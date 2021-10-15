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Потерпевший бедствие военный корабль "Балта" прибыл в Одессу

Потерпевший бедствие военный корабль

Потерпевшее бедствие в акватории Черного моря судно размагничивания ВМС Украины А-811 "Балта" военно-морских сил Украины (ВМС) в четверг вечером прибыло в пункт дислокации и пришвартовалось к причалу №30 Военной гавани Одесского порта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля.

Также сообщается, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook сообщил детали операции.

Он рассказал, что в операции по спасению корабля приняли участие Министерства обороны и инфраструктуры, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К операции были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушные суда.

"Благодаря совместным усилиям экипажа, морской авиации и десятков людей, которые координировали спасательную операцию в различных ведомствах и учреждениях, нам удалось спасти экипаж, всех присутствующих на борту и "Балту"", - написал Кубраков.

По его словам, ключевую роль в проведении спасательной операции выполнили работники КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС), которая находится в сфере управления Мининфраструктуры.

"Специализированные плавсредства МПСС первыми прибыли к месту пребывания "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", - отметил министр.

13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий в районе острова Змеиный повреждение получило судно размагничивания ВМС А-811 "Балта".

Судно размагничивания "Балта" - единственный корабль такого типа в Украине. Его задачей является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС.

авария (1285) ВМС (1474) Одесса (7901) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+29
А 3-4 роки тому всі медіаб... наввипередки писали б, що то особисто Порошенко/Турчинов/Муженко винні/не надали вчасно допомогу/відправили у несприятливі погодні умови...
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15.10.2021 11:03
+14
Для маленькой информации. В составе спасательной группы были командированы спецы с "Кузни на Рыбальском" И тишина ....
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15.10.2021 12:17
+8
Добре , що всі члени екіпажу живі та здорові !
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15.10.2021 11:04
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Правила форума Совет форумчан
А 3-4 роки тому всі медіаб... наввипередки писали б, що то особисто Порошенко/Турчинов/Муженко винні/не надали вчасно допомогу/відправили у несприятливі погодні умови...
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15.10.2021 11:03 Ответить
А зараз рот на замок і мовчать, бо на було команди.
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15.10.2021 11:25 Ответить
Для маленькой информации. В составе спасательной группы были командированы спецы с "Кузни на Рыбальском" И тишина ....
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15.10.2021 12:17 Ответить
Ну вы ж понимаете , что зеленые упыри , об этом не могут сказать , так как всплывет фамилия главного опонента ************* 😡
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15.10.2021 12:27 Ответить
Так года три как ПРОДАНА "Кузня" через оФФшор Тигипко
https://gmk.center/news/kuznja-na-rybalskom-oficialno-prodana-gruppe-tas/
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15.10.2021 14:00 Ответить
Значит зеленая срань скоро откроет дело на "превышение цены" в смете при спасении судна
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15.10.2021 13:35 Ответить
Добре , що всі члени екіпажу живі та здорові !
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15.10.2021 11:04 Ответить
А шо там могло бути? Наклали пластирь на пробоїну, або задраїли відсік і всьо. Вони проходять навчання боротьби за живучість.
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15.10.2021 11:29 Ответить
Ти колись бачив, як виглядає оте "і всьо"?
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15.10.2021 11:42 Ответить
Я служив в ВМФ і нас тренували боротись за живучість.
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15.10.2021 11:47 Ответить
"Вони проходять навчання боротьби за живучість. "

