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Конкурс на главу ГБР: В финал прошли и.о. председателя Сухачев и два его руководителя охраны, - журналист Мокрик. ВИДЕО

Проведение конкурса затягивали больше года, а объявили внезапно. Вместо тестов кандидаты должны представить презентацию "Как я улучшу ГБР".

Об этом говорится в видеоблоге журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, сообщает Цензор.НЕТ.

Происходящее с конкурсом Мокрик называет "трэшем".

"Что пошло не так?

➡ конкурс затягивали больше года, а объявили внезапно,

➡ в финал прошли и.о. председателя Сухачев и двое его... руководителей ОХРАНЫ,

➡ тесты для кандидатов отменили, вместо них теперь презентация на тему "Как я улучшу ГБР",

➡ презентации у двух конкурентов Сухачева частично идентичны, а у метаданных презентации самого Сухачева имя Екатерины Лахно. Ранее она работала в НАБУ, где занималась презентациями, а затем перешла в ДБР, как раз под руководство Сухачева", - пишет журналист.

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Подробнее об этом – в видеоблоге Мокрика.

Автор: 

конкурс (1142) ГБР (2988) Сухачев Алексей (57) Мокрик Даниил (2)


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Топ комментарии
+22
зелёные пляди и их туповатые избиратели ридают ат этава йумара
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22.12.2021 20:36
+16
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22.12.2021 20:37
+13
Це повний зеп...!
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22.12.2021 20:25
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Це повний зеп...!
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22.12.2021 20:25 Ответить
зелёные пляди и их туповатые избиратели ридают ат этава йумара
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22.12.2021 20:36 Ответить
Льоша Зіллі рулить))
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22.12.2021 20:26 Ответить
нах тепер той ДБР, тільки для дрібних помст тим, хто віслючка ображає?
А НАБУ нах? Що робить НАБУ з багатомільйонним бюджетом?
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22.12.2021 20:27 Ответить
Наче ж розумний? А що вони повинні для тебе робити?? Свята простота. Люди рвуться до влади, щоб:
1. Намутити лаве
2. Мати кльових чік
3. Продемонструвати всім свою "велич" й унікальність (щоб мати кльових чік, в принципі)
4. Помститись тим, хто ображав або "не оцінив"
5. Комбінація варіантів
Тебе, зебоба ти, чи порохобот, в списку нема, ти ще не допетрав?
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22.12.2021 20:34 Ответить
А НАБУ нічого зробити неможе бо не вибрали главу САП, конкурс по якому наплював в обличча всій міжнародній спільноті Шмарклі вчора зірвали.
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22.12.2021 20:55 Ответить
госпідарі продовжують госпідарювати...
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22.12.2021 20:29 Ответить
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22.12.2021 20:37 Ответить
У меня дочка в школе такие презентации на любую тему через день штампует.
Может и мне напосле
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22.12.2021 20:37 Ответить
Вы епалом не вышли))) У вас лицо)
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22.12.2021 20:46 Ответить
док дбр повозглавлять!)
(Глюкнуло что то)
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22.12.2021 20:39 Ответить
Хотів 1000 отримати
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22.12.2021 20:40 Ответить
всех пидозрюють... дело их.
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22.12.2021 22:01 Ответить
цензо,чому в мене світиться реклама "скидки на кремацію" з відповілним фото?
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22.12.2021 20:47 Ответить
От саме таке лайношоу плісняві сподіваються провернути і з очільником САП.
Грьобане, зеленське дніще.
ВАЗеленський, пАчіму ми не в НАТА?
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22.12.2021 20:54 Ответить
крыза миньет папизже, или уже наступила?!
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22.12.2021 20:55 Ответить
це дивлячись у кого
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22.12.2021 22:22 Ответить
Жрите 73% б...о. Хотя вам все похеру. Одним-чем хуже Украине,тем лучше. Другим- лишь бы моему соседу было хуже, даже если мне боком вылезет
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22.12.2021 21:12 Ответить
+65

https://pbs.twimg.com/media/FGa51QNXsAcCX74?format=jpg&name=small
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22.12.2021 21:17 Ответить
Ого заморочились , целая презентация … стишок пусть расскажут с выражением и хвати
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22.12.2021 21:19 Ответить
Яка, нах, незалежність ДБР та прокуратури, якщо в них є прямий зв'язок з ОПою????
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22.12.2021 21:24 Ответить
Срамота! Все ,що роблять зелені чоловічки-сором і небезпека для країни і кожного українця. Слідчі, прокуратура , суди - все зеленню запліяснявіло. Фарс, але болючий. Засудять кожного, хто на черговий в"сер бубочки аплодуваати не буде.
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22.12.2021 21:30 Ответить
Які ви всі такі зелені - тільки бабло цікавить...
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22.12.2021 21:38 Ответить
Подоляк тебе пайку урезал за тупость?
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22.12.2021 21:51 Ответить
кто будучи презом , будет думать о стране? Президенство даром не нужно!
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22.12.2021 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qR9MJYRla_Q https://www.youtube.com/watch?v=qR9MJYRla_Q


яка гадость
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23.12.2021 09:10 Ответить
гнати-гнати і гнати цю ватну владу і їхнії посіпак
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23.12.2021 09:50 Ответить
Потрібно нормальні суди і відстороняти від держпосадпосад на все життя.
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23.12.2021 14:51 Ответить
Повний зашквар. Ці с@ки же навіть видимість якогось конкурсу позбулись.
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23.12.2021 12:20 Ответить
А ФІ ГЄТЬ
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23.12.2021 14:48 Ответить
А лисого знов бортанули???
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23.12.2021 14:59 Ответить
 
 