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Артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков вблизи админграницы с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Подразделения артиллеристов группировки войск "Пивдень", которые подчинены Коммандованию ОС ВСУ, провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммандование ОС ВСУ, воины-противотанкисты продемонстрировали практические навыки развертывания расчетов, стрельбы по целям и быстрой смене позиций. По легенде учений, во время обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный протвник, дождавшись подкрепления с бронетехникой, перешел в атаку. Для сдерживания наступления морским пехотинцам было направлено в помощь противотанковое подразделение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО. ФОТО

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Крым (26419) оккупация (10187) военные учения (3460) артиллерия (642)


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Топ комментарии
+4
Хлопці молодці, але, здається, зараз має бути більше ракетного автоматичного устаткування з наведенням з повітря - час пушок закінчився разом із Другою Світовою. З початку агресії 2014 року (з вторгнення в Грузію) пройшло дуже багато часу, а українці не підготувались до близької майбутньої війни. Потім історики визначать цей період як провальний перед рашистською навалою
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20.10.2021 10:58
+3
як фаховий артилерист скажу вам, що Рапіри-до одного місця у ********* бою. На один постріл, а то й до пострілу повністю розрахунок буде знищено. Тільки ПТРК можливо використовувати в бою. МТ-12 можна було використовувати у 2014 році проти ************ з автоматами. З кацапами ними воювати не можна!!!
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20.10.2021 12:13
+2
Сдайте етот мусор на металолом или продайте в Африку а на ети деньги купите современной противотанковые комплексы и ударные беспилотники и не позорьтесь.
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20.10.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Україна запустила віртуальний музей російської агресії. Для НИХ важливо, щоб музей був саму віртуальний, а не реальний, бо тоді й агресія виглядає такою собі віртуальною.
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20.10.2021 10:52 Ответить
І дуже важливо було б створити справжній музей російської військової окупації України від часів Мазепи, чи ще раніше, по сьогоднішній день. Бо на сьогодні 73% населення України, завдяки російській пропаганді, переконані, що ніякої України, українців і тим більше української мови нє била, нєт і бить нє может і тому не можна окупувати те, чого нема. У самій Россії у цьому переконані 100% россіян.
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20.10.2021 11:06 Ответить
Гарні навчання, але потрібно використовувати МТ-12 Рапіра з керованими ракетами-снарядами Стугна, або з РЛС Рута, яка дозволяє побачити танки в диму на полі бою і навести МТ-12 на ціль!
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20.10.2021 13:50 Ответить
Хлопці молодці, але, здається, зараз має бути більше ракетного автоматичного устаткування з наведенням з повітря - час пушок закінчився разом із Другою Світовою. З початку агресії 2014 року (з вторгнення в Грузію) пройшло дуже багато часу, а українці не підготувались до близької майбутньої війни. Потім історики визначать цей період як провальний перед рашистською навалою
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20.10.2021 10:58 Ответить
Гаубицы вполне себе ещё рулят. Но, конечно противотанковые Рапиры на прямой наводке - это прямо Сталинград какой-то. Хотя, если с другой стороны то же самое, то можно обоюдно устраивать войнушку времён середины 20 века.
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20.10.2021 11:45 Ответить
Які нах, в наш час рапіри. Артилеристи - смертники.
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20.10.2021 12:01 Ответить
кацарилий,засунь свої краснополі...
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20.10.2021 13:22 Ответить
А "ответки" от танков прямой наводкой нее...
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20.10.2021 12:00 Ответить
як фаховий артилерист скажу вам, що Рапіри-до одного місця у ********* бою. На один постріл, а то й до пострілу повністю розрахунок буде знищено. Тільки ПТРК можливо використовувати в бою. МТ-12 можна було використовувати у 2014 році проти ************ з автоматами. З кацапами ними воювати не можна!!!
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20.10.2021 12:13 Ответить
Капец. На открытой местности со старой пушкой которая не пробьет современный танк, без прикрытия ПВО. Вы думаете сейчас Вторая мировая?
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20.10.2021 12:16 Ответить
А я про що. Це просто піпець.
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20.10.2021 12:19 Ответить
Сдайте етот мусор на металолом или продайте в Африку а на ети деньги купите современной противотанковые комплексы и ударные беспилотники и не позорьтесь.
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20.10.2021 12:20 Ответить
Даже армяшки поняли что вся ета техника времен совка уже устарела и бросали ее даже не расчехляя. В такую армию желающих стать пушечным мясом мало кто пойдет. Посмотрите как Израильские СПАЙКи из-за укрытия щелкают танки и укрепления даже не находясь вне зоны видимости врага. А тут посреди поля вывезли парней как курей под вражеские грады и минометы
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20.10.2021 12:26 Ответить
Ну мож ця "Рапіра" пригодиться в міських боях. Калібр малий, побічні втрати мінімальні. От ******* підкаліберним по кулеметному гнізду в якійсь багатоповерхівці - тільки дірочка як від зубила, і ОБСЄ не стурбоване про мирних громадян
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20.10.2021 20:12 Ответить
1000 КОРСАРІВ, 1000 СТУГН, 1000 ДЖЕВЕЛІНІВ І УСЕ БУДЕ ОК.
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20.10.2021 12:29 Ответить
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20.10.2021 20:06 Ответить
 
 