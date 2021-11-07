Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО

Проросійський депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива "привітав" Київ із річницею звільнення від німецько-фашистських загарбників, розстрілявши портрети представників українського руху опору Степана Бандери та Романа Шухевича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеоролик соратник Медведчука опублікував на своїй сторінці у Facebook.

6 листопада в Україні святкують День визволення Києва.



"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили це свято почати святкувати, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди", – заявив політик і почав стріляти по мішенях – портрету нацистського фюрера Адольфа Гітлера, а також портретах лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери та головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.



Після цього Кива пішов до пам'ятника радянського воєначальника Миколи Ватутіна, став на коліно та поклав квіти.

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