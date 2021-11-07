Російські найманці намагалися збити український дрон, кидаючись камінням. ВIДЕО
Збройні сили України за допомогою дрона потролили бойовиків на окупованій території. Російські найманці намагалися відбитися камінням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ відео інциденту опублікував телеграм-канал "Останній блокпост".
На опублікованому у телеграм-каналі відео видно, як дрон зафіксував на місцевості двох бойовиків і почав наближатися до них. Після того, як окупанти помітили його, один з бойовиків спробував влучити в літальний апарат каменем. Проте промахнувся.
Після невдалої спроби відбитись окупанти почали рухатись далі від дрона, а той – за ними. Після кількох секунд один з бойовиків повернувся і знову спробував поцілити в дрон каменем, однак і цього разу не влучив.
На кілька секунд дрон відлетів від окупантів, але згодом продовжив тролити їх. У телеграм-каналі зазначили: "На відео ЗСУ за допомогою дрона тролить окупантів. У бойовиків, як завжди, проблеми з влучністю".
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Однією мотивацією (хоча яка вона теж ще те питання) війни не виграти
- Спасибо, товарищь! (с)
https://youtu.be/FgAHe3Zstyk?t=170
А если бы попал в винты, прощай штука баксов (которые волонтеры собирают), а дрон бы себе на вооружение забрали боевики..
Риск не нес никакого смысла...
Зачем вообще публиковать эту дурость? Поощрять?
Російські найманці намагалися відбитися камінням. Джерело:
І "бойовики" якісь кумедні - посеред поля і без зброї...
Хоч би не ганьбилися, хлопці, показуючи таке на весь світ!