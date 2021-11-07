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Российские наемники пытались сбить украинский дрон, бросаясь камнями. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины с помощью дрона потролили боевиков на оккупированной территории. Российские наемники пытались отбиться камнями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал телеграмм-канал "Последний блокпост".

На опубликованном в телеграмм-канале видео видно, как дрон зафиксировал на местности двух боевиков и приближался к ним. После того, как оккупанты заметили его, один из боевиков попытался попасть в летательный аппарат камнем. Однако промахнулся.

После неудачной попытки отбиться оккупанты начали двигаться дальше от дрона, а тот – за ними. После нескольких секунд один из боевиков вернулся и снова попытался попасть в дрон камнем, однако и в этот раз не попал.

На несколько секунд дрон улетел от оккупантов, но впоследствии продолжил троллить их. В телеграмм-канале отметили: "На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с точностью".

беспилотник (3586) Донбасс (26956) ВСУ (6584) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+46
Дикари, что с них взять …
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07.11.2021 16:15
+27
Тепер касабам видадуть рогатки
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07.11.2021 16:18
+26
Нарикам этим даже по рогатке не выдали ,ну ***** цирк ...
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07.11.2021 16:16
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Ахаха..ухахха..Какой феерический юмор.
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07.11.2021 18:45 Ответить
Так они противостоят современной армии, а мы - дикарям с камнями.
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07.11.2021 17:41 Ответить
Восьмой год противостоит современная армия дикарям с камнями, а воз и ныне там.
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07.11.2021 17:47 Ответить
Мы успешно сдерживаем атаки дикарей, отбивая волну за волной.
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07.11.2021 17:49 Ответить
Дронами)))
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07.11.2021 17:57 Ответить
Ты где камень дел,Миша?
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07.11.2021 18:46 Ответить
100%
Однією мотивацією (хоча яка вона теж ще те питання) війни не виграти
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08.11.2021 14:30 Ответить
у меня вопрос почему не раскерачили позицию для стрельбы и всех кто там есть, что за ато такое
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07.11.2021 17:33 Ответить
Тролвнг - це справа корисна, але чому цих орків не вбили?
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07.11.2021 17:48 Ответить
Чем? Микродрончиком-разведчиком?
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07.11.2021 23:48 Ответить
Точкой-У
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08.11.2021 09:05 Ответить
Дикие рузькы свиньи
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07.11.2021 17:51 Ответить
- Ты грязный рюсский свинья!
- Спасибо, товарищь! (с)
https://youtu.be/FgAHe3Zstyk?t=170
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07.11.2021 17:54 Ответить
довбані орангутанги
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07.11.2021 18:03 Ответить
Представляю чем эти рашисты кидались бы, если это было бы в пустыне... А может и сейчас это были совсем не камни?
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07.11.2021 18:09 Ответить
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07.11.2021 18:10 Ответить
Шото он на бубочку сильно похож.
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07.11.2021 18:15 Ответить
В дзеркало поглянь, хіба там не бубочка?
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07.11.2021 21:50 Ответить
Сьогодні від рук окупантів загинув один боєць та два було поранено, а ці ідіоти бавляться з дроном замість того щоб знищувати ворогів. Вважаю це відео приговором нашій армії.
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07.11.2021 18:20 Ответить
ну чому ж ви так категорично. Може БПЛА був запущений розвідкою (так зазвичай запускає для цього), не заради забавки, це ж санкціонований політ. А те що вже оператор не стримався - то вже інша справа.
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07.11.2021 18:32 Ответить
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07.11.2021 18:21 Ответить
а шо это мы не биомся шо с дрона бимба прилетит?! А столько было воплей про укропов, что бамбят Бамбас!
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07.11.2021 18:30 Ответить
они абизяны,что с них взять?
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07.11.2021 18:48 Ответить
Шкода, що це не дрон камикадзе. Або хоча б дрон-Кикабидзе, який тролив би орків піснею "чіто-гріто, чіто маргарито, даааа"
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07.11.2021 18:54 Ответить
Дикари-с..
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07.11.2021 19:00 Ответить
Макаки)) палки-капалки им не выдали ?)
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07.11.2021 19:50 Ответить
Як правило вони лайном кидаються і шедеври ліплять із лайна.
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07.11.2021 20:25 Ответить
И В ЧЕМ СМЫСЛ?
А если бы попал в винты, прощай штука баксов (которые волонтеры собирают), а дрон бы себе на вооружение забрали боевики..
Риск не нес никакого смысла...
Зачем вообще публиковать эту дурость? Поощрять?
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07.11.2021 20:04 Ответить
во-во. Це ж хтось забирає у своєї сім'ї передаючи у армію, а хтось вот так це використовує.
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08.11.2021 14:05 Ответить

Російські найманці намагалися відбитися камінням. Джерело:
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07.11.2021 20:09 Ответить
Доки наш дрон тролив росіян, їхні люди вбили нашого військового... Чому ці 2 росіян ще живі? Коли будемо за кожного українця вбивати 10 росіян?
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07.11.2021 20:32 Ответить
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07.11.2021 20:56 Ответить
Так вот кто научил некоторых "украинцев" кидаться камнями в своих же соотечественников. Макаки обычно учаться у себе подобных.
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07.11.2021 21:42 Ответить
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07.11.2021 23:00 Ответить
чож дрончик без вога был?
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07.11.2021 23:53 Ответить
Кацапитеки однако не упустят шанс, вымазать в говне и себя и все к чему прикоснутся
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08.11.2021 00:47 Ответить
ну що казати - данецкаи абизяны все ще впевнені, що палиця та каміння зроблять з них людей. та не намагайтеся - дщанецькі та мацкоські абізяни - це тупікова гілка розвитку цивілізації
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08.11.2021 08:36 Ответить
Дрон.)
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08.11.2021 10:21 Ответить
Космические нано-вайска-нипабидимай!!!!
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08.11.2021 10:22 Ответить
А может то были простые землепашцы, которые зябь заценивали
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08.11.2021 11:57 Ответить
Що це за такий "дрон", що його можна спробувати збити, кинувши каменем?
І "бойовики" якісь кумедні - посеред поля і без зброї...
Хоч би не ганьбилися, хлопці, показуючи таке на весь світ!
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08.11.2021 12:10 Ответить
Это та самая, легендарная, не имеющая аналогов в мире, РЕБ
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08.11.2021 12:18 Ответить
І ні одномуу дурнику не прийшло в голову, що це нас якийсь ідіот тролить. Ясно ж видно, що люди картоплю збирають, хай навіть це і сепари.
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08.11.2021 12:30 Ответить
надо было дерьмом кидать... дерьмом - оно сподручнее выходит.
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08.11.2021 13:06 Ответить
Национальная традиция у узких
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08.11.2021 14:26 Ответить
Немытые дикари бросаются какашками. Вполне адекватное поведение скрепоносных дикарей. Так ведут себя все первобытные млекопитающие на московских болотах. Совпадение? Не думаю.
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08.11.2021 15:22 Ответить
Так вот ты какой, клаптик земли и два раба ....
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08.11.2021 15:27 Ответить
Ну що тут можна сказати- дебіли,пля...
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08.11.2021 15:47 Ответить
позорище для обеих сторон .... ну с лаптёжнников понятно, но ВСУ ?? в след. раз записками обменяются, потом пригласят присесть, выпить закусить ...
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08.11.2021 17:03 Ответить
Russians, go home!
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27.02.2022 11:09 Ответить
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