Потерпевший бедствие военный корабль "Балта" прибыл в Одессу

Потерпевшее бедствие в акватории Черного моря судно размагничивания ВМС Украины А-811 "Балта" военно-морских сил Украины (ВМС) в четверг вечером прибыло в пункт дислокации и пришвартовалось к причалу №30 Военной гавани Одесского порта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля.

Также сообщается, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook сообщил детали операции.

Он рассказал, что в операции по спасению корабля приняли участие Министерства обороны и инфраструктуры, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К операции были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушные суда.

"Благодаря совместным усилиям экипажа, морской авиации и десятков людей, которые координировали спасательную операцию в различных ведомствах и учреждениях, нам удалось спасти экипаж, всех присутствующих на борту и "Балту"", - написал Кубраков.

По его словам, ключевую роль в проведении спасательной операции выполнили работники КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС), которая находится в сфере управления Мининфраструктуры.

"Специализированные плавсредства МПСС первыми прибыли к месту пребывания "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", - отметил министр.

13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий в районе острова Змеиный повреждение получило судно размагничивания ВМС А-811 "Балта".

Судно размагничивания "Балта" - единственный корабль такого типа в Украине. Его задачей является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС.