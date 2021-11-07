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Пророссийский депутат Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. ВИДЕО

Пророссийский депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива "поздравил" Киев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, расстреляв портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий видеоролик соратник Медведчука опубликовал на своей странице в Facebook.
6 ноября в Украине празднуют День освобождения Киева.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", решили этот праздник начать праздновать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", - заявил политик и начал стрелять по мишеням - портрете нацистского фюрера Адольфа Гитлера, а также портретах лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

После этого Кива пошел к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, стал на колено и положил цветы.

Смотрите также: Против Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы из автомата, - Венедиктова. ВИДЕО

Автор: 

Бандера Степан (751) Шухевич (249) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+139
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07.11.2021 08:54
+121
насколько нужно быть тупым, чтобы за эту партию проголосовать)
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07.11.2021 09:02
+116
а я еще больше зауважал Бандеру. Слабо представляю, кто это, труды его не читал. Но то, что после многих десятилетий после его смерти пророссийская мразь на говно исходит при одном лишь упоминании его имени, говорит о том, что это был хороший человек
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07.11.2021 09:28
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Так то сєпарьониш був. Посадили його за організацію республіки у Вінниці.
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07.11.2021 20:07 Ответить
Сколько нужно еще информации об этом человекообразном кандидате маразматических наук, депутате от опзж , что бы он навсегда уехал в Рф , где таких как он выращивают СМИ миллионами по образу и подобию кремлёвских "человеколюбцев" ?
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07.11.2021 19:37 Ответить
Його туди не пустять. Він тут їм потрібний.
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12.11.2021 07:08 Ответить
Таке враження, що він спеціально ( думав написати "свідомо ", але там свідомості ноль ) провокує . Нехай би спробував у Львові , по пам"ятнику пальнути .
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07.11.2021 19:52 Ответить
ДЕБІЛ красной армії....
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07.11.2021 19:55 Ответить
# ПРАВДИВА_ІСТОРІЯ - фільм Арсенія Яценюка (він коментатор й автор ) на каналі Україна 24 . Вперше на каналі Ахмєтова поголився бути Віталій Портніков й інші видатні патріотичні діячі та експерти.

НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали
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07.11.2021 20:11 Ответить
Дурачка ківіка використовують щоб спровокувати Патріотів.... воно не розуміє що такі "забавки" можуть коштувати йому життя....
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07.11.2021 20:13 Ответить
Я старше кивы, вспоминаю в детстве много было фильмов про кровожадных бандеровцев, которые якобы зверствовали в Западной Украине, нам прививали ненависть к ним. Этот киваидиот совок застал сопляком, помнит ли он пропаганду ненависти против Бандеры, походу сейчас за 30 серебреников отрабатывает у *****. Но ниодин совковый зомбак не сможет сказать, почему там где "зверствовали" бандеровцы в Западной Украине они герои, а там где их и в помине не было враги.

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07.11.2021 21:15 Ответить
Знаєш - я теж не "хлопчик" Моя мати в молодості працювала бібліотекарем і я захопився книжками ще коли і читать не вмів - батька тиранив щоб читав мені "Барвінка та Ромашку" (мати казала - напам"ять вивчив) Так от - я ще знаходив у бібліотеках автобіографічні твори де "геройськи" описувалися "подвиги" НКВСівців - як вони переодягалися в "бандерівців" і виявляли "ворогів" А потім у бібліотеки прислали списки книг які треба було вилучить Спочатку давали команду їх знищувать на місці а потім (коли виявили що їх не знищують а розбирають по домівках складаючи "липові" акти) почали вивозить у районні відділення КГБ Так подібні книжки і "пощезали"!
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08.11.2021 08:03 Ответить
Подтверждаю. У нас такие книги просто выбросили в кусты рядом с библиотекой. Кроме этого, там были толстенные тома Мао Дээдуна, и художественная литература зарубежных авторов. Куча из книг была приличная, куба три, не меньше. Потом люди растащили их потихоньку - в хозяйстве всё сгодится. Ну и мы для пацанских дел себе брали кому сколько нужно )). И что интересно - взрослые никак не комментировали этот факт. Вот такая была страна...
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08.11.2021 11:45 Ответить
Кива - чертовски везучая тварынка, но везение не вечно
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07.11.2021 21:25 Ответить
Сепаратиська ***** бігає по Києву,а ми сєпарів по донецьках шукаєм. Коли тебе вже виібуть в твоє ків
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07.11.2021 22:09 Ответить
что это животное делает в парламенте Украины... до сих пор...
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07.11.2021 22:09 Ответить
Я б скоротив ваше запитання - "что это животное делает в Украине".
Можна навіть іще радикільніше - "что это животное делает"

