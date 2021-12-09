"Сім років антикорупційної реформи" - конференція НАБУ. ВIДЕО
Досягнення та виклики антикорупційної реформи обговорюють на онлайн-конференції НАБУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Національного антикорупційного бюроу фейсбуці.
На конференції обговорюють досягнення антикорупційної реформи, виклики та перспективи боротьби з корупцією, використання для неї даних та цифровізації.
Учасники конференції:
- Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор (онлайн)
- Олена Танасевич, Голова Вищого антикорупційного суду
- Артем Ситник, Директор НАБУ
- Олександр Новіков, Голова НАЗК
- Максим Грищук, в.о. керівника САП
- Анастасія Радіна, Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики
- Ека Ткешелашвілі, директорка проєкту USAID "ВзаємоДія (SACCI)" (онлайн)
- Вікторія Козаченко, керівниця Офісу розбудови доброчесності НАЗК
- Тетяна Лебедєва, почесна голова Національної асоціації медіа
- Галина Титиш, редактор-засновник "Українська правда. Життя", очільниця ГО "Смарт освіта"
- Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine
- Віталій Шабунін, голова правління ГО "Центр протидії корупції"
- Катерина Бутко, голова ГО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан", голова Громадської ради при НАЗК
- Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine
- Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ
- Михайло Жернаков, голова правління Фундації DEJURE
- Іван Пресняков, заступник Голови НАЗК
- Дмитро Жоравович, т.в.о. Голови АРМА
- Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ
- Клеменс Мюллер, Радник з антикорупційної політики Групи Єврокомісії з підтримки України
- Богдан Крикливенко, керівник апарату ВАКС
- Денис Бігус, керівник проєкту Bihus.Info
- Станіслав Гайдер, керівник Відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК
- Денис Гюльмагомедов, керівник відділу детективів НАБУ
- Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації.
Топ коментарі
+7 Одержимый
показати весь коментар09.12.2021 15:33
+7 орех661 орех661 #497062
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+6 Юрій Вінгорськи
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Денис Бігус, керівник проєкту Bihus.Info Джерело:
Бігус, неодноразово пійманий на брехні. Розслідування якого схожі на медійні вбивства за хороші бабки.
питання.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ИР,,,???
"Декларации Зеленского, Ермака и Баканова - НЕ ИМЕЮТ неточностей и признаков коррупции."