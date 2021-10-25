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Новини Коронавірус і карантин
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Данілов про походження коронавірусу: "Моя думка - за цим стоїть людина"

Данілов про походження коронавірусу:

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що думає про походження коронавірусу у світі. За цим, на його думку, стоїть конкретна людина.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Він оцінив, коли може завершиться пандемія.

"Світ вважає, що вона завершитися до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - заявив секретар РНБО.

"Чи є ситуація з епідемією для нас прогнозованою? Абсолютно, у нас є графік, який ми склали два місяці тому. Ми ознайомили з цим прогнозом усі відповідні інстанції. Ми зараз починаємо входити в процес, із 20-го числа. У нас вже 20 тисяч випадків і 42 тисячі ліжко-місць. Ми працюємо з великими даними з цього питання. У нас є система моніторингу того, що відбувається у всіх країнах. На превеликий жаль, небажання вакцинуватися під різними приводами, починаючи від "чіпування" тощо, це велика серйозна атака. До того ж цю атаку ми спостерігаємо не лише в нашій країні. Крім того, маємо свою специфіку, що тут певна церква бере участь у цьому процесі", - додав Данілов.

Автор: 

вакцина (4419) Данілов Олексій (1259) карантин (18172) РНБО (2293) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
а какой человек стоит за сливом вагнеровцев? а данилов?
или это не так интересно и тут умную морду-лица не скорчишь...
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25.10.2021 10:29 Відповісти
+8
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25.10.2021 10:30 Відповісти
+8
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25.10.2021 10:31 Відповісти
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И не один Алексей, уж поверьте мне на слово.
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25.10.2021 10:22 Відповісти
Підараха на ковіде
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25.10.2021 10:30 Відповісти
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25.10.2021 10:30 Відповісти
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25.10.2021 10:31 Відповісти
обязательно перед сном три раза прочитать Отче наш, три раза помолиться и каждый день ходить в ПМЦ разносить заразу не меньше часа по всей церкви.
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25.10.2021 12:12 Відповісти
Мячеславовича стало заносить перед журналистами.
Хороший, умный мужик, но, блин, ты еще про рептилоидов расскажи и всемирный сионский заговор ))
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25.10.2021 10:23 Відповісти
так як зараз є вжe лабки з такими розрбками то такe можливо. от коли чума була то лабок нe було
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25.10.2021 10:26 Відповісти
у рєптілоїдів завжди були лабки, у всі часи
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25.10.2021 14:41 Відповісти
хаха з Авiцeни щe. дада
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25.10.2021 14:55 Відповісти
Абыр-валг, абыр.(с)
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25.10.2021 10:34 Відповісти
Ну, как бы так, да ))
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25.10.2021 10:47 Відповісти
согласен. Что он скажет про чуму 13 века, которая унесла 30% населения европы, про испанку или холеру?
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25.10.2021 11:00 Відповісти
Ветеринару оно виднее, от чего ковид.
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25.10.2021 11:15 Відповісти
Так це не його слова.. Про це говорив і Трамп і Байден і десятки лідерів інших держав
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25.10.2021 12:40 Відповісти
за чумой в 13 веке тоже стоял человек?) Интересно какие тогда биолаборатории были?
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25.10.2021 10:24 Відповісти
А може даже два чИлавека!)
Дебил...
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25.10.2021 10:24 Відповісти
Как он ещё не ляпнул шо этот чИлавек это Порох?)
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25.10.2021 10:28 Відповісти
Согласен , вирус не создавали , а просто адаптировали к человеку. И , вряд-ли китайцьі...
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25.10.2021 10:25 Відповісти
На фабриках Рошен создали коронавирус, а потом убитый Петром Порошенком брат Порошенка накормил летучих мышей конфетами с вирусом и вывез этих мышей в Ухань
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25.10.2021 10:32 Відповісти
Есть такой центр исследований в Новосибирске , откуда уже бьіли утечки опасньіх возбудителей болезней , с трагическими последстаиями. Центр МО СССР , теперь МО РФ , назьівается "Вектор".
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25.10.2021 10:39 Відповісти
Мокша ти як з пляшки сповзла?
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25.10.2021 10:43 Відповісти
Він правду написав .
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25.10.2021 10:53 Відповісти
він коли небудь правду каже взагалі?
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25.10.2021 11:03 Відповісти
З вами згодна . На "Векторі був вибух лабараторіі влітку 2019 . А потім почалися дивні запалення легень .
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25.10.2021 10:52 Відповісти
Ти розмовляєш з китайською кімнатою, панночка.
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25.10.2021 11:02 Відповісти
Вам посилання . З повагою .--https://www.svoboda.org/a/30167061.html
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25.10.2021 12:50 Відповісти
панночкє не "ти"-кають, рагуль!
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25.10.2021 14:42 Відповісти
Скорее в дочернем предприятии кооператива "Озеро"
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25.10.2021 10:36 Відповісти
Поступила информация, что Пфайзер закрывает производственную линию по производству вакцин через два месяца. Как же так? Ведь в мире не вакцинировали ещё миллиарды людей.

