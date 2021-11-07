Пророссийский депутат Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. ВИДЕО
Пророссийский депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива "поздравил" Киев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, расстреляв портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий видеоролик соратник Медведчука опубликовал на своей странице в Facebook.
6 ноября в Украине празднуют День освобождения Киева.
"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", решили этот праздник начать праздновать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", - заявил политик и начал стрелять по мишеням - портрете нацистского фюрера Адольфа Гитлера, а также портретах лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.
После этого Кива пошел к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, стал на колено и положил цветы.
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НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали
Можна навіть іще радикільніше - "что это животное делает"
(бо йому краще взагалі нічого не робити... спокійно лежати, годувати хробачків і поступово перетворюватись на органічне добриво...)
Коли науКІВець намагається бути серйозним, я згадую його попередній "шедевр":
(це щоб зелені бл*ді знову не призначили когось винними у "важкій втраті для науки")
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМЕНИ И. П. ПАВЛОВА
...
Я здичавіло вибачаюся... ХТО-ХТО собі таке дозволяє?
колчаковскихбандеровских фронтах ранен"...
"Хороший мальчик!"
Стадо идиотов ....возмите себе в помощь братский Договор МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП....мож поможет....