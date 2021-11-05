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Проєкт "Без цензури": Послати преЗЕ!дента. Чи можна ображати Зеленського? ВIДЕО

Та й взагалі – чи можна тицяти комусь середнього пальця з трибуни парламенту? І як раніше намагалися образити українських президентів у Верховній Раді?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" склав рейтинг образ українських керманичів. Ну і ще раз іронічно поглянув на знаменитий жест Гео Лероса в бік Володимира Зеленського.

А як ви ставитеся до того, що Лерос показав Зеленському середній палець? І чи повинні, на вашу думку, його покарати?

Автор: 

ВР (15077) Зеленський Володимир (24607) Лерос Гео (383) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+28
Когда обиженные рассказывают, что мол нельзя показывать фак презику, я напомню, что именно квартальный петух сделал мейнстримом неуважение ко всему что касается власти. Вспомним, как это чучело со сцены обсерало проукраинских президентов, вспомним как оно толкнуло полторака, когда тот отдавал ему честь, вспомним как квартальное чучело обдолбанным устраивало шоу с показательной поркой местных чиновников... Так что тут бумеранг вернулся к косовороточнику обратно и стукнул его в епало.
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05.11.2021 17:12 Відповісти
+23
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05.11.2021 16:50 Відповісти
+16
Добре відносимося. Самі показуємо цьому ЗЕленому дегенерату Fack....
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05.11.2021 18:02 Відповісти
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Что будет, если послать редактора?
Сразу бан или деактив.
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05.11.2021 16:32 Відповісти
Краще для тебе послати Гаранта.
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05.11.2021 16:38 Відповісти
Я посилаю ... тебе.
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05.11.2021 16:39 Відповісти
А мене за що?
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05.11.2021 16:49 Відповісти
За дурацкие советы.
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05.11.2021 16:51 Відповісти
Посылалка у тебя, зепил, не выросла
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05.11.2021 18:44 Відповісти
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05.11.2021 20:07 Відповісти
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05.11.2021 20:17 Відповісти
Не можно. А нужно. И бить по рукам. - В этом суть демократии. И способы уникнути диктатуры.
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05.11.2021 16:33 Відповісти
Один обещал руки рубить, ты предлагаешь по рукам бить...
Вы не из одной секты?
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05.11.2021 16:43 Відповісти
Я за реальные наказания за беззаконие.
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05.11.2021 16:53 Відповісти
А злодіїв і беззаконників при владі чим і по чому? А 73%-и, що привели їх до влади?
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07.11.2021 18:03 Відповісти
зеленського природа образила безмозгієм і сцикловатістю
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05.11.2021 16:33 Відповісти
Лєрос виявляється армяшка українського походження. Темпераментний. Південна кров.
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05.11.2021 16:42 Відповісти
Арм'яшка це краще, ніж гавняшка.
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07.11.2021 17:58 Відповісти
а ты готов умереть защищая Украину?
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07.11.2021 08:42 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456523265564987392 7 ч



Сергій Медвідь Тут підняли шум,що Лерос показав середній палець ЗЕ Вважають,що це образа Готуються до судових позовів Але Якщо повернутися у минуле То цей символ означає,що ми не здаємося і будемо воювати

Розумний зробив би висновки А дурак буде мститися
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05.11.2021 16:42 Відповісти
Показывали средний палец британцы французам которые обещались отрубить его всем британцам чтобы сделать невозможной стрельбу из лука победоносным британским лучникам. Но французы битву проиграли и демонстрация среднего пальца французам стала своего рода издевательством - вот он, целый и невредимый. В чем здесь неприличность одному Богу известно да рашинзам
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05.11.2021 16:44 Відповісти
Неправда.

Французы обещали рубить у англичан указательный и средний палец. Именно их и показывали англичане. Отсюда и пошел знак "виктория".