Все просто: они выработали свою норму и больше не нужно. На планете происходит глобальное потепление. Через несколько десятков лет огромные территории перестанут быть пригодными для жизни. И если Азия ещё может переселиться в пустую Сибирь, то 1,2 млрд. жителей Африки будут следовать по пути сирийских беженцев, в сытую Европу. Практика показывает, что они не сильно горят желанием ассимилировать и являются не самыми приятными соседями. К тому же население Сирии всего на начало войны было всего 18 млн., а тут 1,2 млрд. Экономика США с раздутым фондовым рынком грозит вторым финансовым кризисом за 20 лет (предыдущий был в 2008 г.). К ней добавляется кризис экономики Китая в строительном и энергетическом секторе. Аналитики посчитали, что три последовательных кризиса способны практически уничтожить мировую экономику на ближайшие пятдесят лет. А экономические проблемы неизбежно приведут к попытке их решить военным путем, в том числе среди стран с ядерным оружием. Модели прогнозирования показали, что единственный способ выйти из этой ситуации - сократить численность населения как можно быстрее и как можно больше.

Резкое уменьшение населения даст возможность перезагрузить экономику, а так же гарантирует место для жизни оставшимся. Наиболее эффективным было признано бактериологическое орудие, способное в кратчайшие сроки распространиться по земному шару. ООН распределило квоты, а ВОЗ любезно предоставило странам вакцины, которые должны спасать жизни. Логика довольно проста: людьми, способными по команде принять укол неизвестного состава, гораздо легче управлять. В списках на обязательную вакцинацию в каждой стране мира можно увидеть чиновников, силовиков, врачей и учителей. Первые будут поддерживать существование государства в новой реальности, вторые обеспечат защиту от хаоса, третьи и четвертые дадут возможность выжить и продолжить род человеческий без отката в темные века. Там нет, например, таксистов, которые также работают с людьми в тесном пространстве. Потому что без таксистов можно выжить, а без врачей нет.

Не приветствуются и верующие. Во-первых, мирские власти для них не авторитет, а гибель миллиардов людей будет напоминать Апокалипсис из Писания и просчитать реакцию верующих практически невозможно. А во-вторых, по мнению сильных мира сего, религия в текущем виде себя исчерпала и будет предложена новая. Глобальная гибель людей будет представлена как наказание Господа за недостаточную любовь к ближнему, в основу ляжет 100% толерантность, а гомофобия и расизм будут признаны греховными. За основу будет взята католическая церковь, по этому, кроме Папы ни один из религиозных лидеров не высказался в поддержку вакцины.

Так же нашлись и самые хитрые, те, кого не устраивали распределенные квоты. По замыслу Кремля предполагалось привить всех граждан РФ, тем самым получит мощный бонус в новом мире. Стране с населением в более 100 млн. просто не было бы кому противостоять. Для этого была "разработана" собственная вакцина «Спутник V». На выходе получился неизвестный продукт сомнительного качества неэффективный от штамма Дельта и практически бесполезный от штамма Омега. По итогу, Кремлю пришлось отказаться от своих планов, а Путин просидел в бункере все лето, опасаясь, что третью волну, начнут до окончания переговоров. По итогу РФ уменьшили квоты, а ее граждане панически ищут в какой из стран получить заветную прививку вакциной, а не суррогатом.

