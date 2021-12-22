Конкурс на главу ГБР: В финал прошли и.о. председателя Сухачев и два его руководителя охраны, - журналист Мокрик. ВИДЕО
Проведение конкурса затягивали больше года, а объявили внезапно. Вместо тестов кандидаты должны представить презентацию "Как я улучшу ГБР".
Об этом говорится в видеоблоге журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, сообщает Цензор.НЕТ.
Происходящее с конкурсом Мокрик называет "трэшем".
"Что пошло не так?
➡ конкурс затягивали больше года, а объявили внезапно,
➡ в финал прошли и.о. председателя Сухачев и двое его... руководителей ОХРАНЫ,
➡ тесты для кандидатов отменили, вместо них теперь презентация на тему "Как я улучшу ГБР",
➡ презентации у двух конкурентов Сухачева частично идентичны, а у метаданных презентации самого Сухачева имя Екатерины Лахно. Ранее она работала в НАБУ, где занималась презентациями, а затем перешла в ДБР, как раз под руководство Сухачева", - пишет журналист.
Подробнее об этом – в видеоблоге Мокрика.
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А НАБУ нах? Що робить НАБУ з багатомільйонним бюджетом?
1. Намутити лаве
2. Мати кльових чік
3. Продемонструвати всім свою "велич" й унікальність (щоб мати кльових чік, в принципі)
4. Помститись тим, хто ображав або "не оцінив"
5. Комбінація варіантів
Тебе, зебоба ти, чи порохобот, в списку нема, ти ще не допетрав?
Может и мне напосле
(Глюкнуло что то)
Грьобане, зеленське дніще.
ВАЗеленський, пАчіму ми не в НАТА?
https://pbs.twimg.com/media/FGa51QNXsAcCX74?format=jpg&name=small
яка гадость