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Казанский об антигосударственных тезисах Кивы в комментарии Скабеевой: Люди Медведчука рассматривают Украину как феодальный надел. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива выразил откровенно антигосударственные мнения в комментарии пропагандистке Скабеевой в эфире российского телевидения.

Об этом пишет в Фейсбук журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Только сейчас посмотрел феерическое выступление Кивы в программе у Скабеевой, где он восхищается Россией за то, что она захватила Крым и теперь хочет захватить всю Украину. Депутат ОПЗЖ прямым текстом говорит, что Россия имеет права на территорию нашего государства и "пришла за своим". Люди Медведчука даже не пытаются скрывать, что рассматривают Украину просто как феодальный надел, на который может заявить свои права московский барин. А украинских граждан держат за крепостных, которые должны этому барину покориться", - пишет Казанский.

Также смотрите: "Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО

"Поразительно конечно. Даже не представляю, в какой стране депутату парламента могли бы сходить с рук такие выходки", - добавляет он.

Автор: 

Казанский Денис (311) Кива Илья (398) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+19
А от Порошенко зрадник , а Кива ні. Як це зрозуміть.
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31.12.2021 10:09
+19
Не знаю чиї думки він озвучив, але знаю, що це стаття "Державна зрада". І якщо на нього після цих висловів, не відкриють справу....то це і буде означати, що він таки озвучив їх думки і вони просто не бачать за що відкривати на ньго справу
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31.12.2021 10:20
+18
Важко буть клоуном в натовпі кловунів. Але Ківа зміг!
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31.12.2021 10:05
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Кив можуть грохнути тіж кацапи заради провокації.
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31.12.2021 09:55 Ответить
Ненайгірший варіант!
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31.12.2021 09:57 Ответить
Ні. Норм варіант
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31.12.2021 11:26 Ответить
Отличная бы провокация получилась. Еще Мертвечука, Бойка, Мураева и тд... чтобы всем провокациям провокация
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31.12.2021 11:56 Ответить
З задоволенням долучився би до такої провокації.
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31.12.2021 12:11 Ответить
Цей бовдур озвучив те,що думають половина депутатів,та й сам клоун ,,какая разниця,,!
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31.12.2021 09:56 Ответить
Не знаю чиї думки він озвучив, але знаю, що це стаття "Державна зрада". І якщо на нього після цих висловів, не відкриють справу....то це і буде означати, що він таки озвучив їх думки і вони просто не бачать за що відкривати на ньго справу
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31.12.2021 10:20 Ответить
Кива людина Авакова. Медведчук його на Полтаві з дна не підіймав.
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31.12.2021 09:58 Ответить
ПЕРЕВЕДИ. Какой-то набор слов, ты хоть сам понял что написал?
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31.12.2021 10:10 Ответить
Угро-фины не славянский народ.
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31.12.2021 10:02 Ответить
Важко буть клоуном в натовпі кловунів. Але Ківа зміг!
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31.12.2021 10:05 Ответить
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31.12.2021 10:39 Ответить
А от Порошенко зрадник , а Кива ні. Як це зрозуміть.
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31.12.2021 10:09 Ответить
рiзнi матрицi
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31.12.2021 16:40 Ответить
убогий мозгом кива настолько стал расийским передастом, что сталд переждивать о воссоединении славянских народов... а что по этому поводу думает Стефанчук, комитет по этике зРады?
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31.12.2021 10:09 Ответить
А не евреец ли Кива?
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31.12.2021 10:47 Ответить
Ярош вот еврей. И фамилия еврейская. И Беня его покровитель.???
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31.12.2021 10:51 Ответить
Ти пистливий долпойоп.
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31.12.2021 11:05 Ответить
Нет это ты долбень.
Гугл тебе в дышло.
Крестик сними и трусы одень.
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31.12.2021 11:14 Ответить
Если снимет крестик, можно ходить без трусов.
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31.12.2021 11:43 Ответить
Если подумать в арифметику, нужно закончить и медведчука, и киву
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31.12.2021 10:13 Ответить
https://youtu.be/TbvfWpYT6FQ

