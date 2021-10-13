Українські тіктокери запустили флешмоб: співають пісню "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Українські тіктокери запустили новий флешмоб і почали співати пісню "Батько наш Бандера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підлітки в різних місцях і ситуаціях виконують пісню.

Наприклад, при вході в клас під час уроку.

Або в туалеті, показавши таким чином, що нібито відбувається в туалеті на перерві, а також у роздягальні.

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Однією з перших на флешмоб звернула увагу донецька блогерка, яка пише під ніком "Чорна туфелька".

"Дізналася від латентної вати, яка працює вчителькою в Києві і яка в соплях кричала мені в телефон про те, що вона на роботу виходити не хоче, тому що діти на перервах співають про те, що вони за Україну будуть воювати і що Бандера батько", - написала вона.

За її словами, після цього вона вирушила в соцмережу ТікТок, де переконалася, що за тегом #батьконашбандера дійсно можна знайти безліч відео, на яких видно, як школярі співають народну пісню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".