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Новини Відео Війна
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Російські найманці намагалися збити український дрон, кидаючись камінням. ВIДЕО

Збройні сили України за допомогою дрона потролили бойовиків на окупованій території. Російські найманці намагалися відбитися камінням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відео інциденту опублікував телеграм-канал "Останній блокпост".

На опублікованому у телеграм-каналі відео видно, як дрон зафіксував на місцевості двох бойовиків і почав наближатися до них. Після того, як окупанти помітили його, один з бойовиків спробував влучити в літальний апарат каменем. Проте промахнувся.

Після невдалої спроби відбитись окупанти почали рухатись далі від дрона, а той – за ними. Після кількох секунд один з бойовиків повернувся і знову спробував поцілити в дрон каменем, однак і цього разу не влучив.

На кілька секунд дрон відлетів від окупантів, але згодом продовжив тролити їх. У телеграм-каналі зазначили: "На відео ЗСУ за допомогою дрона тролить окупантів. У бойовиків, як завжди, проблеми з влучністю".

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безпілотник (4148) Донбас (22355) ЗСУ (7542) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+46
Дикари, что с них взять …
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07.11.2021 16:15
+27
Тепер касабам видадуть рогатки
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07.11.2021 16:18
+26
Нарикам этим даже по рогатке не выдали ,ну ***** цирк ...
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07.11.2021 16:16
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Ахаха..ухахха..Какой феерический юмор.
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07.11.2021 18:45 Відповісти
Так они противостоят современной армии, а мы - дикарям с камнями.
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07.11.2021 17:41 Відповісти
Восьмой год противостоит современная армия дикарям с камнями, а воз и ныне там.
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07.11.2021 17:47 Відповісти
Мы успешно сдерживаем атаки дикарей, отбивая волну за волной.
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07.11.2021 17:49 Відповісти
Дронами)))
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07.11.2021 17:57 Відповісти
Ты где камень дел,Миша?
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07.11.2021 18:46 Відповісти
100%
Однією мотивацією (хоча яка вона теж ще те питання) війни не виграти
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08.11.2021 14:30 Відповісти
у меня вопрос почему не раскерачили позицию для стрельбы и всех кто там есть, что за ато такое
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07.11.2021 17:33 Відповісти
Тролвнг - це справа корисна, але чому цих орків не вбили?
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07.11.2021 17:48 Відповісти
Чем? Микродрончиком-разведчиком?
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07.11.2021 23:48 Відповісти
Точкой-У
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08.11.2021 09:05 Відповісти
Дикие рузькы свиньи
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07.11.2021 17:51 Відповісти
- Ты грязный рюсский свинья!
- Спасибо, товарищь! (с)
https://youtu.be/FgAHe3Zstyk?t=170
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07.11.2021 17:54 Відповісти
довбані орангутанги
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07.11.2021 18:03 Відповісти
Представляю чем эти рашисты кидались бы, если это было бы в пустыне... А может и сейчас это были совсем не камни?
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07.11.2021 18:09 Відповісти
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07.11.2021 18:10 Відповісти
Шото он на бубочку сильно похож.
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07.11.2021 18:15 Відповісти
В дзеркало поглянь, хіба там не бубочка?
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07.11.2021 21:50 Відповісти
Сьогодні від рук окупантів загинув один боєць та два було поранено, а ці ідіоти бавляться з дроном замість того щоб знищувати ворогів. Вважаю це відео приговором нашій армії.
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07.11.2021 18:20 Відповісти
ну чому ж ви так категорично. Може БПЛА був запущений розвідкою (так зазвичай запускає для цього), не заради забавки, це ж санкціонований політ. А те що вже оператор не стримався - то вже інша справа.
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07.11.2021 18:32 Відповісти
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07.11.2021 18:21 Відповісти
а шо это мы не биомся шо с дрона бимба прилетит?! А столько было воплей про укропов, что бамбят Бамбас!
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07.11.2021 18:30 Відповісти
они абизяны,что с них взять?
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07.11.2021 18:48 Відповісти
Шкода, що це не дрон камикадзе. Або хоча б дрон-Кикабидзе, який тролив би орків піснею "чіто-гріто, чіто маргарито, даааа"
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07.11.2021 18:54 Відповісти
Дикари-с..
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07.11.2021 19:00 Відповісти
Макаки)) палки-капалки им не выдали ?)
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07.11.2021 19:50 Відповісти
Як правило вони лайном кидаються і шедеври ліплять із лайна.
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07.11.2021 20:25 Відповісти
И В ЧЕМ СМЫСЛ?
А если бы попал в винты, прощай штука баксов (которые волонтеры собирают), а дрон бы себе на вооружение забрали боевики..
Риск не нес никакого смысла...
Зачем вообще публиковать эту дурость? Поощрять?
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07.11.2021 20:04 Відповісти
во-во. Це ж хтось забирає у своєї сім'ї передаючи у армію, а хтось вот так це використовує.
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08.11.2021 14:05 Відповісти