Гаспада малороси
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31.12.2021 10:15 Ответить
Одно дело слова,другое дело дела,кивка треплет языком и его требуют наказать,а того кто инвестировал в засрашку десятки миллионов,строил там заводы,создавал рабочие места даже на допрос не хотят позвать.
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31.12.2021 10:17 Ответить
КаДИРКА мабуть киві по самі помідори заїхав
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31.12.2021 10:25 Ответить
Є хороші ліки для таких, "Антифеодалін". По факту це звичайна гільйотина, але працює так само ефективно.
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31.12.2021 10:28 Ответить
Так это и есть ...вассалы. Они надеются сидеть и просто платить дань.....которую будут рубить с лохов.
Вот ихнее понятие Украины.
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31.12.2021 10:32 Ответить
Как будто другие смотрят по другому. Мы - феодальная страна, 90% населения рабы. Остальные - лакеи феодалов. В немецком концлагере нормы продуктов были такие же какие можно позволить на наш прожиточный минимум. Ну кто мы тогда????.......
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31.12.2021 10:39 Ответить
Все знают что опзж антиукраинская.Почему ее́ до сих пор не запретили?
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31.12.2021 10:53 Ответить
Там много еврейцев. Как начнут вопить шо их притесняют.
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31.12.2021 11:00 Ответить
При власти 90% евреев. Не зря же они ужесточают закон против антисемитов.
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31.12.2021 11:12 Ответить
100%
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31.12.2021 11:28 Ответить
Любителей ком.партии было тоже не мало,но это не помешало ее́ запретить.И никто не вопил.
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31.12.2021 12:10 Ответить
Почему против ОПЗжопых фашистов не возбуждают уголовных дел, не депортируют, не закрывают их расистскую партию? Зе ********** такая же пророссийская сила.
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31.12.2021 10:58 Ответить
ОПЗЖ устраивает шмарклю. На их фоне он выглядит не таким уж предателем, как он есть. А мы разве выбирали Зелю за его предательские наклонности?
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31.12.2021 11:00 Ответить
это считается мнением оппозиции или просто плюрализмом мнений..., и как-бы нельзя с этим бороться..., но по-большому счету - это гнилое, откровенное предательство, которое ничего хорошего к имиджу страны не добавляет, а представляет ее в убогом, искривленном виде, который вызывает недоумение и вопросы, впрочем, кого это может удивить....
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31.12.2021 11:17 Ответить
Вы бурят ? Как я рад !
Кива, Гиви, Матарола!
Будет вам он тоже рад !
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31.12.2021 11:38 Ответить
у могилі "бузина" - а в Киеві " ківа" ....- дисбаланс очевидний...., але вірю що "природа" виправить це ...
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31.12.2021 11:50 Ответить
Ждем ответ от СБУ и Зе гаранта.
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31.12.2021 11:40 Ответить
"кріпаками" ніхто не хоче ділитися - так було завжди .... і війни цьому підтвердження...
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31.12.2021 11:48 Ответить
Когда будут отправлять Киву на зону , нужно обязательно учесть тот факт , что это бывший мусор( хотя бывших не бывает) и отгрузить его не на красную зону. Ну вы понимаете, что его там ожидает - там он получит то, что заслуживает. Только не на красную.
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31.12.2021 11:55 Ответить
что за скотина там у вас?
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31.12.2021 14:46 Ответить
Кива - це нічого особистого, найнятий кріпосний ,якій на РФ відробляє свої харчі !!!
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31.12.2021 15:22 Ответить
Похер уже давно на того имбицильного Киву!! Где наши силовые органы СБУ итак далее?? Совсем слепые ,глухие стали, кроты вонючие?!......
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01.01.2022 00:59 Ответить
 
 