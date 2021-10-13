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Українські тіктокери запустили флешмоб: співають пісню "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Українські тіктокери запустили новий флешмоб і почали співати пісню "Батько наш Бандера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підлітки в різних місцях і ситуаціях виконують пісню.

Наприклад, при вході в клас під час уроку.

Або в туалеті, показавши таким чином, що нібито відбувається в туалеті на перерві, а також у роздягальні.

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Однією з перших на флешмоб звернула увагу донецька блогерка, яка пише під ніком "Чорна туфелька".

"Дізналася від латентної вати, яка працює вчителькою в Києві і яка в соплях кричала мені в телефон про те, що вона на роботу виходити не хоче, тому що діти на перервах співають про те, що вони за Україну будуть воювати і що Бандера батько", - написала вона.

За її словами, після цього вона вирушила в соцмережу ТікТок, де переконалася, що за тегом #батьконашбандера дійсно можна знайти безліч відео, на яких видно, як школярі співають народну пісню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".

Автор: 

Бандера Степан (196) школа (2215) TikTok (92)


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Топ коментарі
+93
Слава Україні!!!
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13.10.2021 16:42
+65
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13.10.2021 16:51
+64
Оце правильні діти.
Потрібно популяризувати НАШЕ. А не копіювати чужинське.
Бій вато вчителям !
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13.10.2021 16:44
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Талкова придумана. Мне нра.
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14.10.2021 08:00 Відповісти
Это не та школа где кричали "москаляку на гилляку"?)

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14.10.2021 08:01 Відповісти
Раньше даже за упоминание этих школьников тут банили. А тут вдруг загордились. Непонятно.
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14.10.2021 08:09 Відповісти
Москалям завжди незрозуміло про Україну, займайтесь Бурятією.
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14.10.2021 12:13 Відповісти
Скоріш за все каци підкинули кричалку ультрапатріотичну!
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14.10.2021 08:36 Відповісти
Батько наш Петлюра! Україна - мати! Ми за Україну будем воювати! Нам не страшні московські воші, нам страшніші українські гниди! (С. Петлюра).
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14.10.2021 08:39 Відповісти
Это из за слабоумия. Умный человек в первую очередь вычистит гнид у себя.
потом рассправится с внешним врагом.
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14.10.2021 09:22 Відповісти
Ватка наверное полыхает в тиктоке
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14.10.2021 09:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Fi0Cz4GjYXc
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14.10.2021 10:28 Відповісти
Молодцы, ребята! Если "учительница" - враг Украины, то саквояж-экипаж-уралмаш, либо пусть молчит в трубочку. Слава Україні!
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14.10.2021 11:01 Відповісти
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14.10.2021 12:22 Відповісти
И ще!
https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BA
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14.10.2021 17:38 Відповісти
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