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Казахские солдаты сдаются протестующим в здании Комитета нацбезопасности. ВИДЕО

Появилось видео, как протестующие разбирали оружие в отделении Комитета национальной безопасности в Алматы, а также видео, как солдаты сдавались силам сопротивления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует NEXTA.

Автор: 

Казахстан (781) Алматы (22)


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Топ комментарии
+31
нормас, но надо посадочную полосу блокировать бо налетят сейчас мухи-трупоеды
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05.01.2022 23:02
+24
Залишаємо тебе на чергуванні. І не спати! Ранком звітуєш.
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05.01.2022 23:07
+21
Казахи вам не беларусы...
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05.01.2022 23:02
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Революція відміняється , дівані експерти лягайте спати
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05.01.2022 23:01 Ответить
Залишаємо тебе на чергуванні. І не спати! Ранком звітуєш.
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05.01.2022 23:07 Ответить
Казахи вам не беларусы...
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05.01.2022 23:02 Ответить
Що у білорусів що у казахів не було організованої структури яка б з бунта зробила би революцію , так що кінець що там що там буде однаковий
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05.01.2022 23:04 Ответить
Назнімали самі на себе компромату. Після такого їх мирними вже важко назвати.
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05.01.2022 23:02 Ответить
мирно упырей не снести, сроссиянам надо брать это на заметку ..
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05.01.2022 23:16 Ответить
после того как сотни людей расстреляли силовики - конечно, сложно
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07.01.2022 11:10 Ответить
нормас, но надо посадочную полосу блокировать бо налетят сейчас мухи-трупоеды
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05.01.2022 23:02 Ответить
Путлерівців вже розброїли з того ІЛа.. Але летят на інші аеропорти, де цю мерзоту прокацапчену також блокують та розброюють! Любові до цих собакоїдних путлерлаверних істот не відчувається в Казахстані! Хто щось ляпне собакоїдне - розмажуть та на хліб намажуть!
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05.01.2022 23:35 Ответить
Нет лидера движения скорее всего. Разные новости идут. Нет координации, но врядли прицепят тему бандитскую. Что иное там происходит.
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05.01.2022 23:05 Ответить
Дуже багато знято фактів мородерства.

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05.01.2022 23:09 Ответить
та вы ж, кацапы, и там успели нагадить
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05.01.2022 23:17 Ответить
Откуда там кацапы, дурень?
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05.01.2022 23:51 Ответить
откуда, откуда они и в Крыму появились.. где надо нагадить, там кацапня, натасканная на команду ФАС..
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06.01.2022 00:04 Ответить
Вопрос в другом. Окажут ли вооруженное сопротивление казахские военные введенным войскам оккупантов из Раши и Минского генерал губернаторства. А вот тут большое сомнение. Видимо власти Казахстана поняли, что военные не будут стрелять по своему народу и вызвали карателей из "братских авторитарных союзников". Также хочется отметить что значительное количество ( наверное это "случайно") протестных волнений происходят в Северном Казахстане ( где большое количество население не казахи). Именно эти области в Раше называют "Южной Сибирью" и считают их по сути своими ( этакой казахской разновидностью Малороссии)
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05.01.2022 23:16 Ответить
Окажут.Там кацапов не любят еще больше,чем в Украине.Лапотники там наследили не меньше,чем в Украине.
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05.01.2022 23:22 Ответить
Нет у них возможностей, исторического опыта (как минимум после 20 х годов прошлого века) этой борьбы. Нет там аналога Западной Украины. Да и со всех сторон они окружены странами с авторитарными режимами , а значит союзниками нынешней казахской верхушки.
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05.01.2022 23:28 Ответить
Андерсен - дело говорит... но дети рабов рождаются свободными это потом они рабами становятся...так что вопрос - хватило последних лет стать Казахам "Свiдомими" - или для них это слово оскорбление? Вот тут Тест так тест....если они и не Сознательные то по крайней мере Храбрые!
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06.01.2022 05:30 Ответить
пока пидоросию(московию) не грохнуть, эта гадость везде будет гадить, чтобы оккупировать, ограбить и оболгать новые территории, согласно кремлядской паранойе "зарусь-усрусь"..
Китай должен вспомнить, что сибирь - это их северная провинция си бунь унь.. пусть не зевают..
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06.01.2022 00:08 Ответить
так закройся
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05.01.2022 23:18 Ответить
Казахи сейчас себе оружия написдят.
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05.01.2022 23:20 Ответить
Другий фронт для Путіна. Щеб китайці третій організували і росіяни зкрутять імперську шию .
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05.01.2022 23:21 Ответить
турция тоже игрок, должна включиться против московии..
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06.01.2022 00:10 Ответить
Вот как должна вести себя армия.
Армия с народом не воюет.
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05.01.2022 23:25 Ответить
Народ воюює в армії! Лише для зеленого лошари це є не зрозумілим та для його керманича коломойського. Все, що пограбувала ця зелена падлюга - повернить в бюджет України. Редактор цього каналу ще й відповість за те, як лизав зад коломойському!!!
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05.01.2022 23:54 Ответить
Уже не возвратят - это деньги которые Украинский народ платит за свою тупость на выборах...за всё надо платить и за тупые решения проголосовать за Зелень тоже!
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06.01.2022 05:26 Ответить
Казахи мстиві - якщо задавлять їх у містах - почнуть палить "русскаязичних" по "посёлкам"
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05.01.2022 23:28 Ответить
Так про це знають всі, українці також. Кацапів ненавидить всенький світ!!!
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05.01.2022 23:52 Ответить
Супер. и это были казахские кгб шники.
Короче кырдык токай бабаю и его приспешникам в Алматы.
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05.01.2022 23:33 Ответить
Молодцы армейцы, о Чехии знают не по наслышан. Армия должна защищать народ. Казахи явно не бульбаши, под ватой не проснутся.
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05.01.2022 23:38 Ответить
та регулярные войска не пойдут убивать людей. это могут быть прокацапленные спецмусора, казахские кгб шники или завезенная русня.
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05.01.2022 23:42 Ответить
Вже відстрілюють цю кацапнячу погань в Казахстані!
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05.01.2022 23:55 Ответить
А вот когда казахи идентифицируют по документам пару тройку зажмуренных кассабов, тогда и начнется веселуха для всей русни в Казакстане.
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05.01.2022 23:59 Ответить
Так на це й можливий розрахунок. Це буде приводом для анексії північних територій Казахстану.
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06.01.2022 00:58 Ответить
Солдатам не сдаваться нужно, а сопротивляться вторжению окупационных войск ОДКБ.
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05.01.2022 23:58 Ответить
Казахам турки, они всех тюркоязычных своими братьями считают, могли бы помочь, через Азербайджан и над Каспием (или Узбекистаном) есть коридор.
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06.01.2022 00:03 Ответить
Вооружаются - молодцы.... самое суровое время ещё впереди...
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06.01.2022 05:24 Ответить
 
 