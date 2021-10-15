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На Хортиці запустили унікальне лазерне шоу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Запорізький острів Хортиця, який відроджують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", отримав нову туристичну атракцію - унікальне лазерне шоу, яке "вписано" в природний ландшафт.

Як передає Цензор.НЕТ, офіційний запуск відбувся 14 жовтня. Відтепер гості острова можуть щовечора дивитися масштабне 10-хвилинне шоу "Трансформація через історію", яке створили за підтримки Групи Метінвест.

Крім того, кожен може самостійно запускати шоу за допомогою смартфона. Для цього на даху Музею історії запорізького козацтва розмістили QR-коди. Прочитавши їх, можна запускати самостійно короткі світлові інсталяції, які проєктуються на небо, пагорб і пороги Дніпра. Програма при цьому пояснить, що означають ці символи і дасть історичну довідку.

"Такого немає ніде в країні. Саме завдяки таким пам'яткам, оновленим знаковим об'єктам на острові, завдяки новому арт-об'єкту "Коло Єдності" ми очікуємо значне збільшення кількості туристів", - заявив генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

Також дивіться: На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО

За словами координатора програми "Велике будівництво", заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, це лише старт реставрації Хортиці.

"У подальших планах - розвиток всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища, створення Музею судноплавства. Легендарний острів у Запоріжжі - місце сили всієї України", - зазначив він.

У ході реалізації програм президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Велика реставрація" на Хортиці ремонтують Музей історії козацтва, який багато років був закритий через аварійний стан. Також вже відкрито Пагорб Єдності, оглядовий майданчик, "Козацьке Коло" і пішохідні доріжки. З ініціативи першої леді Олени Зеленської острів стане повністю безбар'єрним.

На Хортиці запустили унікальне лазерне шоу 01
На Хортиці запустили унікальне лазерне шоу 02
На Хортиці запустили унікальне лазерне шоу 03
На Хортиці запустили унікальне лазерне шоу 04

Автор: 

Велике будівництво (741) Хортиця заповідник (25)


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Топ коментарі
+8
що саме? витратити наші кошти для власних рейтингів?
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15.10.2021 14:27
+7
та вы там теперь и дуб-голограмму прилепите - шобы преЗЕ совсемм уж брехлом не казался ))))
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15.10.2021 14:16
+6
Слава Запорізькому Козацтву !
Слава Нації!
Смерть рашистській ********* !!!
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15.10.2021 14:21
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та вы там теперь и дуб-голограмму прилепите - шобы преЗЕ совсемм уж брехлом не казался ))))
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15.10.2021 14:16 Відповісти
шоу це те що потрібне зеленим люмпенам...
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15.10.2021 14:17 Відповісти
Впечатляет
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15.10.2021 14:18 Відповісти
Слава Запорізькому Козацтву !
Слава Нації!
Смерть рашистській ********* !!!
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15.10.2021 14:21 Відповісти
Ой как замечательно,шоу,налоги платим ради зрелищ и развлекаловки,хорошо жить в богатой стране.
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15.10.2021 14:21 Відповісти
ще треба дівчинку пустити як на параді, щоб вся Україна просльозилась і подумала який патріот наш Бубочка
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15.10.2021 14:25 Відповісти
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15.10.2021 14:41 Відповісти
лазерами на хлеб будем намазывать
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15.10.2021 14:22 Відповісти
вони дуже добре знають як працювати з безмізковим електоратом...коли дати шоу а коли й трохи жерла...
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15.10.2021 14:26 Відповісти
Молодцы и Президент Зеленский и его супруга Елена. Стараются сделать всё возможное и невозможное для Украины .
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15.10.2021 14:23 Відповісти
що саме? витратити наші кошти для власних рейтингів?
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15.10.2021 14:27 Відповісти
А Лєнка здатна ногирозставить перед "зеленими козаками України"? І тане вона тоді справжньою матір"ю- родоначальницею зеленого козацтва!
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15.10.2021 14:42 Відповісти
Еврейское козачество восстало?
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15.10.2021 16:07 Відповісти
Ага Вони навіть не один а два "оселедці" носять - по боках голови!
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15.10.2021 16:17 Відповісти
Это из разряда - горжусь нашим президентом, верю
я сама крымская татарка
он мне как сын родной (не дословно)
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15.10.2021 16:31 Відповісти
Одне шоу і бачимо, ніякоі роботи, ніякого покращення.
хоч би прапор національний підстітили, і до цього недодумались шоумени при владі.
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15.10.2021 14:33 Відповісти
В каком году и месяце это шоу для нелохов было? Люди в шортах и футболках!
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15.10.2021 14:47 Відповісти
живу в Запорожье! нормально сделали!

если еще и музей отстроят, то нормально будет
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15.10.2021 14:55 Відповісти
благоустроили курган этот. вопросов нет

главный вопрос по экологии... кто тут не живет - этого не поймет!
город задыхается от выбросов заводов!!! над городом постоянно рыжая шапка! и это только то, что видно невооруженный глазом!
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15.10.2021 14:59 Відповісти
просто нужно закрыть предприятия (с)
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15.10.2021 16:37 Відповісти
Я стесняюсь спросить - а сам музей отремонтировали?
Крайний раз я был в нем в 15 году и всё. Перманентный ремонт ((((
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15.10.2021 15:18 Відповісти
которое создали при поддержке Группы Метинвест. Источник:

поддержка трупов? ой, группы?
но трупов она наделала - тысячи, заводы и прочие эл. станции этого упырька - даже Европа уже признала самыми грязными и естественно, гробящими окружающих рабов.
у владельца недурно охраны - как у султана какого-то. ведь озверевший муж одной из сотен погибших баб, вполне может спросить рыжего уродца - Простите, уважаемый быдлом, а поцчему вы не устанавливаете фильтры и прочее? шо? Это невыгодно? Ну так вам надо помочь, вон, у меня тут 9г. свинца завалялось....
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15.10.2021 16:13 Відповісти
В чому унікальність?
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15.10.2021 17:23 Відповісти
пропущено най хай буде
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15.10.2021 19:55 Відповісти
Есть примеры возрождения! На одном из бениных предприятий, проводят оптимизацию , которая заключается в минимизации расходов, включая сокращение рабочих, возложение на оставшихся обязанностей сокращённых, смена удобных графиков работы на усиленные, уменьшение льгот и полное снятие вредных списков, при этом увеличена загрузка предприятия в три раза, соответственно увеличена прибыль. Всё бы хорошо, но вот зарплату не повышают, может потом как нибудь когда полностью доведут предприятие до совершенства... Всё занавес. Богатые богатеют - бедные беднеют.
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15.10.2021 23:53 Відповісти
Очень красиво, Хортица - место силы и славы нашей страны
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16.10.2021 13:16 Відповісти
А че на видео люди в футболках и шортах ?
где подвох ? На улице температура 15
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16.10.2021 16:56 Відповісти
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19.10.2021 18:23 Відповісти
 
 