Мутировавший штамм "Дельта" из Великобритании уже в Украине, - Данилов. ВИДЕО

Мутировавший штамм "Дельта" из Великобритании выявлен на территории западных областей Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу наши ученые закончили исследования, и мы имеем подтверждение, что мутация "дельты", которая началась с Великобритании, сегодня есть на територии нашей страны. Больше всего случаев выявлено во Львове, Тернополе, на Западной Украине и начинают появляться в Киеве", - рассказал Данилов.

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