Казахские солдаты сдаются протестующим в здании Комитета нацбезопасности. ВИДЕО
Появилось видео, как протестующие разбирали оружие в отделении Комитета национальной безопасности в Алматы, а также видео, как солдаты сдавались силам сопротивления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует NEXTA.
Топ комментарии
+31 secret secret_too
показать весь комментарий05.01.2022 23:02
+24 віктор федорович #394174
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+21 Aleksii Rodin
показать весь комментарий05.01.2022 23:02
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Китай должен вспомнить, что сибирь - это их северная провинция си бунь унь.. пусть не зевают..
Армия с народом не воюет.
Короче кырдык токай бабаю и его приспешникам в Алматы.