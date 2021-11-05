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Проект "Без цензуры": Послать преЗЕ!дента. Можно ли обижать Зеленского? ВИДЕО

Да и вообще – можно ли тыкать кому-то средний палец с трибуны парламента? И как раньше пытались обидеть украинских президентов в Верховной Раде?

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" составил рейтинг оскорблений в адрес украинских руководителей. Ну и еще раз иронично взглянул на знаменитый жест Гео Лероса в сторону Владимира Зеленского.

А как вы относитесь к тому, что Лерос показал Зеленскому средний палец? И должны ли, по вашему мнению, его наказать?

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20336) Лерос Гео (378) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+28
Когда обиженные рассказывают, что мол нельзя показывать фак презику, я напомню, что именно квартальный петух сделал мейнстримом неуважение ко всему что касается власти. Вспомним, как это чучело со сцены обсерало проукраинских президентов, вспомним как оно толкнуло полторака, когда тот отдавал ему честь, вспомним как квартальное чучело обдолбанным устраивало шоу с показательной поркой местных чиновников... Так что тут бумеранг вернулся к косовороточнику обратно и стукнул его в епало.
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05.11.2021 17:12
+23
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05.11.2021 16:50
+16
Добре відносимося. Самі показуємо цьому ЗЕленому дегенерату Fack....
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05.11.2021 18:02
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Что будет, если послать редактора?
Сразу бан или деактив.
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05.11.2021 16:32 Ответить
Краще для тебе послати Гаранта.
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05.11.2021 16:38 Ответить
Я посилаю ... тебе.
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05.11.2021 16:39 Ответить
А мене за що?
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05.11.2021 16:49 Ответить
За дурацкие советы.
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05.11.2021 16:51 Ответить
Посылалка у тебя, зепил, не выросла
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05.11.2021 18:44 Ответить
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05.11.2021 20:07 Ответить
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05.11.2021 20:17 Ответить
Не можно. А нужно. И бить по рукам. - В этом суть демократии. И способы уникнути диктатуры.
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05.11.2021 16:33 Ответить
Один обещал руки рубить, ты предлагаешь по рукам бить...
Вы не из одной секты?
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05.11.2021 16:43 Ответить
Я за реальные наказания за беззаконие.
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05.11.2021 16:53 Ответить
А злодіїв і беззаконників при владі чим і по чому? А 73%-и, що привели їх до влади?
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07.11.2021 18:03 Ответить
зеленського природа образила безмозгієм і сцикловатістю
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05.11.2021 16:33 Ответить
Лєрос виявляється армяшка українського походження. Темпераментний. Південна кров.
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05.11.2021 16:42 Ответить
Арм'яшка це краще, ніж гавняшка.
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07.11.2021 17:58 Ответить
а ты готов умереть защищая Украину?
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07.11.2021 08:42 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456523265564987392 7 ч



Сергій Медвідь Тут підняли шум,що Лерос показав середній палець ЗЕ Вважають,що це образа Готуються до судових позовів Але Якщо повернутися у минуле То цей символ означає,що ми не здаємося і будемо воювати

Розумний зробив би висновки А дурак буде мститися
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05.11.2021 16:42 Ответить
Показывали средний палец британцы французам которые обещались отрубить его всем британцам чтобы сделать невозможной стрельбу из лука победоносным британским лучникам. Но французы битву проиграли и демонстрация среднего пальца французам стала своего рода издевательством - вот он, целый и невредимый. В чем здесь неприличность одному Богу известно да рашинзам
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05.11.2021 16:44 Ответить
Неправда.

Французы обещали рубить у англичан указательный и средний палец. Именно их и показывали англичане. Отсюда и пошел знак "виктория".