Ніхто не проходить реальних навчань лише через те, що симулювати реальну надзвичайну ситуацію будь-коли в морі просто неможливо. Загинути в морі шансів в десятеро більше ніж будь-де. Тому в морі, які би не були треновані люди, виживання залежить виключно від збігу тих, чи інших обставин. Наприклад, абсолютно до сраки, чи вміє людина плавати, чи ні - у холодній воді вона все одно помре протягом 30 хвилин від переохолодження. В світі кожен день гинуть судна і люди разом з ними незалежно від їхньої тренованості. Вода - це ворожа для людини стихія.
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15.10.2021 12:17 Ответить
В кожній людині 60 відсотків ворожої стихії.
Саме життя дуже шкідливе для людини.
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15.10.2021 12:26 Ответить
"60 відсотків ворожої стихії."
те, що ви згадали, то не стихія.
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15.10.2021 13:10 Ответить
І не вода.
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15.10.2021 13:11 Ответить
до речі, то була майже пряма цитата з морського підручника з виживання в шторм.
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15.10.2021 13:21 Ответить
До речі, про 60%, я теж не зі стелі взяв, а з підручника по анатомії.
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15.10.2021 13:31 Ответить
Оце я ще буду розповідати австралійському салагі як це робиться і які є тренажери для цього.
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15.10.2021 12:32 Ответить
до сраки ваші тренажери в морі.
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15.10.2021 13:07 Ответить
https://youtu.be/weHd06NWJHM https://youtu.be/weHd06NWJHM

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15.10.2021 13:22 Ответить
Кто в корпусе дырку пробил? Или иржа съела...
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15.10.2021 11:04 Ответить
Капитан об Змеиный.
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15.10.2021 11:35 Ответить
тепер у нас аж цілих два патєрпєвших
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15.10.2021 11:10 Ответить
Говорят Лаптеногие торпедировали наш корабль. А Сссаныч опять обосрался!
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15.10.2021 11:15 Ответить
Та ему какая разница - он памперсами пользуется.
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15.10.2021 11:20 Ответить
Да какая торпеда, там небольшой пролом выше ватерлинии. Но вот с чем было столкновение упорно замалчивают.
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15.10.2021 11:28 Ответить
Почему замалчивают ?

Написали: бетонное гидротехническое сооружение...
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15.10.2021 11:49 Ответить
Як би торпеда, то розворотило б таку діру, що мама не горюй і пішли б на дно.
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15.10.2021 11:31 Ответить
С подводной лодки?
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15.10.2021 11:32 Ответить
Та не, из бункера тваво любимаго *****
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15.10.2021 12:56 Ответить
Не зрозуміло як виникла пробоїна в борту.
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15.10.2021 11:18 Ответить
Пробоину судно получило при попытке пришвартоваться в штормовых условиях.
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15.10.2021 11:31 Ответить
Тому і замовчують. Соромно, мабуть.
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15.10.2021 11:36 Ответить
Есть видео, где видно повреждение.
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15.10.2021 11:40 Ответить
Командир лох. У нас теж була подібна ситуація коли швартувались до бетонного пірсу, але командир не врахував що почався прилив. Корабель навалився на пірс і пішов різати борт об нього. Пацани, які були там в бойовому посту, казали що з жахом дивились як щось ріже борт. А товщина борту була міліметрів 10-12 як я потім бачив.
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15.10.2021 11:42 Ответить
7 букв по горизонтали:
Командир корабля, судна.
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15.10.2021 11:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OUR_WjhDNDI Результат неудачной швартовки "Балты" к Змеиному.
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15.10.2021 11:42 Ответить
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15.10.2021 12:00 Ответить
https://mil.in.ua/uk/articles/analiz-video-znyatogo-pislya-udaru-sudna-balta-ob-prychal-na-*********/?fbclid=IwAR0mp4jRnB7iVlQ5L2O61AMpIKMco-79MCYVMl1yuUEX3e7dvilJX2bVG4I Аналіз відео знятого після удару судна «Балта» об причал на Зміїному
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15.10.2021 12:21 Ответить
Анализировать нужно причальные сооружения!

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15.10.2021 12:36 Ответить
Штормовые кранцы...

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15.10.2021 12:39 Ответить
Much ado about nothing.
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15.10.2021 12:49 Ответить
Продолжит выполнять задачи, главная из которых - не утонуть!
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15.10.2021 14:41 Ответить
Дуже багато слів, але жодного слова про те що призвело до аварії, жодного.
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17.10.2021 16:04 Ответить
 
 