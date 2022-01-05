УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8902 відвідувача онлайн
Новини Відео
25 154 39

Казахські солдати здаються протестувальникам у будівлі Комітету нацбезпеки. ВIДЕО

З'явилося відео, як протестувальники розбирали зброю у відділенні Комітету національної безпеки в Алмати, а також відео, як солдати здавалися силам опору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео публікує NEXTA.

Казахстан (873) Алмати (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
нормас, но надо посадочную полосу блокировать бо налетят сейчас мухи-трупоеды
показати весь коментар
05.01.2022 23:02
+24
Залишаємо тебе на чергуванні. І не спати! Ранком звітуєш.
показати весь коментар
05.01.2022 23:07
+21
Казахи вам не беларусы...
показати весь коментар
05.01.2022 23:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Революція відміняється , дівані експерти лягайте спати
показати весь коментар
05.01.2022 23:01 Відповісти
Залишаємо тебе на чергуванні. І не спати! Ранком звітуєш.
показати весь коментар
05.01.2022 23:07 Відповісти
Казахи вам не беларусы...
показати весь коментар
05.01.2022 23:02 Відповісти
Що у білорусів що у казахів не було організованої структури яка б з бунта зробила би революцію , так що кінець що там що там буде однаковий
показати весь коментар
05.01.2022 23:04 Відповісти
Назнімали самі на себе компромату. Після такого їх мирними вже важко назвати.
показати весь коментар
05.01.2022 23:02 Відповісти
мирно упырей не снести, сроссиянам надо брать это на заметку ..
показати весь коментар
05.01.2022 23:16 Відповісти
после того как сотни людей расстреляли силовики - конечно, сложно
показати весь коментар
07.01.2022 11:10 Відповісти
нормас, но надо посадочную полосу блокировать бо налетят сейчас мухи-трупоеды
показати весь коментар
05.01.2022 23:02 Відповісти
Путлерівців вже розброїли з того ІЛа.. Але летят на інші аеропорти, де цю мерзоту прокацапчену також блокують та розброюють! Любові до цих собакоїдних путлерлаверних істот не відчувається в Казахстані! Хто щось ляпне собакоїдне - розмажуть та на хліб намажуть!
показати весь коментар
05.01.2022 23:35 Відповісти
Нет лидера движения скорее всего. Разные новости идут. Нет координации, но врядли прицепят тему бандитскую. Что иное там происходит.
показати весь коментар
05.01.2022 23:05 Відповісти
Дуже багато знято фактів мородерства.

