"Семь лет антикоррупционной реформы" – конференция НАБУ. ВИДЕО
Достижения и вызовы антикоррупционной реформы обсуждается на онлайн-конференции НАБУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Национального антикоррупционного бюро в Фейсбук.
На конференции обсуждается достижение антикоррупционной реформы, вызовы и перспективы борьбы с коррупцией, использование для нее данных и цифровизации.
Участники конференции:
- Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор (онлайн)
- Елена Танасевич, Председатель Высшего антикоррупционного суда
- Артем Сытник, Директор НАБУ
- Александр Новиков, Председатель НАПК
- Максим Грищук, и.о. руководителя САП
- Анастасия Радина, Глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики
- Эка Ткешелашвили, директор проекта USAID "Взаимодействие (SACCI)" (онлайн)
- Виктория Козаченко, руководительница Офиса развития добродетели НАПК
- Татьяна Лебедева, почётная глава Национальной ассоциации медиа
- Галина Титиш, редактор-основатель "Украинская правда. Жизнь", глава ОО "Смарт освіта"
- Александр Калитенко, юридический советник Transparency International Ukraine
- Виталий Шабунин, председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции"
- Екатерина Бутко, глава ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан", председатель Общественного совета при НАПК
- Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine
- Марк Савчук, председатель Совета общественного контроля НАБУ
- Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE
- Иван Пресняков, заместитель Председателя НАПК
- Дмитрий Жоравович, и.о. Главы АРМА
- Роман Осипчук, руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ
- Клеменс Мюллер, Советник по антикоррупционной политике Группы Еврокомиссии по поддержке Украины
- Богдан Крикливенко, руководитель аппарата ВАКС
- Денис Бигус, руководитель проекта Bihus.Info
- Станислав Гайдер, руководитель Отдела цифровой трансформации и инновационного развития НАПК
- Денис Гюльмагомедов, руководитель отдела детективов НАБУ
- Людмила Рабчинская, заместитель Министра цифровой трансформации.
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Денис Бігус, керівник проєкту Bihus.Info Джерело:
Бігус, неодноразово пійманий на брехні. Розслідування якого схожі на медійні вбивства за хороші бабки.
питання.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ИР,,,???
"Декларации Зеленского, Ермака и Баканова - НЕ ИМЕЮТ неточностей и признаков коррупции."