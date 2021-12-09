"Сім років антикорупційної реформи" - конференція НАБУ. ВIДЕО

Досягнення та виклики антикорупційної реформи обговорюють на онлайн-конференції НАБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Національного антикорупційного бюроу фейсбуці.

На конференції обговорюють досягнення антикорупційної реформи, виклики та перспективи боротьби з корупцією, використання для неї даних та цифровізації.

Учасники конференції: