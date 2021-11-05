Проект "Без цензуры": Послать преЗЕ!дента. Можно ли обижать Зеленского? ВИДЕО

Да и вообще – можно ли тыкать кому-то средний палец с трибуны парламента? И как раньше пытались обидеть украинских президентов в Верховной Раде?

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" составил рейтинг оскорблений в адрес украинских руководителей. Ну и еще раз иронично взглянул на знаменитый жест Гео Лероса в сторону Владимира Зеленского.

А как вы относитесь к тому, что Лерос показал Зеленскому средний палец? И должны ли, по вашему мнению, его наказать?