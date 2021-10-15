На Хортице запустили уникальное лазерное шоу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Запорожский остров Хортица, который возрождают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", получил новую туристическую аттракцию - уникальное лазерное шоу, которое "вписано" в природный ландшафт.
Как передает Цензор.НЕТ, официальный запуск состоялся 14 октября. Отныне гости острова могут каждый вечер смотреть масштабное 10-минутное шоу "Трансформация через историю", которое создали при поддержке Группы Метинвест.
Кроме того, каждый может самостоятельно запускать шоу с помощью смартфона. Для этого на крыше Музея истории запорожского казачества разместили QR-коды. Считав их, можно запускать самостоятельно короткие световые инсталляции, которые проектируются на небо, холм и пороги Днепра. Программа при этом объяснит, что означают эти символы и даст историческую справку.
"Такого нет нигде в стране. Именно благодаря таким достопримечательностями, обновленным знаковым объектам на острове, благодаря новому арт-объекту "Круг Единства" мы ожидаем значительное увеличение количества туристов", - заявил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.
По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, это только старт реставрации Хортицы.
"В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства. Легендарный остров в Запорожье - место силы всей Украины", - отметил он.
В ходе реализации программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Большая реставрация" на Хортице ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также уже открыты Холм Единства, смотровая площадка, "Казацкий Круг" и пешеходные дорожки. По инициативе первой леди Елены Зеленской остров станет полностью безбарьерным.
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Слава Нації!
Смерть рашистській ********* !!!
я сама крымская татарка
он мне как сын родной (не дословно)
хоч би прапор національний підстітили, і до цього недодумались шоумени при владі.
если еще и музей отстроят, то нормально будет
главный вопрос по экологии... кто тут не живет - этого не поймет!
город задыхается от выбросов заводов!!! над городом постоянно рыжая шапка! и это только то, что видно невооруженный глазом!
Крайний раз я был в нем в 15 году и всё. Перманентный ремонт ((((
поддержка трупов? ой, группы?
но трупов она наделала - тысячи, заводы и прочие эл. станции этого упырька - даже Европа уже признала самыми грязными и естественно, гробящими окружающих рабов.
у владельца недурно охраны - как у султана какого-то. ведь озверевший муж одной из сотен погибших баб, вполне может спросить рыжего уродца - Простите, уважаемый быдлом, а поцчему вы не устанавливаете фильтры и прочее? шо? Это невыгодно? Ну так вам надо помочь, вон, у меня тут 9г. свинца завалялось....
где подвох ? На улице температура 15