показати весь коментар
05.01.2022 23:09 Відповісти
та вы ж, кацапы, и там успели нагадить
показати весь коментар
05.01.2022 23:17 Відповісти
Откуда там кацапы, дурень?
показати весь коментар
05.01.2022 23:51 Відповісти
откуда, откуда они и в Крыму появились.. где надо нагадить, там кацапня, натасканная на команду ФАС..
показати весь коментар
06.01.2022 00:04 Відповісти
Вопрос в другом. Окажут ли вооруженное сопротивление казахские военные введенным войскам оккупантов из Раши и Минского генерал губернаторства. А вот тут большое сомнение. Видимо власти Казахстана поняли, что военные не будут стрелять по своему народу и вызвали карателей из "братских авторитарных союзников". Также хочется отметить что значительное количество ( наверное это "случайно") протестных волнений происходят в Северном Казахстане ( где большое количество население не казахи). Именно эти области в Раше называют "Южной Сибирью" и считают их по сути своими ( этакой казахской разновидностью Малороссии)
показати весь коментар
05.01.2022 23:16 Відповісти
Окажут.Там кацапов не любят еще больше,чем в Украине.Лапотники там наследили не меньше,чем в Украине.
показати весь коментар
05.01.2022 23:22 Відповісти
Нет у них возможностей, исторического опыта (как минимум после 20 х годов прошлого века) этой борьбы. Нет там аналога Западной Украины. Да и со всех сторон они окружены странами с авторитарными режимами , а значит союзниками нынешней казахской верхушки.
показати весь коментар
05.01.2022 23:28 Відповісти
Андерсен - дело говорит... но дети рабов рождаются свободными это потом они рабами становятся...так что вопрос - хватило последних лет стать Казахам "Свiдомими" - или для них это слово оскорбление? Вот тут Тест так тест....если они и не Сознательные то по крайней мере Храбрые!
показати весь коментар
06.01.2022 05:30 Відповісти
пока пидоросию(московию) не грохнуть, эта гадость везде будет гадить, чтобы оккупировать, ограбить и оболгать новые территории, согласно кремлядской паранойе "зарусь-усрусь"..
Китай должен вспомнить, что сибирь - это их северная провинция си бунь унь.. пусть не зевают..
показати весь коментар
06.01.2022 00:08 Відповісти
так закройся
показати весь коментар
05.01.2022 23:18 Відповісти
Казахи сейчас себе оружия написдят.
показати весь коментар
05.01.2022 23:20 Відповісти
Другий фронт для Путіна. Щеб китайці третій організували і росіяни зкрутять імперську шию .
показати весь коментар
05.01.2022 23:21 Відповісти
турция тоже игрок, должна включиться против московии..
показати весь коментар
06.01.2022 00:10 Відповісти
Вот как должна вести себя армия.
Армия с народом не воюет.
показати весь коментар
05.01.2022 23:25 Відповісти
Народ воюює в армії! Лише для зеленого лошари це є не зрозумілим та для його керманича коломойського. Все, що пограбувала ця зелена падлюга - повернить в бюджет України. Редактор цього каналу ще й відповість за те, як лизав зад коломойському!!!
показати весь коментар
05.01.2022 23:54 Відповісти
Уже не возвратят - это деньги которые Украинский народ платит за свою тупость на выборах...за всё надо платить и за тупые решения проголосовать за Зелень тоже!
показати весь коментар
06.01.2022 05:26 Відповісти
Казахи мстиві - якщо задавлять їх у містах - почнуть палить "русскаязичних" по "посёлкам"
показати весь коментар
05.01.2022 23:28 Відповісти
Так про це знають всі, українці також. Кацапів ненавидить всенький світ!!!
показати весь коментар
05.01.2022 23:52 Відповісти
Супер. и это были казахские кгб шники.
Короче кырдык токай бабаю и его приспешникам в Алматы.
показати весь коментар
05.01.2022 23:33 Відповісти
Молодцы армейцы, о Чехии знают не по наслышан. Армия должна защищать народ. Казахи явно не бульбаши, под ватой не проснутся.
показати весь коментар
05.01.2022 23:38 Відповісти
та регулярные войска не пойдут убивать людей. это могут быть прокацапленные спецмусора, казахские кгб шники или завезенная русня.
показати весь коментар
05.01.2022 23:42 Відповісти
Вже відстрілюють цю кацапнячу погань в Казахстані!
показати весь коментар
05.01.2022 23:55 Відповісти
А вот когда казахи идентифицируют по документам пару тройку зажмуренных кассабов, тогда и начнется веселуха для всей русни в Казакстане.
показати весь коментар
05.01.2022 23:59 Відповісти
Так на це й можливий розрахунок. Це буде приводом для анексії північних територій Казахстану.
показати весь коментар
06.01.2022 00:58 Відповісти
Солдатам не сдаваться нужно, а сопротивляться вторжению окупационных войск ОДКБ.
показати весь коментар
05.01.2022 23:58 Відповісти
Казахам турки, они всех тюркоязычных своими братьями считают, могли бы помочь, через Азербайджан и над Каспием (или Узбекистаном) есть коридор.
показати весь коментар
06.01.2022 00:03 Відповісти
Вооружаются - молодцы.... самое суровое время ещё впереди...
показати весь коментар
06.01.2022 05:24 Відповісти
 
 