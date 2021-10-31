"Это требование руководителя - Павла Столбового", - ОПОРА зафиксировала попытку фотографирования бюллетеня в Харькове. ВИДЕО

В Харькове на избирательном участке №631543 на ул. Архитектора Алешина, 9 наблюдатель ОПОРЫ зафиксировала фотографирование бюллетеня. После инцидента наблюдатель и руководитель УИК подошли к кабинке и спросили женщину, зачем она сфотографировала, и сообщили ей, что такие действия являются нарушением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОПОРЫ.

На вопрос женщина ответила, что это требование ее руководства: "Столбового Павла Ивановича - руководителя проекта "Карточка харьковчанина".

После того, как фотографии удалили, женщина ушла с участка. Наблюдатель ОПОРЫ вызвала на участок полицию, поскольку были выявлены признаки препятствования свободному осуществлению гражданином своего избирательного права.

ОПОРА также связалась с директором КУ "Офис реформ Харькова" Павлом Столбовым. Он прокомментировал, что не давал никаких указаний и предположил, что это может быть провокация.