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05.11.2021 17:14 Ответить
Неправда.На фото саме "вікторія".Поверни кисть на 180град,тоді буде те,що ти мав на увазі.
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05.11.2021 19:21 Ответить
На вопрос можно ли обижать презедента лучше всего ответил некий Гарик-Бульдог-Харламов
https://www.youtube.com/watch?v=MTIvRzpKseg
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05.11.2021 16:46 Ответить
Выше Конституции нет правового документа в стране, а она нам гарантирует равные права в Украине!
Президент - наемное лицо, обычный гражданин Украины. Почему не него не должна распространяться Конституция?!
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05.11.2021 16:47 Ответить
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05.11.2021 16:50 Ответить
Обидеть артиста может каждый...)
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05.11.2021 17:06 Ответить
Це Ви про вазелін?
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05.11.2021 22:10 Ответить
Не бачу артиста - бачу зенаркошу і кгбіста дЄрмака 😡
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07.11.2021 16:35 Ответить
Когда обиженные рассказывают, что мол нельзя показывать фак презику, я напомню, что именно квартальный петух сделал мейнстримом неуважение ко всему что касается власти. Вспомним, как это чучело со сцены обсерало проукраинских президентов, вспомним как оно толкнуло полторака, когда тот отдавал ему честь, вспомним как квартальное чучело обдолбанным устраивало шоу с показательной поркой местных чиновников... Так что тут бумеранг вернулся к косовороточнику обратно и стукнул его в епало.
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05.11.2021 17:12 Ответить
"...обсєрало пҐоукҐаінскіх пҐєзідєнтов..."? Цікаво, кого ж ****** має на увазі?
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07.11.2021 09:50 Ответить
Всі розуміють, що жест Лероса означає кепкування і небажання здаватися.
Підстав , щоб покарати його за це- немає. Але при цій владі людей за грати відправляють взагалі ні за що. Свавілля і беззаконня - такі наші реалії.
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05.11.2021 17:28 Ответить
А некоторых даже травят как Попова.
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05.11.2021 17:42 Ответить
Полякова
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06.11.2021 14:14 Ответить
Вообще-то относительно матерных слов - все их знают, а кроме того, есть Словарь матерных слов и выражений.
А вот в отношении неприличных жестов - где Альбом фотографий таких жестов, каким законодательным Актом они запрещены к употреблению?
--
Мат по телевизору с еле заметным запикиванием можно, а показать преЗеденту жестом, что о нём думаешь - нельзя?
А чесать гениталии в Верховной Раде, как это делал Кива, - можно?
А заказывать проституток, как это делал ещё один депутат, - можно?
А говорить про "корабельную сосну" - можно?
Тогда уж давайте ко всем относиться одинаково, а не наказывать тех, кто критикует неЛоха.
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05.11.2021 17:32 Ответить
Скоро в рух піде Закон про антисемітизм: "...висловлювання неправдивих відомостей та ненависницьких заяв про осіб єврейського походження..."
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05.11.2021 17:52 Ответить
Да блин, выдающийся закон! Все нации равны, но оскорблять низя только одну. Эти дебилы хоть поняли, какую они волну разгонят этим законом. Пилят под собой сук/ножки кресел бензопилой!
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05.11.2021 18:04 Ответить
Добре відносимося. Самі показуємо цьому ЗЕленому дегенерату Fack....
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05.11.2021 18:02 Ответить
Гео молодец! Мал да удал)
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05.11.2021 18:31 Ответить
Какой президент,такое к нему и отношение…
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05.11.2021 20:52 Ответить
А може гниду, як Кеннеді?
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05.11.2021 23:10 Ответить
Як Кадаффі теж підходить 😠
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07.11.2021 16:37 Ответить
Он обидел не Зеленского, а "опустил" весь парламент в глазах мировых СМИ и политиков...
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06.11.2021 00:42 Ответить
Парламент и Украину в глазах мировых политиков и СМИ уже давно опустил сам ЗЕ.
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06.11.2021 14:15 Ответить
Да не надо тут тут про мировые СМИ. Мировые СМИ уже изобразили Зе оффшорником.
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06.11.2021 01:37 Ответить
Слово през не должно защищать преступника от закона. То что эта мразь узурпировала с бенеями власть так это узурпация власти. Геруса полностью поддерживаю. Мразь не только это заслужила
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06.11.2021 03:54 Ответить
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06.11.2021 08:17 Ответить
Заслужив - отримай.

Зєля може притягти до відповідальності Лєру за антисемітизм.
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06.11.2021 09:07 Ответить
По Конституции и регламентом ВР каждый депутат имеет право высказать свое мнение в положенное ему время , запрещены только высказывания о свержении конституционного строя нашей страны. А если ему выключают микрофон, то приходится жестами показывать свое отношение к ОП и преЗЕденту. Сами виноваты, если бы у ЗЕ хватило бы ума выслушать Лероса, то поговорили бы и через день забыли... Но найвеличайшего надо ведь только хвалить! В этом большая беда Зеленского, он не может привыкнуть что его не только хвалят, но и ругают и это нормально.
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06.11.2021 11:41 Ответить
Погоджуюсь +++
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07.11.2021 16:38 Ответить
У Львові почали варити новий сорт пива "ЗЕЛЕНЕ ЧМО"
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06.11.2021 18:33 Ответить
Лерос - заслуженый/народный Факер Украины! В старости за это звание прибавку к пенсии получит. А если серьёзно, онвообще молодец , не побоялся!
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06.11.2021 19:23 Ответить
Гео Ланос это такой Кива от Порошенко.)
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07.11.2021 07:12 Ответить
До чого тут Порошенко , можна дізнатись ?
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07.11.2021 16:39 Ответить
Предлагаю запустить в продажу такой постер.
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06.11.2021 22:13 Ответить
Страшний сон Зеленського:

Забігає Ермак до Зеленського у істериці:
- Пане Президенте! Біда! Прийшла екстрена
новина!!!
- Що трапилось?
- Армія геть збунтувалась!
- Да Ви шо? На Київ йдуть?
- Ні....Визволили Донбас та вже під
Севастополем!!!
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07.11.2021 16:42 Ответить
 
 