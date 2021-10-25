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Мутировавший штамм "Дельта" из Великобритании уже в Украине, - Данилов. ВИДЕО
Мутировавший штамм "Дельта" из Великобритании выявлен на территории западных областей Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"В пятницу наши ученые закончили исследования, и мы имеем подтверждение, что мутация "дельты", которая началась с Великобритании, сегодня есть на територии нашей страны. Больше всего случаев выявлено во Львове, Тернополе, на Западной Украине и начинают появляться в Киеве", - рассказал Данилов.
Топ комментарии
+15 Странник Виртуальный #486477
показать весь комментарий25.10.2021 23:35 Ответить Ссылка
+9 Николай Влад
показать весь комментарий25.10.2021 23:43 Ответить Ссылка
+8 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий25.10.2021 23:44 Ответить Ссылка
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И так каждый год уже всех приучили к новым и более устрашающим штаммам вируса, которые миллиардами косят и косят людей.
Всё никак выкосить не могут.
Альфа штамм в прошлом году, в этом году - штамм Дельта, уже говорят о Дельта +, а скоро на подходе штамм MY... итд
Короче, теперь каждой осенью и зимой будут устрашать смертоносными штаммами и колоть всех подряд всякой хернёй. Деньги же нужно пилить на вакцинах.
А летом, как всегда никого ужасного вируса нет, он исчезает или впадает в спячку ))
Мутировавший Данилов заделался вирусологом. Выявлен кем, и в какой лаборатории подтвердили идентичность?
Его распознали и классифицировали в британских лабораториях, а штамм скорее всего из Мордора.
фактически придумали новый штамм с новым кодовым обозначением)
это тоже "кацапская методичка", имбецил?
ну хотя рабы дебиловизора по-другому себя вести не могут: мозги-то промыты напрочь
https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D159F820
Нажимаешь "new report", копируешь туда ID, нажимаешь "event details" и офигеваешь/
VAERS ID1150089-1
Вакцина: Модерна; побочныhttps://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D159F820й эффект: смерть; причина смерти: суицид; сопутствующая патология: рак простаты, выраженный болевой синдром, тревога...
VAERS ID1320319-1
Вакцина: Файзер; побочный эффект: смерть; причина смерти: прыгнул под грузовик...
А это вообще шедевр:
VAERS ID1320319-1
Вакцина Файзер; побочный эффект: смерть целой семьи после контакта с вакцинированным...
Думаю, что достаточно. Там еще море всяких нарков, умерших от передозировки и т.п. Есть довольно смешные случаи.
Само собой, что я этот бред не сам искал, если кого-то интересует больше случаев, то можно глянуть у этого человека:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1452956394093690881
Ну это я больше для людей пишу, которые случайно воспримут твою писанину всерьез. А мнение дебилов меня не особо интересует, так что можешь ничего не отвечать.
методичка она такая... примитивная
фактчекеры=лживые ублюдки
Просто именно этот вирус оказался губительнее для человеческого организма, чем многие другие его собратья, человечество пока с ним не справляется, а надежда на то, что с каждой мутацией он будет ослабевать, как это случается с большинством других вирусов, не сбылись. Он с каждой мутацией приобретает какие-то новые свойства, но менее агрессивным не становится.
Ну в общем-то это не первая и не последняя эпидемия в истории человечества, ни при одной эпидемии полностью людской род не вымирал.
есть ОРВИ, есть осложнение ОРВИ в виде пневмонии
это все, что надо знать, и этих знаний достаточно, чтобы симптоматично лечить любую "простуду"
А я как переболевшая еще в самом начале эпидемии, когда вакцин еще не было и как врач могу сказать, что никакая это не простуда, ковид приводит различным постковидным осложнениям, которых никакие простуды не дают.
Восстановление проходит долго.
На собственном примере.
Переболела в апреле, тяжесть была средняя, но после выхода из ковида два месяца была тяжелая астения, которую пришлось лечить, а до сих пор сохраняются мышечные боли, быстрая утомляемость и полное отсутствие обоняния.
Знаю многих переболевших медиков с постковидным синдромом, видела у себя в отделении постковидных больных с различными проявлениями психических расстройств от депрессий и фобий до тяжелых психозов ( я психиатр).
Никакая простуда таких последствий не даёт.
Это лишь Ваше субъективное мнение. Никакая простуда не имела такое сопровождение с постоянным нагнетанием ужаса в масс-медиа.
Так что всякие ужасы из масс-медиа меня напугать не могут.
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/
фактически придумали новый штамм с новым кодовым обозначением)
ибо все это наглая ложь
с Британией у Украины самое минимальное логистическое сообщение!
Что такое "Западная Украина"? Отдельное образование?
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/
"
"2. Система несприятливих полегшення полегшення медичних працівників: ми розкриваємо, що лікарі та медичні команди в Ізраїлі зустрічаються великі перешкоди, коли намагалися повідомити AES після вакцинації Pfizer-Biontech Covid-19 до МОЗ. Ми маємо свідчення лікарів, які свідчать про складність заповнення AES звітів до МОЗ, стверджуючи, що звітність практично непрактично в неймовірно стресових умовах роботи медичних команд у Ізраїлі протягом цього періоду. В результаті цих величезних труднощів існує величезний підпорядкування AES за допомогою медичних працівників у Ізраїлі, а AES рідко повідомили у виняткових випадках. Свідчення лікарів, які ми отримали, також показують, що повідомили, що AES не відкривається, або не доступні для самих медичних працівників.
"Ще більше тривожним є той факт, що деякі звіти, які ізраїльський МОЗ публікується про АЕС, що спостерігається після отримання вакцини Pfizer-Biontech Covid-19, не узгоджуються з свідченнями лікарів щодо серйозних побічних подій (SAES), які вони самі повідомили МОЗ. Таким чином, наприклад, у дискусії до Консультативного комітету FDA 17 вересня, 2021 року, голова ізраїльських медичних послуг, доктор Алуй-Прей, стверджував, що після того, як лише один випадок міокардиту спостерігався після виходу 3-го вакцинної дози з трьох мільйонів людей, які отримали 3-й дозу вакцини в Ізраїлі. Ця вимога не узгоджується з результатами досліджень з усього світу, включаючи висновки з Ізраїлю, які були опубліковані в медичній літературі, згідно з якою швидкість міокардиту спостерігається після отримання вакцини Pfizer-Biontech Covid-19, що становить 1: 3000 -6,000. Претензія доктора Alroy-Preis також стоїть на відміну від звітів, наданих кількома відважими відрадовими лікарями про випадки міокардиту та інших SEE, що спостерігаються у безпосередній близькості від вакцини Pfizer-Biontech Covid-19.
"Один з цих лікарів, доктор Йоав Єгекеллі, який був серед засновників зразків ізраїльської спалаху керівництва, на його сторінці Facebook він особисто ставив у своїй клініці 17-річного хлопчика, який постраждав від міокардиту через кілька днів після 3-й дози вакцини..."
Готується "Дією" сертифікат для перехворівших ковідом, якщо є відмітка в лікарняному в електронному вигляді.
В Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода" передает УНН.
Цитата :
"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторная двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или до полного курса прививки можно большему количеству взрослого населения", - сказал Ляшко.