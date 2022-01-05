Казахські солдати здаються протестувальникам у будівлі Комітету нацбезпеки. ВIДЕО
З'явилося відео, як протестувальники розбирали зброю у відділенні Комітету національної безпеки в Алмати, а також відео, як солдати здавалися силам опору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує NEXTA.
Топ коментарі
+31 secret secret_too
показати весь коментар05.01.2022 23:02
+24 віктор федорович #394174
показати весь коментар05.01.2022 23:07
+21 Aleksii Rodin
показати весь коментар05.01.2022 23:02
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Китай должен вспомнить, что сибирь - это их северная провинция си бунь унь.. пусть не зевают..
Армия с народом не воюет.
Короче кырдык токай бабаю и его приспешникам в Алматы.