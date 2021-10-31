РУС
"Это требование руководителя - Павла Столбового", - ОПОРА зафиксировала попытку фотографирования бюллетеня в Харькове. ВИДЕО

В Харькове на избирательном участке №631543 на ул. Архитектора Алешина, 9 наблюдатель ОПОРЫ зафиксировала фотографирование бюллетеня. После инцидента наблюдатель и руководитель УИК подошли к кабинке и спросили женщину, зачем она сфотографировала, и сообщили ей, что такие действия являются нарушением.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОПОРЫ.

На вопрос женщина ответила, что это требование ее руководства: "Столбового Павла Ивановича - руководителя проекта "Карточка харьковчанина".

После того, как фотографии удалили, женщина ушла с участка. Наблюдатель ОПОРЫ вызвала на участок полицию, поскольку были выявлены признаки препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права.

ОПОРА также связалась с директором КУ "Офис реформ Харькова" Павлом Столбовым. Он прокомментировал, что не давал никаких указаний и предположил, что это может быть провокация.

выборы (24786) Харьков (7747)
+10
так у них на паРаше, во время "выборов", показать куратору фото бюллетеня - обязательное требование. вот он и удивляется.
31.10.2021 16:45 Ответить
+7
типова схема продажу свого голосу.
Продавця знайшли. Тепер знайти би покупця і посередників. Це - найважче.
31.10.2021 16:01 Ответить
+5
31.10.2021 16:19 Ответить
типова схема продажу свого голосу.
Продавця знайшли. Тепер знайти би покупця і посередників. Це - найважче.
31.10.2021 16:01 Ответить
а по какому закону нельзя?
31.10.2021 16:07 Ответить
А для чего фотографировать бюллетень, да еще о чьему-то требованию?
31.10.2021 16:15 Ответить
а как подтвердить віполнение задания..
31.10.2021 16:16 Ответить
Мне это понятно, а вот тААварисч выше, судя по всему, никогда в жизни не голосовал. Бо не знает шо можно делать на изб.участке, а чего нельзя по Закону.
31.10.2021 16:21 Ответить
так у них на паРаше, во время "выборов", показать куратору фото бюллетеня - обязательное требование. вот он и удивляется.
31.10.2021 16:45 Ответить
Показати іншій особі свій виборчий бюлетень з результатами голосування - означає порушити таємницю голосування. Розказати про свій вибір у приватному спілкуванні або особам, які роблять екзитпол - ні.

Він нагадав, що згідно законодавства, голосування є таємним, контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування або відеофіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення https://www.ukrinform.ua/tag-vibori виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування.

Суть методу «фотографування бюлетеня» як порушення виборчого законодавства полягає в попередній змові будь-якої особи з виборцем, згідно з якою останній повинен заповнити бюлетень потрібним чином, після чого сфотографувати його на камеру в якості підтвердження свого голосу і показати фотографію особі, яка організувала цей процес.

Примушування виборця голосувати певним чином з фотографією бюлетеня як доказ служить, як правило, для організатора цього процесу способом впливу на результати голосування, якщо, наприклад, він в цьому зацікавлений як прихильник певних політичних ідей або як якась посадова особа, яка отримала за це винагороду або наказ від свого начальства.
ст. 159 КК України передбачає, що за порушення таємниці голосування виборець може понести покарання у вигляді до трьох років обмеження волі.
31.10.2021 16:19 Ответить
т.е. закона о запрете фотографировать свой бюллетень нет. Есть домыслы и предположения.
31.10.2021 16:26 Ответить
успокойся, бот.
В Законе «О выборах» это прописано так: «Фотографирование и видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей, в том числе и лично избирателями в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования воспрещается и является нарушением тайны голосования».
31.10.2021 16:33 Ответить
Им просто дана команда включать дурака по поводу нарушений на выборах "А чО, разве так нельзя?"
31.10.2021 16:34 Ответить
Макс, окрім цього, ще є такий подляковий бот "в дурочку" в , наприклад...
31.10.2021 17:09 Ответить
Угу, я тот комент тоже прочитал
31.10.2021 17:30 Ответить
Стаття 7. Таємне голосування
1. Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.
31.10.2021 16:48 Ответить
бот, ты доказывал, что запрет фотографировать - домыслы и предположения. тебя рылом ткнули. успокойся уже.
31.10.2021 16:50 Ответить
как при этом можно определить фотографирование?
показать весь комментарий
а дe написано що виносити бюлeтeнь нe можна? прямими словами. зараз процитовано що що дeмонстрацiя в примiщннi дiльницi заборонeна. тобто винeсши бюлeтeнь його можна показати за мeжами дiльницi.
31.10.2021 17:01 Ответить
читай виборчий кодекс.
31.10.2021 17:06 Ответить
от iди i читай i сюди встав. а то украiнцi накидали кучу законiв а дiрку в накиданому явно нe бачать. отак усe роблять - нe до кiнця!
31.10.2021 17:28 Ответить
ти нe розбираєш вiдтiнкiв мiж запитом на чисто iнфу i спрямуванням подумати? так питання лишe виглядають граматично однаково.
31.10.2021 17:31 Ответить
бюлетень не належить виборцю по жодному праву, не знаходиться в його приватній власності - хоча би тому, що це документ суворої звітності! Держава йому надала лише для заповнення, і саме в приміщенні виборчої дільниці!
31.10.2021 22:44 Ответить
а букви закону ти нe накопав так щоб чoрним по бiлому?
31.10.2021 23:00 Ответить
читай "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n437 Стаття 173. Організація і порядок голосування " Виборчого кодексу (і відповідну статтю діючого Закону про вибори нардепів) - там чітко описано, що і як має зробити виборець з бюлетнем. Хочеш знати більше - https://www.cvk.gov.ua/poryadok-golosuvannya-na-mistsevih-viborah.html почитай роз'яснення, і таких матеріалів багато, можеш погуглити
01.11.2021 13:41 Ответить
нарштi ти докопався! браво!
01.11.2021 15:33 Ответить
я не вважав тебе ідіотом, щоб тобі потрібно було це пояснювати ссилями. Але ти похитнув мою впевненість. І не тільки на цій гілці
01.11.2021 19:05 Ответить
твоi психологiчнi трабли! а в рeалi тeбe просто зацeпило що тeбe тeстували. алe якщо хочeш жити по європeйськи то звикай до тeстувань!
01.11.2021 19:24 Ответить
ну хер с ним вынесли вы бюллетень за пределы участка, (хотя запрещено, насколько я знаю)дальше то что? покажете его контролеру и получите с него бабло? Допустим, он полный лох и оплатит, бросить его в урну попросите его же? Или сами пойдете? Заходит человек с улицы, не подходя к столу регистрации, не получая бюллетень ,не заходя в кабинку топаете прямо к урне и вбрасываете в нее х@#ню какую-то? Вы серьёзно? На глазах у копов, как минимум 5-ти членов комиссии и примерно такого -же количества наблюдателей? Надеюсь вам просто покрутят ласты и доставят в отделение, бить не будут, задержат, на завтра судья изберет Вам меру пресечения, думаю как -то так
показать весь комментарий
Столбовой знает что он делает, и на кого работает. Но правохранители сделают вид, что они не поняли. Так удобно Столбовому и им.
показать весь комментарий
Або тьотка має відповідати за брехню, або Павла Столбового мають запросити відпочити на кілька років.

