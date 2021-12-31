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Казанський про антидержавницькі тези Киви в коментарі Скабєєвій: Люди Медведчука розглядають Україну як феодальний наділ. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива висловив відверто антидержавницькі думки в коментарі пропагандистці Скабєєвій в ефірі російського телебачення.

Про це пише у фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки зараз подивився феєричний виступ Киви у програмі Скабєєвої, де він захоплюється Росією за те, що вона захопила Крим і тепер хоче захопити всю Україну. Депутат ОПЗЖ прямим текстом каже, що Росія має права на територію нашої держави та "прийшла за своїм". Люди Медведчука навіть не намагаються приховувати, що розглядають Україну просто як феодальний наділ, на який може заявити свої права московський пан. А українських громадян тримають за кріпаків, які мають цьому пану підкоритися", - пише Казанський.

"Вражаюче звичайно. Навіть не уявляю, в якій країні депутату парламенту могли б сходити з рук такі витівки", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми маємо бути в союзі - в нашому слов'янському союзі", - нардеп ОПЗЖ Кива виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів. ВIДЕО

Автор: 

Казанський Денис (308) Кива Ілля (377) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+19
А от Порошенко зрадник , а Кива ні. Як це зрозуміть.
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31.12.2021 10:09
+19
Не знаю чиї думки він озвучив, але знаю, що це стаття "Державна зрада". І якщо на нього після цих висловів, не відкриють справу....то це і буде означати, що він таки озвучив їх думки і вони просто не бачать за що відкривати на ньго справу
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31.12.2021 10:20
+18
Важко буть клоуном в натовпі кловунів. Але Ківа зміг!
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31.12.2021 10:05
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Кив можуть грохнути тіж кацапи заради провокації.
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31.12.2021 09:55 Відповісти
Ненайгірший варіант!
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31.12.2021 09:57 Відповісти
Ні. Норм варіант
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31.12.2021 11:26 Відповісти
Отличная бы провокация получилась. Еще Мертвечука, Бойка, Мураева и тд... чтобы всем провокациям провокация
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31.12.2021 11:56 Відповісти
З задоволенням долучився би до такої провокації.
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31.12.2021 12:11 Відповісти
Цей бовдур озвучив те,що думають половина депутатів,та й сам клоун ,,какая разниця,,!
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31.12.2021 09:56 Відповісти
Не знаю чиї думки він озвучив, але знаю, що це стаття "Державна зрада". І якщо на нього після цих висловів, не відкриють справу....то це і буде означати, що він таки озвучив їх думки і вони просто не бачать за що відкривати на ньго справу
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31.12.2021 10:20 Відповісти
Кива людина Авакова. Медведчук його на Полтаві з дна не підіймав.
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31.12.2021 09:58 Відповісти
ПЕРЕВЕДИ. Какой-то набор слов, ты хоть сам понял что написал?
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31.12.2021 10:10 Відповісти
Угро-фины не славянский народ.
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31.12.2021 10:02 Відповісти
Важко буть клоуном в натовпі кловунів. Але Ківа зміг!
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31.12.2021 10:05 Відповісти
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31.12.2021 10:39 Відповісти
А от Порошенко зрадник , а Кива ні. Як це зрозуміть.
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31.12.2021 10:09 Відповісти
рiзнi матрицi
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31.12.2021 16:40 Відповісти
убогий мозгом кива настолько стал расийским передастом, что сталд переждивать о воссоединении славянских народов... а что по этому поводу думает Стефанчук, комитет по этике зРады?
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31.12.2021 10:09 Відповісти
А не евреец ли Кива?
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31.12.2021 10:47 Відповісти
Ярош вот еврей. И фамилия еврейская. И Беня его покровитель.???
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31.12.2021 10:51 Відповісти
Ти пистливий долпойоп.
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31.12.2021 11:05 Відповісти
Нет это ты долбень.
Гугл тебе в дышло.
Крестик сними и трусы одень.
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31.12.2021 11:14 Відповісти
Если снимет крестик, можно ходить без трусов.
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31.12.2021 11:43 Відповісти
Если подумать в арифметику, нужно закончить и медведчука, и киву
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31.12.2021 10:13 Відповісти
https://youtu.be/TbvfWpYT6FQ

