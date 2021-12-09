"Семь лет антикоррупционной реформы" – конференция НАБУ. ВИДЕО

Достижения и вызовы антикоррупционной реформы обсуждается на онлайн-конференции НАБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Национального антикоррупционного бюро в Фейсбук.

На конференции обсуждается достижение антикоррупционной реформы, вызовы и перспективы борьбы с коррупцией, использование для нее данных и цифровизации.

Участники конференции: