На Хортице запустили уникальное лазерное шоу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Запорожский остров Хортица, который возрождают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", получил новую туристическую аттракцию - уникальное лазерное шоу, которое "вписано" в природный ландшафт.

Как передает Цензор.НЕТ, официальный запуск состоялся 14 октября. Отныне гости острова могут каждый вечер смотреть масштабное 10-минутное шоу "Трансформация через историю", которое создали при поддержке Группы Метинвест.

Кроме того, каждый может самостоятельно запускать шоу с помощью смартфона. Для этого на крыше Музея истории запорожского казачества разместили QR-коды. Считав их, можно запускать самостоятельно короткие световые инсталляции, которые проектируются на небо, холм и пороги Днепра. Программа при этом объяснит, что означают эти символы и даст историческую справку.

"Такого нет нигде в стране. Именно благодаря таким достопримечательностями, обновленным знаковым объектам на острове, благодаря новому арт-объекту "Круг Единства" мы ожидаем значительное увеличение количества туристов", - заявил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

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По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, это только старт реставрации Хортицы.

"В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства. Легендарный остров в Запорожье - место силы всей Украины", - отметил он.

В ходе реализации программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Большая реставрация" на Хортице ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также уже открыты Холм Единства, смотровая площадка, "Казацкий Круг" и пешеходные дорожки. По инициативе первой леди Елены Зеленской остров станет полностью безбарьерным.







