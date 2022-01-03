В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В г. Вышгород (Киевская область) вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-этажного жилого дома в г. Вышгород по ул. Спасской.

На место происшествия направлен личный состав 37-й Государственной пожарно-спасательной части г. Вышгород, 39-й ГПСЧ с. Новые Петровцы, 38-й ГПСЧ пгт Дымер, 34-й ГПСЧ г. Вишневое, 21-й ГПСЧ г. Бровары, 40-го Государственного пожарно-спасательного поста с. Пирново, 35-го ГПСП с. Сухолучье и 53-го ГПСЧ пгт Гостомель", - сообщили в ГСЧС.

Также читайте: Общежитие горело в Запорожье - пожарные спасли 28 человек, среди которых 5 детей, - ГСЧС

Установлено, что горит мансардный этаж 5-ти этажного жилого дома на площади 800 кв.

Сотрудниками ГСЧС спасены 2 человека, другие жители покинули здание самостоятельно.

В 10:10 пожар локализован.

На тушении задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Ликвидация продолжается.













Фото: сайт ГСНС