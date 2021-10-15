На Хортиці запустили унікальне лазерне шоу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Запорізький острів Хортиця, який відроджують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", отримав нову туристичну атракцію - унікальне лазерне шоу, яке "вписано" в природний ландшафт.
Як передає Цензор.НЕТ, офіційний запуск відбувся 14 жовтня. Відтепер гості острова можуть щовечора дивитися масштабне 10-хвилинне шоу "Трансформація через історію", яке створили за підтримки Групи Метінвест.
Крім того, кожен може самостійно запускати шоу за допомогою смартфона. Для цього на даху Музею історії запорізького козацтва розмістили QR-коди. Прочитавши їх, можна запускати самостійно короткі світлові інсталяції, які проєктуються на небо, пагорб і пороги Дніпра. Програма при цьому пояснить, що означають ці символи і дасть історичну довідку.
"Такого немає ніде в країні. Саме завдяки таким пам'яткам, оновленим знаковим об'єктам на острові, завдяки новому арт-об'єкту "Коло Єдності" ми очікуємо значне збільшення кількості туристів", - заявив генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.
За словами координатора програми "Велике будівництво", заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, це лише старт реставрації Хортиці.
"У подальших планах - розвиток всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища, створення Музею судноплавства. Легендарний острів у Запоріжжі - місце сили всієї України", - зазначив він.
У ході реалізації програм президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Велика реставрація" на Хортиці ремонтують Музей історії козацтва, який багато років був закритий через аварійний стан. Також вже відкрито Пагорб Єдності, оглядовий майданчик, "Козацьке Коло" і пішохідні доріжки. З ініціативи першої леді Олени Зеленської острів стане повністю безбар'єрним.
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Слава Нації!
Смерть рашистській ********* !!!
я сама крымская татарка
он мне как сын родной (не дословно)
хоч би прапор національний підстітили, і до цього недодумались шоумени при владі.
если еще и музей отстроят, то нормально будет
главный вопрос по экологии... кто тут не живет - этого не поймет!
город задыхается от выбросов заводов!!! над городом постоянно рыжая шапка! и это только то, что видно невооруженный глазом!
Крайний раз я был в нем в 15 году и всё. Перманентный ремонт ((((
поддержка трупов? ой, группы?
но трупов она наделала - тысячи, заводы и прочие эл. станции этого упырька - даже Европа уже признала самыми грязными и естественно, гробящими окружающих рабов.
у владельца недурно охраны - как у султана какого-то. ведь озверевший муж одной из сотен погибших баб, вполне может спросить рыжего уродца - Простите, уважаемый быдлом, а поцчему вы не устанавливаете фильтры и прочее? шо? Это невыгодно? Ну так вам надо помочь, вон, у меня тут 9г. свинца завалялось....
где подвох ? На улице температура 15