Офіцери поліції мають відповідати за відмову скавсти протокол у обох випадках.

Десь так....
31.10.2021 16:29 Ответить
вообще-то и тетку не должны были отпускать. в случае фиксации подобного нарушения по закону предусмотрен штраф от 1700 до 5100 гривен, исправительные работы до 2 лет, а в отдельных случаях и ограничение воли до 3 лет.
31.10.2021 16:38 Ответить
с одной стороны эфемерный штраф, про который нарушитель даже не догадывается, с другой стороны живое бабло в руки... сколько там гепоиды и прокацапы платят за голос - 200, 300, может 500 гр?
31.10.2021 16:43 Ответить
да это-то все понятно. эти выборы никак нельзя назвать выборами, только "выборами". понятно, что на закон мусорам пополам, им хозяева объяснили как правильно себя вести, какой там закон?
31.10.2021 16:47 Ответить
Схоже, що холопи з поліції перевищили свої повноваження, коли вирішили відпустит порушника Закону без рішення суду.

Або,

Перевищили свої повноваження, коли примусили(!) щось видалити з телефону, якщо законодавство про вибори не було порушено.

"Підставилися" хлопці на всі 100%. Якось, знайдеться хтось, хто законно(!) "трахне" таких "поліцейських". І правильно зробить!
31.10.2021 16:47 Ответить
у мусоров свой закон. я там выше написал уже, повторяться не буду.
31.10.2021 16:48 Ответить
https://ibb.co/Px601Wf -- Откуда мусор? -- Из совка!

31.10.2021 17:07 Ответить
як на мeнe витяжки iз законiв повиннi висiти на входi в дiльницю i заходити на дiльницю для отримання бюлeтeня повинно вiдбуватись пiсля прочитання цих законiв. iнакшe цe замкнутe коло нiколи нe розiрвати!
31.10.2021 16:55 Ответить
А теперь представьте,если бы мадам голосовала электронно.Как доказать,що она не брала гроши?Это вопрос к тем,кто топит за электронное голосование
31.10.2021 17:05 Ответить
краще державі наперед заплатити тим, хто не прийде голосувати... І виключити таких з виборчих списків.
31.10.2021 17:11 Ответить
Лучше всего голосовать головой и для лучшей жизни своим детям и внукам, а не своим желудком, для наполнения которого в наличии есть только куриный мозг...
31.10.2021 17:21 Ответить
Ну,а як що кандидат,запропонуэ бiльше грошей за голос,чем даэ Держава за неучастие?
31.10.2021 17:24 Ответить
у 2019 13,5 млн дупоголових віддали свої нікчемні голоси за лайно. безкоштовно!
надійного захисту від дурня та падлюки нема.
територія стає країною коли більшість розуміє причину та наслідки. це і є культура нації.
31.10.2021 17:50 Ответить
Та все пропало вже.Меня устраивает рейтинг к армии 78% и к среднему классу предпринимателей 85%.На владу с рейтингом в 37% мне плевать
31.10.2021 17:59 Ответить
"
Это требование руководителя - Павла Столбового", - ОПОРА зафиксировала попытку фотографирования бюллетеня в Харькове..."

В принципі, для того щоб на наступних виборах такого не було, то потрібно було зробити так:

1. Взяти цю жінку "за сраку" і в цуґундер. Там провести допит і скласти протокол де повинно бути відмічено через який менеджер вона повинна переслати фото.
2. На основі даного протоколу суддя видає дозвіл на перевірку телефону даної особи.

3. Поліція проводить перевірку телефону і в разі виявлення в ньому багатьох таких фотографій бюлетенів суд, Столбовий отримує своїх 45 років без права амністії і на наступних виборах вже ніхто не захоче фоткати бюлетені.
31.10.2021 17:31 Ответить
 
 