXc
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14.10.2021 10:28 Ответить
Молодцы, ребята! Если "учительница" - враг Украины, то саквояж-экипаж-уралмаш, либо пусть молчит в трубочку. Слава Україні!
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14.10.2021 11:01 Ответить
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14.10.2021 12:22 Ответить
И ще!
https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA
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14.10.2021 17:38 Ответить
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