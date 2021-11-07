Российские наемники пытались сбить украинский дрон, бросаясь камнями. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины с помощью дрона потролили боевиков на оккупированной территории. Российские наемники пытались отбиться камнями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал телеграмм-канал "Последний блокпост".

На опубликованном в телеграмм-канале видео видно, как дрон зафиксировал на местности двух боевиков и приближался к ним. После того, как оккупанты заметили его, один из боевиков попытался попасть в летательный аппарат камнем. Однако промахнулся.

После неудачной попытки отбиться оккупанты начали двигаться дальше от дрона, а тот – за ними. После нескольких секунд один из боевиков вернулся и снова попытался попасть в дрон камнем, однако и в этот раз не попал.

На несколько секунд дрон улетел от оккупантов, но впоследствии продолжил троллить их. В телеграмм-канале отметили: "На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с точностью".