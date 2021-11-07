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Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО

Проросійський депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива "привітав" Київ із річницею звільнення від німецько-фашистських загарбників, розстрілявши портрети представників українського руху опору Степана Бандери та Романа Шухевича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеоролик соратник Медведчука опублікував на своїй сторінці у Facebook.
6 листопада в Україні святкують День визволення Києва.

"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили це свято почати святкувати, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди", – заявив політик і почав стріляти по мішенях – портрету нацистського фюрера Адольфа Гітлера, а також портретах лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери та головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Після цього Кива пішов до пам'ятника радянського воєначальника Миколи Ватутіна, став на коліно та поклав квіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО

Автор: 

Бандера Степан (196) Шухевич (76) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+139
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07.11.2021 08:54
+121
насколько нужно быть тупым, чтобы за эту партию проголосовать)
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07.11.2021 09:02
+116
а я еще больше зауважал Бандеру. Слабо представляю, кто это, труды его не читал. Но то, что после многих десятилетий после его смерти пророссийская мразь на говно исходит при одном лишь упоминании его имени, говорит о том, что это был хороший человек
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07.11.2021 09:28
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Так то сєпарьониш був. Посадили його за організацію республіки у Вінниці.
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07.11.2021 20:07 Відповісти
Сколько нужно еще информации об этом человекообразном кандидате маразматических наук, депутате от опзж , что бы он навсегда уехал в Рф , где таких как он выращивают СМИ миллионами по образу и подобию кремлёвских "человеколюбцев" ?
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07.11.2021 19:37 Відповісти
Його туди не пустять. Він тут їм потрібний.
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12.11.2021 07:08 Відповісти
Таке враження, що він спеціально ( думав написати "свідомо ", але там свідомості ноль ) провокує . Нехай би спробував у Львові , по пам"ятнику пальнути .
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07.11.2021 19:52 Відповісти
ДЕБІЛ красной армії....
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07.11.2021 19:55 Відповісти
# ПРАВДИВА_ІСТОРІЯ - фільм Арсенія Яценюка (він коментатор й автор ) на каналі Україна 24 . Вперше на каналі Ахмєтова поголився бути Віталій Портніков й інші видатні патріотичні діячі та експерти.

НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали
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07.11.2021 20:11 Відповісти
Дурачка ківіка використовують щоб спровокувати Патріотів.... воно не розуміє що такі "забавки" можуть коштувати йому життя....
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07.11.2021 20:13 Відповісти
Я старше кивы, вспоминаю в детстве много было фильмов про кровожадных бандеровцев, которые якобы зверствовали в Западной Украине, нам прививали ненависть к ним. Этот киваидиот совок застал сопляком, помнит ли он пропаганду ненависти против Бандеры, походу сейчас за 30 серебреников отрабатывает у *****. Но ниодин совковый зомбак не сможет сказать, почему там где "зверствовали" бандеровцы в Западной Украине они герои, а там где их и в помине не было враги.

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07.11.2021 21:15 Відповісти
Знаєш - я теж не "хлопчик" Моя мати в молодості працювала бібліотекарем і я захопився книжками ще коли і читать не вмів - батька тиранив щоб читав мені "Барвінка та Ромашку" (мати казала - напам"ять вивчив) Так от - я ще знаходив у бібліотеках автобіографічні твори де "геройськи" описувалися "подвиги" НКВСівців - як вони переодягалися в "бандерівців" і виявляли "ворогів" А потім у бібліотеки прислали списки книг які треба було вилучить Спочатку давали команду їх знищувать на місці а потім (коли виявили що їх не знищують а розбирають по домівках складаючи "липові" акти) почали вивозить у районні відділення КГБ Так подібні книжки і "пощезали"!
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08.11.2021 08:03 Відповісти
Подтверждаю. У нас такие книги просто выбросили в кусты рядом с библиотекой. Кроме этого, там были толстенные тома Мао Дээдуна, и художественная литература зарубежных авторов. Куча из книг была приличная, куба три, не меньше. Потом люди растащили их потихоньку - в хозяйстве всё сгодится. Ну и мы для пацанских дел себе брали кому сколько нужно )). И что интересно - взрослые никак не комментировали этот факт. Вот такая была страна...
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08.11.2021 11:45 Відповісти
Кива - чертовски везучая тварынка, но везение не вечно
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07.11.2021 21:25 Відповісти
Сепаратиська ***** бігає по Києву,а ми сєпарів по донецьках шукаєм. Коли тебе вже виібуть в твоє ків
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07.11.2021 22:09 Відповісти
что это животное делает в парламенте Украины... до сих пор...
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07.11.2021 22:09 Відповісти
Я б скоротив ваше запитання - "что это животное делает в Украине".
Можна навіть іще радикільніше - "что это животное делает"