(бо йому краще взагалі нічого не робити... спокійно лежати, годувати хробачків і поступово перетворюватись на органічне добриво...)
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07.11.2021 22:47 Ответить
дурень такий зрадник, кремлівські хазяї кинуть тобі 30 срібняків
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07.11.2021 22:38 Ответить
Хворий на голову (як Надя Савченко) промоскальський комік (як Зе) виліз на світ божий.
Коли науКІВець намагається бути серйозним, я згадую його попередній "шедевр":

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07.11.2021 22:55 Ответить
На шо ще здатні совкодрочери? Правильно - ...

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07.11.2021 23:01 Ответить


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07.11.2021 23:30 Ответить
Якщо Киві гарно заплатить - він не тільки руку не прибере але і ніж під лопатку всуне!
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08.11.2021 08:05 Ответить
Затвор передергивает для расстрела)
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08.11.2021 07:41 Ответить
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08.11.2021 08:02 Ответить
...кілька раз. Мабуть, патрон заклинило.
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08.11.2021 08:12 Ответить
Було б дуже справедливо, якби до 🥝 вночі завітали парфуми Бандери та Шухевича... і щоб вранці цього імбецила знайшли мертвим, із раптовим інфарктом (діагноз тих, хто вже нічого не може розповісти про візит привидів)
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07.11.2021 23:01 Ответить
Я сподіваюсь, що окрім парфумів Бандери та Шухевича, до цього мегатрахаря завітають хтось з наших воїнів. А вони обов'язково завітають, бо цю істоту треба прибрати обов'язково
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07.11.2021 23:12 Ответить
))) але у графі "причина ківосмерті" треба все одно написати "смертельний переляк від паранормального візиту". І тільки так!
(це щоб зелені бл*ді знову не призначили когось винними у "важкій втраті для науки")
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07.11.2021 23:23 Ответить
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07.11.2021 23:37 Ответить
Киви нужно сюда обратится
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМЕНИ И. П. ПАВЛОВА
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07.11.2021 23:17 Ответить
Більше того, я навіть за те, щоб зробити з нього "собаку Павлова". Напхати у Ківу різних детекторів і влаштувати цікаві досліди - показувати йому різні портрети: спочатку Бандери, Шухевича, Яроша... а потім Членіна, Сраліна, *****... Дослідити слиновиділення та інші посмикування - і написати дисертацію на тему "Клініка сруського світу: умовні та безумовні вато-рефлекси".

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07.11.2021 23:51 Ответить
И как прикажете сие понимать? В стране идет война, гибнут лучшие воины, народ платит налог на войну и тут ...учёная аристократия себе такое позволяет! Как такое возможно? Не , ну представьте - 1941й год и какой нибудь член партии берет и расстреливает портреты сталина, берии, калинина и компании. Интересна его судьба и его семьи ближайшие минут 10-20. А в Украине всё спокойно и нац жены молчат, ибо не заплачено...это ж не Порошенко!
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07.11.2021 23:21 Ответить
В стране идет война, гибнут лучшие воины, народ платит налог на войну и тут ...учёная аристократия себе такое позволяет!
...
Я здичавіло вибачаюся... ХТО-ХТО собі таке дозволяє?
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07.11.2021 23:26 Ответить
А шо тут не понятно? Академики, проФФесора, и прочая скотоэлита!
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08.11.2021 10:36 Ответить
Идиот
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07.11.2021 23:29 Ответить
Он контуженный! (с)
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07.11.2021 23:47 Ответить
"На колчаковских бандеровских фронтах ранен"...
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07.11.2021 23:55 Ответить
Я, как человек пережившая три войны и шесть раз обстрелянная тяжёлой артиллерией, могу сказать, что я, как человек, пережившая три войны...(с)
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08.11.2021 00:03 Ответить
Картинка для рос ТВ. Бабло отрабатывает
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08.11.2021 00:24 Ответить
Клоун?…цирк…… коли не читати новини з фронту..
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08.11.2021 01:53 Ответить
таке відношення до Героїв України?…………… а .. тепер хероі учасники кварталу..
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08.11.2021 01:57 Ответить
Не, это что, в Украине такие вот персонажи в военное время свободно ходят по улице? И даже заседают в Раде? Я видно что-то недопонимаю...
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08.11.2021 06:19 Ответить
Что-то не так в нашем государстве, если позволено существовать таким ублюдкам, как Киева
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08.11.2021 07:26 Ответить
наоборот:Кива у стенки ,а проститутки бьют его до смерти резиновыми фалосами
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08.11.2021 07:40 Ответить
и деревянными пипсками куплеными в переходе которых настругал дон синьор папа Карло..
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08.11.2021 08:13 Ответить
он же больной на голову его в детстве уронили там трипер головы на таких не обижаются а ласково одевают смерительную рубаху...и почему он не в гестапо еще...
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08.11.2021 08:12 Ответить