По прогнозам ВОЗ 7 млрд. доза вакцины будет сделана через 3 месяца, а это около 2.8 млрд. человек с полным курсом вакцинации. Учитывая индивидуальные особенности, возраст и хронические заболевания нас останется приблизительно 2,5 млрд. 2,5 млрд. для новой попытки построить более комфортный мир. Там и увидимся.
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25.10.2021 10:25 Відповісти
враньё
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25.10.2021 10:26 Відповісти
Закусывай.
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25.10.2021 10:28 Відповісти
Прекрасная теория. Стройная, красивая. Не хватает в конце, чтобы фейерверк вот так БА-БАХ!!, а потом ТЫ-ДЫЩ!!! - и готова лапша для слабомозгих.
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25.10.2021 11:05 Відповісти
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25.10.2021 11:12 Відповісти
на кацапии целые институты подобный бред генерирует, еще со времен вонючего совка
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25.10.2021 14:45 Відповісти
Да ани там абои стоят. Не ясно тока, пока, - кто ззади.
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25.10.2021 10:25 Відповісти
еще один вылетел из президентской гонки
избирать президента в парламенте. нет, спасибо
походу беня сделал ставку на второй срок, ну-ну
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25.10.2021 10:26 Відповісти
За происхождением коронавируса стоит БОГ.
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25.10.2021 10:26 Відповісти
ага. Дарвин
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25.10.2021 10:26 Відповісти
Бог дает людям право выбора , следовать к Свету или ну его на куйъ
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25.10.2021 10:52 Відповісти
И какая же это церковь? Не той ли стороны?
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25.10.2021 10:26 Відповісти
пфайзєру случайно ринадлежит лабаратория ухани, гейтс случайно акционер пфайзера.
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25.10.2021 10:27 Відповісти
Ссылочку будь любезен. Хочется убедиться, что уханьская лаборатория принадлежит нерезиденту. Это ОЧЕНЬ нехарактерно для Китая.
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25.10.2021 11:34 Відповісти
американцы вливали в эту лабораторию по 600000 каждый год, в этой лаборатории хранится зараза со всего мира
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25.10.2021 12:17 Відповісти
Американцы и в нас вливают сотни миллионов. Меня интересует утверждение товарища о собственниках этой лаборатории.
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25.10.2021 12:30 Відповісти
я думаю китайцев там только здание и стеклотара для вирусов, всё оборудование и технологии привозные, просто такие лаборатории нужно делать на малозаселённой территории где можно организовать карантин для сотрудников, по проверенной информации трое сотрудников отвезли в больницу лечить "грипп" по не проверенной информации лягла вся лаборатория, но в Китае с этим проблема, поэтому имеем продуктовый рынок через дорогу + заражение всего земного шара.
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25.10.2021 15:07 Відповісти
косоокий человек . и не один
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25.10.2021 10:27 Відповісти
Данилов о происхождении коронавируса / Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
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25.10.2021 10:28 Відповісти
а какой человек стоит за сливом вагнеровцев? а данилов?
или это не так интересно и тут умную морду-лица не скорчишь...
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25.10.2021 10:29 Відповісти
Данилов...народ интересует шо там с...
Вагнергейтом...
Офшорами ЗЕбени...
Лондонской квартирой нелоха...

Тарифами и налогами...
Арестом бабы Бени...

