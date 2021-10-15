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На Хортице запустили уникальное лазерное шоу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Запорожский остров Хортица, который возрождают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", получил новую туристическую аттракцию - уникальное лазерное шоу, которое "вписано" в природный ландшафт.

Как передает Цензор.НЕТ, официальный запуск состоялся 14 октября. Отныне гости острова могут каждый вечер смотреть масштабное 10-минутное шоу "Трансформация через историю", которое создали при поддержке Группы Метинвест.

Кроме того, каждый может самостоятельно запускать шоу с помощью смартфона. Для этого на крыше Музея истории запорожского казачества разместили QR-коды. Считав их, можно запускать самостоятельно короткие световые инсталляции, которые проектируются на небо, холм и пороги Днепра. Программа при этом объяснит, что означают эти символы и даст историческую справку.

"Такого нет нигде в стране. Именно благодаря таким достопримечательностями, обновленным знаковым объектам на острове, благодаря новому арт-объекту "Круг Единства" мы ожидаем значительное увеличение количества туристов", - заявил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хортице установят арт-объект "Круг": "Каждый сможет найти свой смысл". ФОТО

По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, это только старт реставрации Хортицы.

"В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства. Легендарный остров в Запорожье - место силы всей Украины", - отметил он.

В ходе реализации программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Большая реставрация" на Хортице ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также уже открыты Холм Единства, смотровая площадка, "Казацкий Круг" и пешеходные дорожки. По инициативе первой леди Елены Зеленской остров станет полностью безбарьерным.

На Хортице запустили уникальное лазерное шоу 01
На Хортице запустили уникальное лазерное шоу 02
На Хортице запустили уникальное лазерное шоу 03
На Хортице запустили уникальное лазерное шоу 04

Автор: 

Большая стройка (728) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+8
що саме? витратити наші кошти для власних рейтингів?
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15.10.2021 14:27
+7
та вы там теперь и дуб-голограмму прилепите - шобы преЗЕ совсемм уж брехлом не казался ))))
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15.10.2021 14:16
+6
Слава Запорізькому Козацтву !
Слава Нації!
Смерть рашистській ********* !!!
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15.10.2021 14:21
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Правила форума Совет форумчан
та вы там теперь и дуб-голограмму прилепите - шобы преЗЕ совсемм уж брехлом не казался ))))
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15.10.2021 14:16 Ответить
шоу це те що потрібне зеленим люмпенам...
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15.10.2021 14:17 Ответить
Впечатляет
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15.10.2021 14:18 Ответить
Слава Запорізькому Козацтву !
Слава Нації!
Смерть рашистській ********* !!!
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15.10.2021 14:21 Ответить
Ой как замечательно,шоу,налоги платим ради зрелищ и развлекаловки,хорошо жить в богатой стране.
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15.10.2021 14:21 Ответить
ще треба дівчинку пустити як на параді, щоб вся Україна просльозилась і подумала який патріот наш Бубочка
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15.10.2021 14:25 Ответить
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15.10.2021 14:41 Ответить
лазерами на хлеб будем намазывать
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15.10.2021 14:22 Ответить
вони дуже добре знають як працювати з безмізковим електоратом...коли дати шоу а коли й трохи жерла...
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15.10.2021 14:26 Ответить
Молодцы и Президент Зеленский и его супруга Елена. Стараются сделать всё возможное и невозможное для Украины .
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15.10.2021 14:23 Ответить
що саме? витратити наші кошти для власних рейтингів?
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15.10.2021 14:27 Ответить
А Лєнка здатна ногирозставить перед "зеленими козаками України"? І тане вона тоді справжньою матір"ю- родоначальницею зеленого козацтва!
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15.10.2021 14:42 Ответить
Еврейское козачество восстало?
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15.10.2021 16:07 Ответить
Ага Вони навіть не один а два "оселедці" носять - по боках голови!
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15.10.2021 16:17 Ответить
Это из разряда - горжусь нашим президентом, верю
я сама крымская татарка
он мне как сын родной (не дословно)
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15.10.2021 16:31 Ответить
Одне шоу і бачимо, ніякоі роботи, ніякого покращення.
хоч би прапор національний підстітили, і до цього недодумались шоумени при владі.
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15.10.2021 14:33 Ответить
В каком году и месяце это шоу для нелохов было? Люди в шортах и футболках!
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15.10.2021 14:47 Ответить
живу в Запорожье! нормально сделали!

если еще и музей отстроят, то нормально будет
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15.10.2021 14:55 Ответить
благоустроили курган этот. вопросов нет

главный вопрос по экологии... кто тут не живет - этого не поймет!
город задыхается от выбросов заводов!!! над городом постоянно рыжая шапка! и это только то, что видно невооруженный глазом!
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15.10.2021 14:59 Ответить
просто нужно закрыть предприятия (с)
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15.10.2021 16:37 Ответить
Я стесняюсь спросить - а сам музей отремонтировали?
Крайний раз я был в нем в 15 году и всё. Перманентный ремонт ((((
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15.10.2021 15:18 Ответить
которое создали при поддержке Группы Метинвест. Источник:

поддержка трупов? ой, группы?
но трупов она наделала - тысячи, заводы и прочие эл. станции этого упырька - даже Европа уже признала самыми грязными и естественно, гробящими окружающих рабов.
у владельца недурно охраны - как у султана какого-то. ведь озверевший муж одной из сотен погибших баб, вполне может спросить рыжего уродца - Простите, уважаемый быдлом, а поцчему вы не устанавливаете фильтры и прочее? шо? Это невыгодно? Ну так вам надо помочь, вон, у меня тут 9г. свинца завалялось....
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15.10.2021 16:13 Ответить
В чому унікальність?
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15.10.2021 17:23 Ответить
пропущено най хай буде
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15.10.2021 19:55 Ответить
Есть примеры возрождения! На одном из бениных предприятий, проводят оптимизацию , которая заключается в минимизации расходов, включая сокращение рабочих, возложение на оставшихся обязанностей сокращённых, смена удобных графиков работы на усиленные, уменьшение льгот и полное снятие вредных списков, при этом увеличена загрузка предприятия в три раза, соответственно увеличена прибыль. Всё бы хорошо, но вот зарплату не повышают, может потом как нибудь когда полностью доведут предприятие до совершенства... Всё занавес. Богатые богатеют - бедные беднеют.
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15.10.2021 23:53 Ответить
Очень красиво, Хортица - место силы и славы нашей страны
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16.10.2021 13:16 Ответить
А че на видео люди в футболках и шортах ?
где подвох ? На улице температура 15
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16.10.2021 16:56 Ответить
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19.10.2021 18:23 Ответить
 
 