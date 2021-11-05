Проект "Без цензуры": Послать преЗЕ!дента. Можно ли обижать Зеленского? ВИДЕО
Да и вообще – можно ли тыкать кому-то средний палец с трибуны парламента? И как раньше пытались обидеть украинских президентов в Верховной Раде?
Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" составил рейтинг оскорблений в адрес украинских руководителей. Ну и еще раз иронично взглянул на знаменитый жест Гео Лероса в сторону Владимира Зеленского.
А как вы относитесь к тому, что Лерос показал Зеленскому средний палец? И должны ли, по вашему мнению, его наказать?
Топ комментарии
+28 Super Gut
показать весь комментарий05.11.2021 17:12
+23 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий05.11.2021 16:50
+16 Петро Чайка #489601
показать весь комментарий05.11.2021 18:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сразу бан или деактив.
Вы не из одной секты?
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456523265564987392 7 ч
Сергій Медвідь Тут підняли шум,що Лерос показав середній палець ЗЕ Вважають,що це образа Готуються до судових позовів Але Якщо повернутися у минуле То цей символ означає,що ми не здаємося і будемо воювати
Розумний зробив би висновки А дурак буде мститися
Французы обещали рубить у англичан указательный и средний палец. Именно их и показывали англичане. Отсюда и пошел знак "виктория".
https://www.youtube.com/watch?v=MTIvRzpKseg
Президент - наемное лицо, обычный гражданин Украины. Почему не него не должна распространяться Конституция?!
Підстав , щоб покарати його за це- немає. Але при цій владі людей за грати відправляють взагалі ні за що. Свавілля і беззаконня - такі наші реалії.
А вот в отношении неприличных жестов - где Альбом фотографий таких жестов, каким законодательным Актом они запрещены к употреблению?
--
Мат по телевизору с еле заметным запикиванием можно, а показать преЗеденту жестом, что о нём думаешь - нельзя?
А чесать гениталии в Верховной Раде, как это делал Кива, - можно?
А заказывать проституток, как это делал ещё один депутат, - можно?
А говорить про "корабельную сосну" - можно?
Тогда уж давайте ко всем относиться одинаково, а не наказывать тех, кто критикует неЛоха.
Зєля може притягти до відповідальності Лєру за антисемітизм.
Забігає Ермак до Зеленського у істериці:
- Пане Президенте! Біда! Прийшла екстрена
новина!!!
- Що трапилось?
- Армія геть збунтувалась!
- Да Ви шо? На Київ йдуть?
- Ні....Визволили Донбас та вже під
Севастополем!!!