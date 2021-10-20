Артиллеристы провели учения по уничтожению вражеских танков вблизи админграницы с оккупированным Крымом. ВИДЕО
Подразделения артиллеристов группировки войск "Пивдень", которые подчинены Коммандованию ОС ВСУ, провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммандование ОС ВСУ, воины-противотанкисты продемонстрировали практические навыки развертывания расчетов, стрельбы по целям и быстрой смене позиций. По легенде учений, во время обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный протвник, дождавшись подкрепления с бронетехникой, перешел в атаку. Для сдерживания наступления морским пехотинцам было направлено в помощь противотанковое подразделение.
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