Данилов о происхождении коронавируса: "Мое мнение - за этим стоит человек"
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что думает о происхождении коронавируса в мире. За этим, по его мнению, стоит человек.
Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мое мнение - за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", - сказал он.
Он оценил, когда может закончиться пандемия.
"Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - заявил секретарь СНБО.
"Является ли ситуация с эпидемией для нас прогнозируемой? Абсолютно, у нас есть график, который мы составили два месяца назад. Мы ознакомили с этим прогнозом все соответствующие инстанции. Мы сейчас начинаем входить в процесс, с 20-го числа. У нас уже 20 тысяч случаев и 42 тысячи койко-мест. Мы работаем с большими данными по этому вопросу. У нас есть система мониторинга того, что происходит во всех странах. К большому сожалению, нежелание вакцинироваться под разными предлогами, начиная от "чипирования" и прочего, это большая серьезная атака. Причем эту атаку мы наблюдаем не только в нашей стране. К тому же имеем свою специфику, что здесь определенная церковь принимает участие в этом процессе", - добавил Данилов.
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Хороший, умный мужик, но, блин, ты еще про рептилоидов расскажи и всемирный сионский заговор ))
Дебил...
Все просто: они выработали свою норму и больше не нужно. На планете происходит глобальное потепление. Через несколько десятков лет огромные территории перестанут быть пригодными для жизни. И если Азия ещё может переселиться в пустую Сибирь, то 1,2 млрд. жителей Африки будут следовать по пути сирийских беженцев, в сытую Европу. Практика показывает, что они не сильно горят желанием ассимилировать и являются не самыми приятными соседями. К тому же население Сирии всего на начало войны было всего 18 млн., а тут 1,2 млрд. Экономика США с раздутым фондовым рынком грозит вторым финансовым кризисом за 20 лет (предыдущий был в 2008 г.). К ней добавляется кризис экономики Китая в строительном и энергетическом секторе. Аналитики посчитали, что три последовательных кризиса способны практически уничтожить мировую экономику на ближайшие пятдесят лет. А экономические проблемы неизбежно приведут к попытке их решить военным путем, в том числе среди стран с ядерным оружием. Модели прогнозирования показали, что единственный способ выйти из этой ситуации - сократить численность населения как можно быстрее и как можно больше.
Резкое уменьшение населения даст возможность перезагрузить экономику, а так же гарантирует место для жизни оставшимся. Наиболее эффективным было признано бактериологическое орудие, способное в кратчайшие сроки распространиться по земному шару. ООН распределило квоты, а ВОЗ любезно предоставило странам вакцины, которые должны спасать жизни. Логика довольно проста: людьми, способными по команде принять укол неизвестного состава, гораздо легче управлять. В списках на обязательную вакцинацию в каждой стране мира можно увидеть чиновников, силовиков, врачей и учителей. Первые будут поддерживать существование государства в новой реальности, вторые обеспечат защиту от хаоса, третьи и четвертые дадут возможность выжить и продолжить род человеческий без отката в темные века. Там нет, например, таксистов, которые также работают с людьми в тесном пространстве. Потому что без таксистов можно выжить, а без врачей нет.
Не приветствуются и верующие. Во-первых, мирские власти для них не авторитет, а гибель миллиардов людей будет напоминать Апокалипсис из Писания и просчитать реакцию верующих практически невозможно. А во-вторых, по мнению сильных мира сего, религия в текущем виде себя исчерпала и будет предложена новая. Глобальная гибель людей будет представлена как наказание Господа за недостаточную любовь к ближнему, в основу ляжет 100% толерантность, а гомофобия и расизм будут признаны греховными. За основу будет взята католическая церковь, по этому, кроме Папы ни один из религиозных лидеров не высказался в поддержку вакцины.
Так же нашлись и самые хитрые, те, кого не устраивали распределенные квоты. По замыслу Кремля предполагалось привить всех граждан РФ, тем самым получит мощный бонус в новом мире. Стране с населением в более 100 млн. просто не было бы кому противостоять. Для этого была "разработана" собственная вакцина «Спутник V». На выходе получился неизвестный продукт сомнительного качества неэффективный от штамма Дельта и практически бесполезный от штамма Омега. По итогу, Кремлю пришлось отказаться от своих планов, а Путин просидел в бункере все лето, опасаясь, что третью волну, начнут до окончания переговоров. По итогу РФ уменьшили квоты, а ее граждане панически ищут в какой из стран получить заветную прививку вакциной, а не суррогатом.
По прогнозам ВОЗ 7 млрд. доза вакцины будет сделана через 3 месяца, а это около 2.8 млрд. человек с полным курсом вакцинации. Учитывая индивидуальные особенности, возраст и хронические заболевания нас останется приблизительно 2,5 млрд. 2,5 млрд. для новой попытки построить более комфортный мир. Там и увидимся.
избирать президента в парламенте. нет, спасибо
походу беня сделал ставку на второй срок, ну-ну
или это не так интересно и тут умную морду-лица не скорчишь...
Вагнергейтом...
Офшорами ЗЕбени...
Лондонской квартирой нелоха...
Тарифами и налогами...
Арестом бабы Бени...
А ты нам всякую ДИЧЬ несёшь!
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году
В декабре 2019 года в Китае началась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 вспышка пневмонии , вызванная новообнаруженным вирусом https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 . Вскоре она распространилась на другие страны.
https://www.interfax.ru/russia/676607
По сообщениям тех дней, во время взрыва китайские рабочие из Уханя (так совпало!) строили дорогу непосредственно у стен этой лаборатории. Кроме того, в кацапстане полыхнуло раньше, чем в Китае. Разумеется, они не называли это ковидом и путали следы, как могли. Однако вымарать всю инфу из сети не сумели, слишком много было материалов.
https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml
А тут такое подтверждение!
И это... бросай РЕН-тв смотреть, у тебя и так с башкой проблемы. Песня Высоцкого есть, точняк о тебе. Начинается словами "Дорогая передача!..."
Но можно выкапывать и выносить. Прекрасная идея. Также заслуживает пристального научного внимания мысль о газах, выделяемых нездоровыми людьми. Ты уверен, что озоновый слой Земли разрушают не твои газы?
"Одуванчики" верят в демократию.
Раззве наши мнения отражают то что произошло на самом деле ?
Выражение применяется на латыни в двух вариантах с тем же значением (Кому выгодно? Кто от этого выигрывает? Кому впрок?)
Только не вирус, а вакцинация. Он лишь повод, триггер.
Але думаю що зараз це уже нікому не цікаво, звідки пішов вірус, тому що всі нормально на цьому заробили судячи по звітності...
Стала, наче дика кішка,
Мов сказилась жінка свата, -
Не пуска його до ліжка
Без ковід-сертифіката.
Брежнев. Молодые годы.