(бо йому краще взагалі нічого не робити... спокійно лежати, годувати хробачків і поступово перетворюватись на органічне добриво...)
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07.11.2021 22:47 Відповісти
дурень такий зрадник, кремлівські хазяї кинуть тобі 30 срібняків
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07.11.2021 22:38 Відповісти
Хворий на голову (як Надя Савченко) промоскальський комік (як Зе) виліз на світ божий.
Коли науКІВець намагається бути серйозним, я згадую його попередній "шедевр":

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07.11.2021 22:55 Відповісти
На шо ще здатні совкодрочери? Правильно - ...

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07.11.2021 23:01 Відповісти


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07.11.2021 23:30 Відповісти
Якщо Киві гарно заплатить - він не тільки руку не прибере але і ніж під лопатку всуне!
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08.11.2021 08:05 Відповісти
Затвор передергивает для расстрела)
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08.11.2021 07:41 Відповісти
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08.11.2021 08:02 Відповісти
...кілька раз. Мабуть, патрон заклинило.
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08.11.2021 08:12 Відповісти
Було б дуже справедливо, якби до 🥝 вночі завітали парфуми Бандери та Шухевича... і щоб вранці цього імбецила знайшли мертвим, із раптовим інфарктом (діагноз тих, хто вже нічого не може розповісти про візит привидів)
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07.11.2021 23:01 Відповісти
Я сподіваюсь, що окрім парфумів Бандери та Шухевича, до цього мегатрахаря завітають хтось з наших воїнів. А вони обов'язково завітають, бо цю істоту треба прибрати обов'язково
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07.11.2021 23:12 Відповісти
))) але у графі "причина ківосмерті" треба все одно написати "смертельний переляк від паранормального візиту". І тільки так!
(це щоб зелені бл*ді знову не призначили когось винними у "важкій втраті для науки")
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07.11.2021 23:23 Відповісти
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07.11.2021 23:37 Відповісти
Киви нужно сюда обратится
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМЕНИ И. П. ПАВЛОВА
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07.11.2021 23:17 Відповісти
Більше того, я навіть за те, щоб зробити з нього "собаку Павлова". Напхати у Ківу різних детекторів і влаштувати цікаві досліди - показувати йому різні портрети: спочатку Бандери, Шухевича, Яроша... а потім Членіна, Сраліна, *****... Дослідити слиновиділення та інші посмикування - і написати дисертацію на тему "Клініка сруського світу: умовні та безумовні вато-рефлекси".

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07.11.2021 23:51 Відповісти
И как прикажете сие понимать? В стране идет война, гибнут лучшие воины, народ платит налог на войну и тут ...учёная аристократия себе такое позволяет! Как такое возможно? Не , ну представьте - 1941й год и какой нибудь член партии берет и расстреливает портреты сталина, берии, калинина и компании. Интересна его судьба и его семьи ближайшие минут 10-20. А в Украине всё спокойно и нац жены молчат, ибо не заплачено...это ж не Порошенко!
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07.11.2021 23:21 Відповісти
В стране идет война, гибнут лучшие воины, народ платит налог на войну и тут ...учёная аристократия себе такое позволяет!
...
Я здичавіло вибачаюся... ХТО-ХТО собі таке дозволяє?
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07.11.2021 23:26 Відповісти
А шо тут не понятно? Академики, проФФесора, и прочая скотоэлита!
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08.11.2021 10:36 Відповісти
Идиот
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07.11.2021 23:29 Відповісти
Он контуженный! (с)
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07.11.2021 23:47 Відповісти
"На колчаковских бандеровских фронтах ранен"...
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07.11.2021 23:55 Відповісти
Я, как человек пережившая три войны и шесть раз обстрелянная тяжёлой артиллерией, могу сказать, что я, как человек, пережившая три войны...(с)
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08.11.2021 00:03 Відповісти
Картинка для рос ТВ. Бабло отрабатывает
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08.11.2021 00:24 Відповісти
Клоун?…цирк…… коли не читати новини з фронту..
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08.11.2021 01:53 Відповісти
таке відношення до Героїв України?…………… а .. тепер хероі учасники кварталу..
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08.11.2021 01:57 Відповісти
Не, это что, в Украине такие вот персонажи в военное время свободно ходят по улице? И даже заседают в Раде? Я видно что-то недопонимаю...
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08.11.2021 06:19 Відповісти
Что-то не так в нашем государстве, если позволено существовать таким ублюдкам, как Киева
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08.11.2021 07:26 Відповісти
наоборот:Кива у стенки ,а проститутки бьют его до смерти резиновыми фалосами
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08.11.2021 07:40 Відповісти
и деревянными пипсками куплеными в переходе которых настругал дон синьор папа Карло..
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08.11.2021 08:13 Відповісти
он же больной на голову его в детстве уронили там трипер головы на таких не обижаются а ласково одевают смерительную рубаху...и почему он не в гестапо еще...
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08.11.2021 08:12 Відповісти

