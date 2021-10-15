Потерпевший бедствие военный корабль "Балта" прибыл в Одессу
Потерпевшее бедствие в акватории Черного моря судно размагничивания ВМС Украины А-811 "Балта" военно-морских сил Украины (ВМС) в четверг вечером прибыло в пункт дислокации и пришвартовалось к причалу №30 Военной гавани Одесского порта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.
"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля.
Также сообщается, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook сообщил детали операции.
Он рассказал, что в операции по спасению корабля приняли участие Министерства обороны и инфраструктуры, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К операции были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушные суда.
"Благодаря совместным усилиям экипажа, морской авиации и десятков людей, которые координировали спасательную операцию в различных ведомствах и учреждениях, нам удалось спасти экипаж, всех присутствующих на борту и "Балту"", - написал Кубраков.
По его словам, ключевую роль в проведении спасательной операции выполнили работники КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС), которая находится в сфере управления Мининфраструктуры.
"Специализированные плавсредства МПСС первыми прибыли к месту пребывания "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", - отметил министр.
13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий в районе острова Змеиный повреждение получило судно размагничивания ВМС А-811 "Балта".
Судно размагничивания "Балта" - единственный корабль такого типа в Украине. Его задачей является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС.
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Ніхто не проходить реальних навчань лише через те, що симулювати реальну надзвичайну ситуацію будь-коли в морі просто неможливо. Загинути в морі шансів в десятеро більше ніж будь-де. Тому в морі, які би не були треновані люди, виживання залежить виключно від збігу тих, чи інших обставин. Наприклад, абсолютно до сраки, чи вміє людина плавати, чи ні - у холодній воді вона все одно помре протягом 30 хвилин від переохолодження. В світі кожен день гинуть судна і люди разом з ними незалежно від їхньої тренованості. Вода - це ворожа для людини стихія.
Саме життя дуже шкідливе для людини.
те, що ви згадали, то не стихія.
Написали: бетонное гидротехническое сооружение...
Командир корабля, судна.