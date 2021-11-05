Проєкт "Без цензури": Послати преЗЕ!дента. Чи можна ображати Зеленського? ВIДЕО

Та й взагалі – чи можна тицяти комусь середнього пальця з трибуни парламенту? І як раніше намагалися образити українських президентів у Верховній Раді?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" склав рейтинг образ українських керманичів. Ну і ще раз іронічно поглянув на знаменитий жест Гео Лероса в бік Володимира Зеленського.

А як ви ставитеся до того, що Лерос показав Зеленському середній палець? І чи повинні, на вашу думку, його покарати?