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05.11.2021 17:14 Відповісти
Неправда.На фото саме "вікторія".Поверни кисть на 180град,тоді буде те,що ти мав на увазі.
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05.11.2021 19:21 Відповісти
На вопрос можно ли обижать презедента лучше всего ответил некий Гарик-Бульдог-Харламов
https://www.youtube.com/watch?v=MTIvRzpKseg
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Выше Конституции нет правового документа в стране, а она нам гарантирует равные права в Украине!
Президент - наемное лицо, обычный гражданин Украины. Почему не него не должна распространяться Конституция?!
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05.11.2021 16:47 Відповісти
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05.11.2021 16:50 Відповісти
Обидеть артиста может каждый...)
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05.11.2021 17:06 Відповісти
Це Ви про вазелін?
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05.11.2021 22:10 Відповісти
Не бачу артиста - бачу зенаркошу і кгбіста дЄрмака 😡
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07.11.2021 16:35 Відповісти
Когда обиженные рассказывают, что мол нельзя показывать фак презику, я напомню, что именно квартальный петух сделал мейнстримом неуважение ко всему что касается власти. Вспомним, как это чучело со сцены обсерало проукраинских президентов, вспомним как оно толкнуло полторака, когда тот отдавал ему честь, вспомним как квартальное чучело обдолбанным устраивало шоу с показательной поркой местных чиновников... Так что тут бумеранг вернулся к косовороточнику обратно и стукнул его в епало.
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05.11.2021 17:12 Відповісти
"...обсєрало пҐоукҐаінскіх пҐєзідєнтов..."? Цікаво, кого ж ****** має на увазі?
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07.11.2021 09:50 Відповісти
Всі розуміють, що жест Лероса означає кепкування і небажання здаватися.
Підстав , щоб покарати його за це- немає. Але при цій владі людей за грати відправляють взагалі ні за що. Свавілля і беззаконня - такі наші реалії.
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05.11.2021 17:28 Відповісти
А некоторых даже травят как Попова.
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05.11.2021 17:42 Відповісти
Полякова
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06.11.2021 14:14 Відповісти
Вообще-то относительно матерных слов - все их знают, а кроме того, есть Словарь матерных слов и выражений.
А вот в отношении неприличных жестов - где Альбом фотографий таких жестов, каким законодательным Актом они запрещены к употреблению?
--
Мат по телевизору с еле заметным запикиванием можно, а показать преЗеденту жестом, что о нём думаешь - нельзя?
А чесать гениталии в Верховной Раде, как это делал Кива, - можно?
А заказывать проституток, как это делал ещё один депутат, - можно?
А говорить про "корабельную сосну" - можно?
Тогда уж давайте ко всем относиться одинаково, а не наказывать тех, кто критикует неЛоха.
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05.11.2021 17:32 Відповісти
Скоро в рух піде Закон про антисемітизм: "...висловлювання неправдивих відомостей та ненависницьких заяв про осіб єврейського походження..."
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05.11.2021 17:52 Відповісти
Да блин, выдающийся закон! Все нации равны, но оскорблять низя только одну. Эти дебилы хоть поняли, какую они волну разгонят этим законом. Пилят под собой сук/ножки кресел бензопилой!
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05.11.2021 18:04 Відповісти
Добре відносимося. Самі показуємо цьому ЗЕленому дегенерату Fack....
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05.11.2021 18:02 Відповісти
Гео молодец! Мал да удал)
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05.11.2021 18:31 Відповісти
Какой президент,такое к нему и отношение…
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05.11.2021 20:52 Відповісти
А може гниду, як Кеннеді?
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05.11.2021 23:10 Відповісти
Як Кадаффі теж підходить 😠
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07.11.2021 16:37 Відповісти
Он обидел не Зеленского, а "опустил" весь парламент в глазах мировых СМИ и политиков...
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06.11.2021 00:42 Відповісти
Парламент и Украину в глазах мировых политиков и СМИ уже давно опустил сам ЗЕ.
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06.11.2021 14:15 Відповісти
Да не надо тут тут про мировые СМИ. Мировые СМИ уже изобразили Зе оффшорником.
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06.11.2021 01:37 Відповісти
Слово през не должно защищать преступника от закона. То что эта мразь узурпировала с бенеями власть так это узурпация власти. Геруса полностью поддерживаю. Мразь не только это заслужила
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06.11.2021 03:54 Відповісти
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06.11.2021 08:17 Відповісти
Заслужив - отримай.

Зєля може притягти до відповідальності Лєру за антисемітизм.
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06.11.2021 09:07 Відповісти
По Конституции и регламентом ВР каждый депутат имеет право высказать свое мнение в положенное ему время , запрещены только высказывания о свержении конституционного строя нашей страны. А если ему выключают микрофон, то приходится жестами показывать свое отношение к ОП и преЗЕденту. Сами виноваты, если бы у ЗЕ хватило бы ума выслушать Лероса, то поговорили бы и через день забыли... Но найвеличайшего надо ведь только хвалить! В этом большая беда Зеленского, он не может привыкнуть что его не только хвалят, но и ругают и это нормально.
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06.11.2021 11:41 Відповісти
Погоджуюсь +++
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07.11.2021 16:38 Відповісти
У Львові почали варити новий сорт пива "ЗЕЛЕНЕ ЧМО"
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06.11.2021 18:33 Відповісти
Лерос - заслуженый/народный Факер Украины! В старости за это звание прибавку к пенсии получит. А если серьёзно, онвообще молодец , не побоялся!
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06.11.2021 19:23 Відповісти
Гео Ланос это такой Кива от Порошенко.)
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07.11.2021 07:12 Відповісти
До чого тут Порошенко , можна дізнатись ?
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07.11.2021 16:39 Відповісти
Предлагаю запустить в продажу такой постер.
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06.11.2021 22:13 Відповісти
Страшний сон Зеленського:

Забігає Ермак до Зеленського у істериці:
- Пане Президенте! Біда! Прийшла екстрена
новина!!!
- Що трапилось?
- Армія геть збунтувалась!
- Да Ви шо? На Київ йдуть?
- Ні....Визволили Донбас та вже під
Севастополем!!!
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07.11.2021 16:42 Відповісти
 
 