Гаспада малороси
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31.12.2021 10:15 Відповісти
Одно дело слова,другое дело дела,кивка треплет языком и его требуют наказать,а того кто инвестировал в засрашку десятки миллионов,строил там заводы,создавал рабочие места даже на допрос не хотят позвать.
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31.12.2021 10:17 Відповісти
КаДИРКА мабуть киві по самі помідори заїхав
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31.12.2021 10:25 Відповісти
Є хороші ліки для таких, "Антифеодалін". По факту це звичайна гільйотина, але працює так само ефективно.
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31.12.2021 10:28 Відповісти
Так это и есть ...вассалы. Они надеются сидеть и просто платить дань.....которую будут рубить с лохов.
Вот ихнее понятие Украины.
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31.12.2021 10:32 Відповісти
Как будто другие смотрят по другому. Мы - феодальная страна, 90% населения рабы. Остальные - лакеи феодалов. В немецком концлагере нормы продуктов были такие же какие можно позволить на наш прожиточный минимум. Ну кто мы тогда????.......
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31.12.2021 10:39 Відповісти
Все знают что опзж антиукраинская.Почему ее́ до сих пор не запретили?
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31.12.2021 10:53 Відповісти
Там много еврейцев. Как начнут вопить шо их притесняют.
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31.12.2021 11:00 Відповісти
При власти 90% евреев. Не зря же они ужесточают закон против антисемитов.
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31.12.2021 11:12 Відповісти
100%
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31.12.2021 11:28 Відповісти
Любителей ком.партии было тоже не мало,но это не помешало ее́ запретить.И никто не вопил.
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31.12.2021 12:10 Відповісти
Почему против ОПЗжопых фашистов не возбуждают уголовных дел, не депортируют, не закрывают их расистскую партию? Зе ********** такая же пророссийская сила.
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31.12.2021 10:58 Відповісти
ОПЗЖ устраивает шмарклю. На их фоне он выглядит не таким уж предателем, как он есть. А мы разве выбирали Зелю за его предательские наклонности?
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31.12.2021 11:00 Відповісти
это считается мнением оппозиции или просто плюрализмом мнений..., и как-бы нельзя с этим бороться..., но по-большому счету - это гнилое, откровенное предательство, которое ничего хорошего к имиджу страны не добавляет, а представляет ее в убогом, искривленном виде, который вызывает недоумение и вопросы, впрочем, кого это может удивить....
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31.12.2021 11:17 Відповісти
Вы бурят ? Как я рад !
Кива, Гиви, Матарола!
Будет вам он тоже рад !
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31.12.2021 11:38 Відповісти
у могилі "бузина" - а в Киеві " ківа" ....- дисбаланс очевидний...., але вірю що "природа" виправить це ...
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31.12.2021 11:50 Відповісти
Ждем ответ от СБУ и Зе гаранта.
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31.12.2021 11:40 Відповісти
"кріпаками" ніхто не хоче ділитися - так було завжди .... і війни цьому підтвердження...
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31.12.2021 11:48 Відповісти
Когда будут отправлять Киву на зону , нужно обязательно учесть тот факт , что это бывший мусор( хотя бывших не бывает) и отгрузить его не на красную зону. Ну вы понимаете, что его там ожидает - там он получит то, что заслуживает. Только не на красную.
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31.12.2021 11:55 Відповісти
что за скотина там у вас?
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31.12.2021 14:46 Відповісти
Кива - це нічого особистого, найнятий кріпосний ,якій на РФ відробляє свої харчі !!!
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31.12.2021 15:22 Відповісти
Похер уже давно на того имбицильного Киву!! Где наши силовые органы СБУ итак далее?? Совсем слепые ,глухие стали, кроты вонючие?!......
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01.01.2022 00:59 Відповісти
 
 