"Хороший мальчик!"

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08.11.2021 08:29 Ответить
портрет у відповідь не відстрілюється))) Клоун
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08.11.2021 08:42 Ответить
тоже об этом подумал - если бы вместо четырёх безопасных картонок илюшу встретили трое вусатих вуйків с MP-шниками и один с MG - вот это было бы видео - рекорд просмотров ЮТУБа..
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08.11.2021 09:42 Ответить
Достатньо було б одного Генерала Шухевича з вальтером і цей клоун, підстрелений в сраку, вже б повз до кущів і по дорозі благав про помилування)))
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08.11.2021 11:20 Ответить
Дурачка Путін готує на заклання, як барана.
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08.11.2021 09:26 Ответить
Ця безкарність буде продовжуватися до тих пір доки малороська влада при владі...тому що вони самі такі як кива.
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08.11.2021 09:33 Ответить
Та ні,це не контужений або ідіот,громадяни ви дуже помиляєтесь,цуе ворог нашої країни який сидить в Раді як народний депутат як і слуги народні але не зрозуміло мені якого народу?
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08.11.2021 09:37 Ответить
Кива ходит по опасной дорожке, моего знакомого, украинские радикалы избили до полусмерти только за то что он ходил летом на озере в старой потертой футболке с логотипом "Партии Регионов", хотя он надел ее совсем без задней мысли, чисто на рыбалку........
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08.11.2021 10:29 Ответить
У нас наче є M107 під .50 BMG. Як думаєте, по Киві норм буде?
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08.11.2021 11:27 Ответить
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08.11.2021 11:32 Ответить
ну очень яркий ДЕБИЛ
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08.11.2021 13:52 Ответить
это животное похлеще бузины.....
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08.11.2021 11:52 Ответить
Ні. До Бузини йому як до неба рачки. Бузина був набагато розумніший і тому в рази небезпечнішим. Ківа це просто "міський божевільний" який навіть потрібен для ілюстрації хвороби. Він постійно розширює межі хамства і врешті решт хтось його пристрелить. Так само як придушують "вонючого підора" на зоні після того як у останнього з роздовбаної дупи починає постійно сочитись лайно і знаходитись з ним в одному приміщенні стає неможливо...
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08.11.2021 16:11 Ответить
Когда уже киву шлепнут?!
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08.11.2021 11:54 Ответить
Була одна придур що портрет кадирки розстрілювала, цей тупорилий утирок стріляє по українським легендам. Як такому довбню ще вчену ступінь можна давати, це страшний іспанський сором!
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08.11.2021 13:51 Ответить
Ну і чого ця гнида і досі не в тюрязі? Риторичне питання...
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08.11.2021 16:39 Ответить
наркоша ж має у тюрязі сидіти? Чи зелений його випустив?
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08.11.2021 17:13 Ответить
РАБссия воюет с Бандерой с 1939 года,все никак победить не могут...,Гитлера победили с помощью американской Тушонки и Студэбеккеров,а вот со Степаном Андреевичем не получается....

Стадо идиотов ....возмите себе в помощь братский Договор МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП....мож поможет....
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09.11.2021 06:53 Ответить
Молодец Кива - парой роликов показал всю никчемность "националистов" Украины. Молчат, значит согласны.
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12.11.2021 09:06 Ответить
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