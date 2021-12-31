Казанский об антигосударственных тезисах Кивы в комментарии Скабеевой: Люди Медведчука рассматривают Украину как феодальный надел. ВИДЕО
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива выразил откровенно антигосударственные мнения в комментарии пропагандистке Скабеевой в эфире российского телевидения.
Об этом пишет в Фейсбук журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Только сейчас посмотрел феерическое выступление Кивы в программе у Скабеевой, где он восхищается Россией за то, что она захватила Крым и теперь хочет захватить всю Украину. Депутат ОПЗЖ прямым текстом говорит, что Россия имеет права на территорию нашего государства и "пришла за своим". Люди Медведчука даже не пытаются скрывать, что рассматривают Украину просто как феодальный надел, на который может заявить свои права московский барин. А украинских граждан держат за крепостных, которые должны этому барину покориться", - пишет Казанский.
"Поразительно конечно. Даже не представляю, в какой стране депутату парламента могли бы сходить с рук такие выходки", - добавляет он.
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Гугл тебе в дышло.
Крестик сними и трусы одень.
Гаспада малороси
Вот ихнее понятие Украины.
Кива, Гиви, Матарола!
Будет вам он тоже рад !