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"Семь лет антикоррупционной реформы" – конференция НАБУ. ВИДЕО

Достижения и вызовы антикоррупционной реформы обсуждается на онлайн-конференции НАБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Национального антикоррупционного бюро в Фейсбук.

На конференции обсуждается достижение антикоррупционной реформы, вызовы и перспективы борьбы с коррупцией, использование для нее данных и цифровизации.

Участники конференции:

  • Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор (онлайн)
  • Елена Танасевич, Председатель Высшего антикоррупционного суда
  • Артем Сытник, Директор НАБУ
  • Александр Новиков, Председатель НАПК
  • Максим Грищук, и.о. руководителя САП
  • Анастасия Радина, Глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики
  • Эка Ткешелашвили, директор проекта USAID "Взаимодействие (SACCI)" (онлайн)
  • Виктория Козаченко, руководительница Офиса развития добродетели НАПК
  • Татьяна Лебедева, почётная глава Национальной ассоциации медиа
  • Галина Титиш, редактор-основатель "Украинская правда. Жизнь", глава ОО "Смарт освіта"
  • Александр Калитенко, юридический советник Transparency International Ukraine
  • Виталий Шабунин, председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции"
  • Екатерина Бутко, глава ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан", председатель Общественного совета при НАПК
  • Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine
  • Марк Савчук, председатель Совета общественного контроля НАБУ
  • Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE
  • Иван Пресняков, заместитель Председателя НАПК
  • Дмитрий Жоравович, и.о. Главы АРМА
  • Роман Осипчук, руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ
  • Клеменс Мюллер, Советник по антикоррупционной политике Группы Еврокомиссии по поддержке Украины
  • Богдан Крикливенко, руководитель аппарата ВАКС
  • Денис Бигус, руководитель проекта Bihus.Info
  • Станислав Гайдер, руководитель Отдела цифровой трансформации и инновационного развития НАПК
  • Денис Гюльмагомедов, руководитель отдела детективов НАБУ
  • Людмила Рабчинская, заместитель Министра цифровой трансформации.
  •  

Автор: 

НАБУ (4221) конференция (292) реформы (3951)


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Топ комментарии
+7
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09.12.2021 15:33
+7
для кого эта конференция? если бы 7 лет боролись, жил бы народ намного лучше, все это понимают, а так- говно палкой мешают
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09.12.2021 15:40
+6
зібралисьна коференцію на 7му річницю НАБУ і вияснили, що всі 7 років отримували "охренітільні" зарплати і ніх...я не робили.
питання.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ИР,,,???
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09.12.2021 15:42
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Правила форума Совет форумчан
як завжди імітація діяльності ...
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09.12.2021 15:31 Ответить
Ну почему ? Борьба бывает разная . Иногда с самим собой .
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09.12.2021 15:32 Ответить
Хотелось бы послушать, какие результаты за СЕМЬ лет?
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09.12.2021 15:31 Ответить
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09.12.2021 15:33 Ответить
мало того что промолчали бы...но так они показывают что ни одного запоминающегося события связанного с анти-коррупционной деятельность НЕТУ! 7 лет позора...я бы назвал эту конференцию...или как мы имитируем Деятельность...единственное что было сделано это ответственность за обман в декларациях...так и то отменили...НИФИГА в этой стране с коррупцией не делается...Жомовая Яма на 1.5 миллиона чего стоит...но кого это в НАБУ интересует...1000 топ чиновников где? какая ответственность? Либо меняйте Человека который отвечает за связи с общественностью...либо начните что-то делать - причём так чтобы это было заметно...
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09.12.2021 17:28 Ответить
WWII закончили за 6
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09.12.2021 15:33 Ответить
Кожному учаснику по ступі з водою...
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09.12.2021 15:37 Ответить


Денис Бігус, керівник проєкту Bihus.Info Джерело:
Бігус, неодноразово пійманий на брехні. Розслідування якого схожі на медійні вбивства за хороші бабки.
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09.12.2021 15:37 Ответить
для кого эта конференция? если бы 7 лет боролись, жил бы народ намного лучше, все это понимают, а так- говно палкой мешают
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09.12.2021 15:40 Ответить
зібралисьна коференцію на 7му річницю НАБУ і вияснили, що всі 7 років отримували "охренітільні" зарплати і ніх...я не робили.
питання.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ИР,,,???
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09.12.2021 15:42 Ответить
Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…..(с)
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09.12.2021 15:44 Ответить
Вот это ШАЙКА, за семь лет сколько пошло наших бабок на их содержание? И будут и дальше сидеть на нашей шее, и никому нет дела до нашей шеи. Снова будем выбирать из бывших, так может у нас маразм? Быстрее всего.
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09.12.2021 15:46 Ответить
7 років вся оця антикорупційна камарілья безрезультатно і безвідповідально жерла і пила за наш рахунок .Ось і весь висновок.
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09.12.2021 15:47 Ответить
7 лет...И пшик полный! Вас типа Антикоррупционеров столько нашпокали с бешенным финансированием. а толку НОЛЬ! Саботаж...И живете вы уже не хуже чем Коррупционеры судя по авто, маеткам. ресторанам. бутикам и курортам где отдыхаете.....
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09.12.2021 15:47 Ответить
Какое-то название... ни о чем. Надо так - "7 років боротьби з корупцією - і ніхуа.."
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09.12.2021 15:47 Ответить
А вот и нет! Сотрудники то стали БОГАЧЕ! И не только от зряплат. а и обилечивали терпил......
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09.12.2021 15:50 Ответить
Все, что надо знать о НАБУ:
"Декларации Зеленского, Ермака и Баканова - НЕ ИМЕЮТ неточностей и признаков коррупции."
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09.12.2021 15:49 Ответить
один только треп и имитация, а действий реальных НЕТ !!!
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09.12.2021 15:50 Ответить
"...по драговинню пішли бульки..."
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09.12.2021 16:03 Ответить
Як так сталося,що після Майдану у нас корупції стало не менше,а ще більше? То ж була революція гідності! Чи гідність і корупція то суміжні речі?
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09.12.2021 16:05 Ответить
Ну так5 всё те же на манеже. Только местами меняются.
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09.12.2021 16:14 Ответить
Так ото ж,треба було б ще тоді всіх тих з манежу, і будувати країну з новими,незаляпаними,порядними і готовими на самопожертву (я не про "кулювлоб". А народ знову вирішив випробувати свого лоба старими граблями,які,до речі,під обидвами ногами.Так,що шанси ще раз отримати по лобі є і після каденції кловуна.
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09.12.2021 16:45 Ответить
конференция "пчелы против меда")))
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09.12.2021 16:11 Ответить
скорее всего в данном случае "пчелам" пофиг на "мед", их и так неплохо кормят с момента основания
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09.12.2021 17:10 Ответить
 
 