Російські найманці намагалися відбитися камінням. Джерело:
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07.11.2021 20:09 Відповісти
Доки наш дрон тролив росіян, їхні люди вбили нашого військового... Чому ці 2 росіян ще живі? Коли будемо за кожного українця вбивати 10 росіян?
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07.11.2021 20:32 Відповісти
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07.11.2021 20:56 Відповісти
Так вот кто научил некоторых "украинцев" кидаться камнями в своих же соотечественников. Макаки обычно учаться у себе подобных.
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07.11.2021 21:42 Відповісти
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07.11.2021 23:00 Відповісти
чож дрончик без вога был?
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07.11.2021 23:53 Відповісти
Кацапитеки однако не упустят шанс, вымазать в говне и себя и все к чему прикоснутся
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08.11.2021 00:47 Відповісти
ну що казати - данецкаи абизяны все ще впевнені, що палиця та каміння зроблять з них людей. та не намагайтеся - дщанецькі та мацкоські абізяни - це тупікова гілка розвитку цивілізації
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08.11.2021 08:36 Відповісти
Дрон.)
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08.11.2021 10:21 Відповісти
Космические нано-вайска-нипабидимай!!!!
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08.11.2021 10:22 Відповісти
А может то были простые землепашцы, которые зябь заценивали
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08.11.2021 11:57 Відповісти
Що це за такий "дрон", що його можна спробувати збити, кинувши каменем?
І "бойовики" якісь кумедні - посеред поля і без зброї...
Хоч би не ганьбилися, хлопці, показуючи таке на весь світ!
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08.11.2021 12:10 Відповісти
Это та самая, легендарная, не имеющая аналогов в мире, РЕБ
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08.11.2021 12:18 Відповісти
І ні одномуу дурнику не прийшло в голову, що це нас якийсь ідіот тролить. Ясно ж видно, що люди картоплю збирають, хай навіть це і сепари.
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08.11.2021 12:30 Відповісти
надо было дерьмом кидать... дерьмом - оно сподручнее выходит.
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08.11.2021 13:06 Відповісти
Национальная традиция у узких
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08.11.2021 14:26 Відповісти
Немытые дикари бросаются какашками. Вполне адекватное поведение скрепоносных дикарей. Так ведут себя все первобытные млекопитающие на московских болотах. Совпадение? Не думаю.
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08.11.2021 15:22 Відповісти
Так вот ты какой, клаптик земли и два раба ....
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08.11.2021 15:27 Відповісти
Ну що тут можна сказати- дебіли,пля...
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08.11.2021 15:47 Відповісти
позорище для обеих сторон .... ну с лаптёжнников понятно, но ВСУ ?? в след. раз записками обменяются, потом пригласят присесть, выпить закусить ...
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08.11.2021 17:03 Відповісти
Russians, go home!
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27.02.2022 11:09 Відповісти
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