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В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В г. Вышгород (Киевская область) вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-этажного жилого дома в г. Вышгород по ул. Спасской.

На место происшествия направлен личный состав 37-й Государственной пожарно-спасательной части г. Вышгород, 39-й ГПСЧ с. Новые Петровцы, 38-й ГПСЧ пгт Дымер, 34-й ГПСЧ г. Вишневое, 21-й ГПСЧ г. Бровары, 40-го Государственного пожарно-спасательного поста с. Пирново, 35-го ГПСП с. Сухолучье и 53-го ГПСЧ пгт Гостомель", - сообщили в ГСЧС.

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Установлено, что горит мансардный этаж 5-ти этажного жилого дома на площади 800 кв.

Сотрудниками ГСЧС спасены 2 человека, другие жители покинули здание самостоятельно.

В 10:10 пожар локализован.

На тушении задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Ликвидация продолжается.

В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС 01
В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС 02
В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС 03
В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС 04
В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС 05
В Вышгороде пылает мансардный этаж пятиэтажки, - ГСЧС 06
Фото: сайт ГСНС

Автор: 

Киевская область (4128) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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новогодние шалости?
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03.01.2022 11:59 Ответить
та то китайські гірлянди замкнуло на ялинках.
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03.01.2022 12:06 Ответить
Йолка.
Оце свято собі та сусідам .
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03.01.2022 12:12 Ответить
капец домику с учетом как и из каких строительных материалов строят эти дешевые варианты.... а еще Хрущевки клянут и проклинают ....а ЭТИ и 20 лет не простоят... а после такого пожара дождивальной машины и мороз....и чудной будет теперь вечный домик сырость плесень гниль...жаль людей такой облом на НГ...
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03.01.2022 12:38 Ответить
тату там ялинка горить! Запам*ятай синок, не горить, а світиться! та ні то вона до того світилася, а зараз вже горить!!!
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03.01.2022 12:36 Ответить
Йолачка - ГАРИ!!
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03.01.2022 12:38 Ответить
 
 