"Хороший мальчик!"

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08.11.2021 08:29 Відповісти
портрет у відповідь не відстрілюється))) Клоун
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08.11.2021 08:42 Відповісти
тоже об этом подумал - если бы вместо четырёх безопасных картонок илюшу встретили трое вусатих вуйків с MP-шниками и один с MG - вот это было бы видео - рекорд просмотров ЮТУБа..
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08.11.2021 09:42 Відповісти
Достатньо було б одного Генерала Шухевича з вальтером і цей клоун, підстрелений в сраку, вже б повз до кущів і по дорозі благав про помилування)))
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08.11.2021 11:20 Відповісти
Дурачка Путін готує на заклання, як барана.
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08.11.2021 09:26 Відповісти
Ця безкарність буде продовжуватися до тих пір доки малороська влада при владі...тому що вони самі такі як кива.
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08.11.2021 09:33 Відповісти
Та ні,це не контужений або ідіот,громадяни ви дуже помиляєтесь,цуе ворог нашої країни який сидить в Раді як народний депутат як і слуги народні але не зрозуміло мені якого народу?
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08.11.2021 09:37 Відповісти
Кива ходит по опасной дорожке, моего знакомого, украинские радикалы избили до полусмерти только за то что он ходил летом на озере в старой потертой футболке с логотипом "Партии Регионов", хотя он надел ее совсем без задней мысли, чисто на рыбалку........
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08.11.2021 10:29 Відповісти
У нас наче є M107 під .50 BMG. Як думаєте, по Киві норм буде?
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08.11.2021 11:27 Відповісти
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08.11.2021 11:32 Відповісти
ну очень яркий ДЕБИЛ
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08.11.2021 13:52 Відповісти
это животное похлеще бузины.....
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08.11.2021 11:52 Відповісти
Ні. До Бузини йому як до неба рачки. Бузина був набагато розумніший і тому в рази небезпечнішим. Ківа це просто "міський божевільний" який навіть потрібен для ілюстрації хвороби. Він постійно розширює межі хамства і врешті решт хтось його пристрелить. Так само як придушують "вонючого підора" на зоні після того як у останнього з роздовбаної дупи починає постійно сочитись лайно і знаходитись з ним в одному приміщенні стає неможливо...
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08.11.2021 16:11 Відповісти
Когда уже киву шлепнут?!
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08.11.2021 11:54 Відповісти
Була одна придур що портрет кадирки розстрілювала, цей тупорилий утирок стріляє по українським легендам. Як такому довбню ще вчену ступінь можна давати, це страшний іспанський сором!
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08.11.2021 13:51 Відповісти
Ну і чого ця гнида і досі не в тюрязі? Риторичне питання...
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08.11.2021 16:39 Відповісти
наркоша ж має у тюрязі сидіти? Чи зелений його випустив?
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08.11.2021 17:13 Відповісти
РАБссия воюет с Бандерой с 1939 года,все никак победить не могут...,Гитлера победили с помощью американской Тушонки и Студэбеккеров,а вот со Степаном Андреевичем не получается....

Стадо идиотов ....возмите себе в помощь братский Договор МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП....мож поможет....
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09.11.2021 06:53 Відповісти
Молодец Кива - парой роликов показал всю никчемность "националистов" Украины. Молчат, значит согласны.
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12.11.2021 09:06 Відповісти
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