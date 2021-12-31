Казанський про антидержавницькі тези Киви в коментарі Скабєєвій: Люди Медведчука розглядають Україну як феодальний наділ. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива висловив відверто антидержавницькі думки в коментарі пропагандистці Скабєєвій в ефірі російського телебачення.

Про це пише у фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки зараз подивився феєричний виступ Киви у програмі Скабєєвої, де він захоплюється Росією за те, що вона захопила Крим і тепер хоче захопити всю Україну. Депутат ОПЗЖ прямим текстом каже, що Росія має права на територію нашої держави та "прийшла за своїм". Люди Медведчука навіть не намагаються приховувати, що розглядають Україну просто як феодальний наділ, на який може заявити свої права московський пан. А українських громадян тримають за кріпаків, які мають цьому пану підкоритися", - пише Казанський.

"Вражаюче звичайно. Навіть не уявляю, в якій країні депутату парламенту могли б сходити з рук такі витівки", - додає він.

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