Российские наемники пытались сбить украинский дрон, бросаясь камнями. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины с помощью дрона потролили боевиков на оккупированной территории. Российские наемники пытались отбиться камнями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал телеграмм-канал "Последний блокпост".
На опубликованном в телеграмм-канале видео видно, как дрон зафиксировал на местности двух боевиков и приближался к ним. После того, как оккупанты заметили его, один из боевиков попытался попасть в летательный аппарат камнем. Однако промахнулся.
После неудачной попытки отбиться оккупанты начали двигаться дальше от дрона, а тот – за ними. После нескольких секунд один из боевиков вернулся и снова попытался попасть в дрон камнем, однако и в этот раз не попал.
На несколько секунд дрон улетел от оккупантов, но впоследствии продолжил троллить их. В телеграмм-канале отметили: "На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с точностью".
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Однією мотивацією (хоча яка вона теж ще те питання) війни не виграти
- Спасибо, товарищь! (с)
https://youtu.be/FgAHe3Zstyk?t=170
А если бы попал в винты, прощай штука баксов (которые волонтеры собирают), а дрон бы себе на вооружение забрали боевики..
Риск не нес никакого смысла...
Зачем вообще публиковать эту дурость? Поощрять?
Російські найманці намагалися відбитися камінням. Джерело:
І "бойовики" якісь кумедні - посеред поля і без зброї...
Хоч би не ганьбилися, хлопці, показуючи таке на весь світ!