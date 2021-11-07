Пророссийский депутат Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. ВИДЕО

Пророссийский депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива "поздравил" Киев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, расстреляв портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий видеоролик соратник Медведчука опубликовал на своей странице в Facebook.

6 ноября в Украине празднуют День освобождения Киева.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", решили этот праздник начать праздновать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", - заявил политик и начал стрелять по мишеням - портрете нацистского фюрера Адольфа Гитлера, а также портретах лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

После этого Кива пошел к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, стал на колено и положил цветы.

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