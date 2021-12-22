Конкурс на главу ГБР: В финал прошли и.о. председателя Сухачев и два его руководителя охраны, - журналист Мокрик. ВИДЕО

Проведение конкурса затягивали больше года, а объявили внезапно. Вместо тестов кандидаты должны представить презентацию "Как я улучшу ГБР".

Об этом говорится в видеоблоге журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, сообщает Цензор.НЕТ.

Происходящее с конкурсом Мокрик называет "трэшем".

"Что пошло не так?

➡ конкурс затягивали больше года, а объявили внезапно,

➡ в финал прошли и.о. председателя Сухачев и двое его... руководителей ОХРАНЫ,

➡ тесты для кандидатов отменили, вместо них теперь презентация на тему "Как я улучшу ГБР",

➡ презентации у двух конкурентов Сухачева частично идентичны, а у метаданных презентации самого Сухачева имя Екатерины Лахно. Ранее она работала в НАБУ, где занималась презентациями, а затем перешла в ДБР, как раз под руководство Сухачева", - пишет журналист.

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Подробнее об этом – в видеоблоге Мокрика.