А ты нам всякую ДИЧЬ несёшь!
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25.10.2021 10:32 Відповісти
Семейство коронавирусов включает в себя 2 подсемейства и около 46 видов
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году
В декабре 2019 года в Китае началась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 вспышка пневмонии , вызванная новообнаруженным вирусом https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 . Вскоре она распространилась на другие страны.
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25.10.2021 10:38 Відповісти
Ноги, ИМХО, растут вот отсюда.
https://www.interfax.ru/russia/676607
По сообщениям тех дней, во время взрыва китайские рабочие из Уханя (так совпало!) строили дорогу непосредственно у стен этой лаборатории. Кроме того, в кацапстане полыхнуло раньше, чем в Китае. Разумеется, они не называли это ковидом и путали следы, как могли. Однако вымарать всю инфу из сети не сумели, слишком много было материалов.
https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti
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25.10.2021 11:15 Відповісти
Хе-хе. То не ноги. Вот ноги:

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml
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25.10.2021 11:19 Відповісти
Я просто пользовался открытой информацией!
А тут такое подтверждение!
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25.10.2021 11:25 Відповісти
Ага - ты еще на рашу-тудей с соловьиным помётом сошлись Тоже мне, нашел источник "информации"
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25.10.2021 11:26 Відповісти
Ну, тут они сами себе на голову насрали. Ну, или в ногу выстрелили. Так что смысла недоверять этому гадючнику не вижу.
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25.10.2021 11:38 Відповісти
"Правило пропаганды 40 на 60"
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25.10.2021 11:40 Відповісти
Скорее всего велись работы по короновирусу,чтобы завуалировать его под обычный грипп,но сделать более смертоносным.Когда симптомы гриппа человек не воспринимает серьезно,но через несколько дней уже идет полное поражение организма короновирусом,т.е , чтобы на начальной стадии человек и не подозревал что умирает.Конечно ,это результат разработки бактериологического оружия.
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25.10.2021 11:23 Відповісти
ученьіе утвеждают что раньше Земля бьістрее вращалась и сутки бьіли короче. вьікопайте из Земли и вьінесите на поверхность - Земля действительно будет замедляться - закон механики. А газьі вьіделяемьіе испражнениями животньіх а в большей степени нездоровьіх людей - разрушают озоновьій єкран Земли. Так что короновирус - средство снижения потребностей людей и их количества.
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25.10.2021 10:41 Відповісти
****************!!
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25.10.2021 10:53 Відповісти
да. а єкранирование Земли - проводами-кабелями-трубопроводами-продуктопроводами и железной дорогой ? Земля за решеткой. Никто не знает когда Земля захочет вьірваться из єтого плена. Єнергосистемьі єлектроснабжения должньі бьіть разделеньі и изолированьі одна от другой. Железнодорожньіе пути тоже должньі бьіть разделеньі и изолированьі друг от друга. Также и трубопроводьі - должньі бьіть изолированьі друг от друга. И самая большая угроза континенту от єкранирования там где их больше всего - єто Евразия.
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25.10.2021 11:03 Відповісти
БИНГО!!! Наконец-то появился чел, который все доступно и авторитетно нам растолковал! Микола, респект! Большое человеческое спасибо!
И это... бросай РЕН-тв смотреть, у тебя и так с башкой проблемы. Песня Высоцкого есть, точняк о тебе. Начинается словами "Дорогая передача!..."
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25.10.2021 11:23 Відповісти
ты бы прикинул какой процент поверхности "экранирован" 0,000000000001% - и то я ошибся на порядки
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25.10.2021 14:51 Відповісти
Если человека изолировать от внешней среды и лишить возможности следить за временем, он максимум через две недели непроизвольно переходит на 36-часовой цикл вместо нынешнего 24-часового. Сутки раньше были длиннее.
Но можно выкапывать и выносить. Прекрасная идея. Также заслуживает пристального научного внимания мысль о газах, выделяемых нездоровыми людьми. Ты уверен, что озоновый слой Земли разрушают не твои газы?
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25.10.2021 11:19 Відповісти
"Рептилоиды" пользуются наукой.
"Одуванчики" верят в демократию.
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25.10.2021 10:43 Відповісти
И вовсе необязательно это ученый. В крупной пещере может обитать до миллиарда летчсих мышей. Как весь Китай в одном месте и дышат одним воздухом и капают слюной и срут с потолка и ультрафиолета нет и влажность высокая. И тут заходит в такую пещеру человек поймать мышей на продажу. Из миллиарда особей у нескольких вполне может быть штамм, опасный для человека. А если тот чел ВИЧ инфицированный - то там просто джек-пот.
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25.10.2021 10:44 Відповісти
Довели ж американські вчені, що окремий фрагмент корона-вірусу не може мати природне походження. Тобто цей вірус створено або модифіковано людьми. Тому Данілов має рацію. А механізм розповсюдження вірусу може бути простий. Є лабораторія китайська в Ухані і лабораторія російська в Новосибірську, де вивчають віруси з метою розробки вакцин чи, навпаки, з метою їх модифікації для використання як біологічної зброї. І в результаті помилки персоналу (навіть однієї людини) в одній з цих лабораторій вірус потрапив за її межі (в організмі співробітника лабораторії, на його речах чи через системи вентиляції або через окремі лабораторні предмети). А далі справа за вірусом і тими, хто цей інцидент спробував приховати: вибух на російському "Векторі", хворі продавці риби на базарі в Ухані, якраз вчасно організована конференція вчених Китаю і Росії в уханській лабораторії. І тепер шукай кінці з кого все почалося.
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25.10.2021 10:50 Відповісти
наконец-ото кто-то нашел эту цитату! я читал это еще год назад - американские ученые что-то там такое нашли в строении вируса и однозначно сказали что искусственный был бы другой формы.
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25.10.2021 11:01 Відповісти
Жодного доречного коменту тут.так,саме двонога істота спровокувала пандемію.Гсь тільки питання навмисно чи просто по недбалості. Швидше всього- спланований план.Бо надто все інше підтасувалось по графіку .
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25.10.2021 10:50 Відповісти
какой "доречний комент" ты хочешь прочитать ?. Какое значение имеет мое мнение, твое мнение или мнение Данилова ?

