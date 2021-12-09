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"Сім років антикорупційної реформи" - конференція НАБУ. ВIДЕО

Досягнення та виклики антикорупційної реформи обговорюють на онлайн-конференції НАБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Національного антикорупційного бюроу фейсбуці.

На конференції обговорюють досягнення антикорупційної реформи, виклики та перспективи боротьби з корупцією, використання для неї даних та цифровізації.

Учасники конференції:

  • Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор (онлайн)
  • Олена Танасевич, Голова Вищого антикорупційного суду
  • Артем Ситник, Директор НАБУ
  • Олександр Новіков, Голова НАЗК
  • Максим Грищук, в.о. керівника САП
  • Анастасія Радіна, Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики
  • Ека Ткешелашвілі, директорка проєкту USAID "ВзаємоДія (SACCI)" (онлайн)
  • Вікторія Козаченко, керівниця Офісу розбудови доброчесності НАЗК
  • Тетяна Лебедєва, почесна голова Національної асоціації медіа
  • Галина Титиш, редактор-засновник "Українська правда. Життя", очільниця ГО "Смарт освіта"
  • Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine
  • Віталій Шабунін, голова правління ГО "Центр протидії корупції"
  • Катерина Бутко, голова ГО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан", голова Громадської ради при НАЗК
  • Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine
  • Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ
  • Михайло Жернаков, голова правління Фундації DEJURE
  • Іван Пресняков, заступник Голови НАЗК
  • Дмитро Жоравович, т.в.о. Голови АРМА
  • Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ
  • Клеменс Мюллер, Радник з антикорупційної політики Групи Єврокомісії з підтримки України
  • Богдан Крикливенко, керівник апарату ВАКС
  • Денис Бігус, керівник проєкту Bihus.Info
  • Станіслав Гайдер, керівник Відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК
  • Денис Гюльмагомедов, керівник відділу детективів НАБУ
  • Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Автор: 

НАБУ (5068) конференція (175) реформи (3207)


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Топ коментарі
+7
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09.12.2021 15:33
+7
для кого эта конференция? если бы 7 лет боролись, жил бы народ намного лучше, все это понимают, а так- говно палкой мешают
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09.12.2021 15:40
+6
зібралисьна коференцію на 7му річницю НАБУ і вияснили, що всі 7 років отримували "охренітільні" зарплати і ніх...я не робили.
питання.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ИР,,,???
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09.12.2021 15:42
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як завжди імітація діяльності ...
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09.12.2021 15:31 Відповісти
Ну почему ? Борьба бывает разная . Иногда с самим собой .
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09.12.2021 15:32 Відповісти
Хотелось бы послушать, какие результаты за СЕМЬ лет?
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09.12.2021 15:31 Відповісти
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09.12.2021 15:33 Відповісти
мало того что промолчали бы...но так они показывают что ни одного запоминающегося события связанного с анти-коррупционной деятельность НЕТУ! 7 лет позора...я бы назвал эту конференцию...или как мы имитируем Деятельность...единственное что было сделано это ответственность за обман в декларациях...так и то отменили...НИФИГА в этой стране с коррупцией не делается...Жомовая Яма на 1.5 миллиона чего стоит...но кого это в НАБУ интересует...1000 топ чиновников где? какая ответственность? Либо меняйте Человека который отвечает за связи с общественностью...либо начните что-то делать - причём так чтобы это было заметно...
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09.12.2021 17:28 Відповісти
WWII закончили за 6
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09.12.2021 15:33 Відповісти
Кожному учаснику по ступі з водою...
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09.12.2021 15:37 Відповісти


Денис Бігус, керівник проєкту Bihus.Info Джерело:
Бігус, неодноразово пійманий на брехні. Розслідування якого схожі на медійні вбивства за хороші бабки.
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09.12.2021 15:37 Відповісти
для кого эта конференция? если бы 7 лет боролись, жил бы народ намного лучше, все это понимают, а так- говно палкой мешают
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09.12.2021 15:40 Відповісти
зібралисьна коференцію на 7му річницю НАБУ і вияснили, що всі 7 років отримували "охренітільні" зарплати і ніх...я не робили.
питання.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ИР,,,???
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09.12.2021 15:42 Відповісти
Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…..(с)
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09.12.2021 15:44 Відповісти
Вот это ШАЙКА, за семь лет сколько пошло наших бабок на их содержание? И будут и дальше сидеть на нашей шее, и никому нет дела до нашей шеи. Снова будем выбирать из бывших, так может у нас маразм? Быстрее всего.
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09.12.2021 15:46 Відповісти
7 років вся оця антикорупційна камарілья безрезультатно і безвідповідально жерла і пила за наш рахунок .Ось і весь висновок.
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09.12.2021 15:47 Відповісти
7 лет...И пшик полный! Вас типа Антикоррупционеров столько нашпокали с бешенным финансированием. а толку НОЛЬ! Саботаж...И живете вы уже не хуже чем Коррупционеры судя по авто, маеткам. ресторанам. бутикам и курортам где отдыхаете.....
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09.12.2021 15:47 Відповісти
Какое-то название... ни о чем. Надо так - "7 років боротьби з корупцією - і ніхуа.."
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09.12.2021 15:47 Відповісти
А вот и нет! Сотрудники то стали БОГАЧЕ! И не только от зряплат. а и обилечивали терпил......
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09.12.2021 15:50 Відповісти
Все, что надо знать о НАБУ:
"Декларации Зеленского, Ермака и Баканова - НЕ ИМЕЮТ неточностей и признаков коррупции."
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09.12.2021 15:49 Відповісти
один только треп и имитация, а действий реальных НЕТ !!!
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09.12.2021 15:50 Відповісти
"...по драговинню пішли бульки..."
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09.12.2021 16:03 Відповісти
Як так сталося,що після Майдану у нас корупції стало не менше,а ще більше? То ж була революція гідності! Чи гідність і корупція то суміжні речі?
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09.12.2021 16:05 Відповісти
Ну так5 всё те же на манеже. Только местами меняются.
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09.12.2021 16:14 Відповісти
Так ото ж,треба було б ще тоді всіх тих з манежу, і будувати країну з новими,незаляпаними,порядними і готовими на самопожертву (я не про "кулювлоб". А народ знову вирішив випробувати свого лоба старими граблями,які,до речі,під обидвами ногами.Так,що шанси ще раз отримати по лобі є і після каденції кловуна.
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09.12.2021 16:45 Відповісти
конференция "пчелы против меда")))
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09.12.2021 16:11 Відповісти
скорее всего в данном случае "пчелам" пофиг на "мед", их и так неплохо кормят с момента основания
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09.12.2021 17:10 Відповісти
 
 