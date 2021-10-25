Данилов о происхождении коронавируса: "Мое мнение - за этим стоит человек"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что думает о происхождении коронавируса в мире. За этим, по его мнению, стоит человек.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мое мнение - за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", - сказал он.

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Он оценил, когда может закончиться пандемия.

"Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - заявил секретарь СНБО.

"Является ли ситуация с эпидемией для нас прогнозируемой? Абсолютно, у нас есть график, который мы составили два месяца назад. Мы ознакомили с этим прогнозом все соответствующие инстанции. Мы сейчас начинаем входить в процесс, с 20-го числа. У нас уже 20 тысяч случаев и 42 тысячи койко-мест. Мы работаем с большими данными по этому вопросу. У нас есть система мониторинга того, что происходит во всех странах. К большому сожалению, нежелание вакцинироваться под разными предлогами, начиная от "чипирования" и прочего, это большая серьезная атака. Причем эту атаку мы наблюдаем не только в нашей стране. К тому же имеем свою специфику, что здесь определенная церковь принимает участие в этом процессе", - добавил Данилов.