Раззве наши мнения отражают то что произошло на самом деле ?
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25.10.2021 11:01 Відповісти
Как всем "важно" твое мнение. Своей работой лучше занимайся
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25.10.2021 11:19 Відповісти
А что там с "офшорами" и вагнеровцамии?
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25.10.2021 11:19 Відповісти
Cui bono?, Cui prodest?
Выражение применяется на латыни в двух вариантах с тем же значением (Кому выгодно? Кто от этого выигрывает? Кому впрок?)
Только не вирус, а вакцинация. Он лишь повод, триггер.
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25.10.2021 11:35 Відповісти
вірус вигідний всім, адже лупить в першу чергу по хворим на яких псотійно витрачаються кошти(але тут на зло дебілам з теоріями змов фарми в мінусах суттєвих) та пенсах, які зажрались і по світу катаються) ну і ще дебілів менше стане які бояться чіпування. Гейтс одобряє одним словом
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25.10.2021 11:44 Відповісти
Я скажу одне що ще до пандемії на ринку акцій уже було зрозуміло що зараз буде сильний привід для великої корекції, йшли об'єми ще з 19 року, не знаю хто розпродавав акціїї маючи інсайд, китайці чи хтось інший але інсайдери були в курсі створення вірусу або знали про те що епідемія почалась і які маштаби вона отримає...

Але думаю що зараз це уже нікому не цікаво, звідки пішов вірус, тому що всі нормально на цьому заробили судячи по звітності...
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25.10.2021 11:40 Відповісти
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25.10.2021 12:40 Відповісти
Во, - а я схожого за темою віршика нещодавно написав.

Стала, наче дика кішка,
Мов сказилась жінка свата, -
Не пуска його до ліжка
Без ковід-сертифіката.
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25.10.2021 13:01 Відповісти
Моё мнение - Данилов реинкарнация Брежнева.
Брежнев. Молодые годы.
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25.10.2021 22:50 Відповісти
Похоже без росии здесь не обошлось. https://www.youtube.com/watch?v=M-_ClEmoHfM 19 сентября 2019 г>>>
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26.10.2021 22:01 Відповісти
 
 