Украинские тиктокеры запустили флешмоб: поют песню "Батько наш Бандера". ВИДЕО
Украинские тиктокеры запустили новый флешмоб и начали петь песню "Батько наш Бандера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню.
Например, при входе в класс во время урока.
Или в теалете, показав таким образом, что якобы происходит в туалете на перемене, а также в раздевалке.
Одной из первых на флешмоб обратила внимание донецкий блогер, пишущий под ником "Черная туфелька".
"Узнала от латентной ваты, которая работает учительницей в Киеве и которая в соплях кричала мне в телефон о том, что она на работу выходить не хочет, потому что дети на переменах поют о том, что они за Украину будут воевать и что Бандера отец", - написала она.
По ее словам, после этого она отправилась в соцсеть ТикТок, где убедилась, что по тегу # батьконашбандера действительно можно найти множество видео, на которых видно, как школьники поют народную песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".
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https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA