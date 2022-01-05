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Толпа протестующих идет на штурм департамента полиции Алматы. ВИДЕО

В казахстанском Алматы продолжаются столкновения между посланными властным режимом для подавления протеста силовиками и митингующими.

Канал Раньше всех опубликовал видео, как протестующие идут на штурм управления полиции в городе, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Казахстан (781) Алматы (22)


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Топ комментарии
+49
Завтра у казахов решающий день, или отстоят свои права или останутся ещё на 30лет нищими терпилами
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05.01.2022 23:13
+47
Боритесь та поборете!
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05.01.2022 23:13
+47
если утром выйдут миллионы, тогда еще будет шанс
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05.01.2022 23:15
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Боритесь та поборете!
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05.01.2022 23:13 Ответить
Завтра у казахов решающий день, или отстоят свои права или останутся ещё на 30лет нищими терпилами
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05.01.2022 23:13 Ответить
если утром выйдут миллионы, тогда еще будет шанс
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05.01.2022 23:15 Ответить
Там уже решают стволы, а не демонстранты. Основная задача арест, в крайнем случае ликвидация предателя токаева. Если решат до утра, думаю все получится, а если затянется и подтянется помощь из казлобада, то будет затяжная война.
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05.01.2022 23:20 Ответить
tokaev , по слухам, уже в московии... оттуда обратился за помощью к одкб
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05.01.2022 23:27 Ответить
Да там и ночью будет жарко.
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05.01.2022 23:16 Ответить
Или и то, и другое. Как здесь.
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05.01.2022 23:16 Ответить
Без разницы, пусть что хотят то и делают.
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05.01.2022 23:31 Ответить
не такие уж и нищие, у них средняя пенсия минимум на 2000 гривен больше нашей
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05.01.2022 23:36 Ответить
Та вроде ж уже цену на газ вернули. Подняли до 120тнг.(6гр..), потом снизили до 60тнг.(3гр.). Уряд в отставке, Назарбай слинял, памятник завалили.
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05.01.2022 23:46 Ответить
У них мабуть написано в Конституції, що вся влада належить народу?)
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05.01.2022 23:15 Ответить
Конституція - це мирний договір між владою та ОЗБРОЇНИМ народом .
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05.01.2022 23:21 Ответить
Это общественный договор, между людьми, причем тут нанятая бюрократия. Это не лёнькина фитюлька.
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05.01.2022 23:36 Ответить
Хтось забезпечує протестувальників вогневим прикриттям з флангів , на випадок , якщо силовики спробують виконувати злочинні накази влади ?

))) Батько наш Бандера
Україна мати .....
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05.01.2022 23:17 Ответить
Ты везде, со своими бесконечными вопросами и призывами. Удивительно нехитрый лахтинец) За шо плотют?
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05.01.2022 23:28 Ответить
в них навіть палок немає ! шкода мені казахів .
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05.01.2022 23:18 Ответить
Вони йдуть до поліції, щоб вони приєдналися.
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05.01.2022 23:43 Ответить
поліція може і приєднається , а ось кацапські іхтамнети точно зустрінуть не з пустими руками .
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05.01.2022 23:47 Ответить
Але У Казахстана 100 000 армії. І у країні ********* кацапів. Якщо кацапи почнут стріляти у поліцію, тоді армія може почати стріляти по агресору.
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05.01.2022 23:51 Ответить
якщо офіцери підтримають народ , а не продадуться москві .
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05.01.2022 23:56 Ответить
Там армия еще хуже чем у нас при Яныке была. На них надежды вообще никакой нет.
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06.01.2022 00:07 Ответить
Не согласен. Там будет численное превосходство казахов, так как ФСБ проспало и войск рядом мало.
Всё собственно зависит от степени сопротивления. Да и внешне агрессор будет отличаться от казахов, а население точно поддержит своих. В начале 90-х русские уже убегали с Казахстана бросая всё нажитое. У путина просто не хватит сил защищать всех росссиян на Севере Казахстана
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06.01.2022 00:27 Ответить
Россия в Казахстан свои войска не введёт, потому что ссыкотно.
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05.01.2022 23:19 Ответить
White_eagle



На частоте Военно-транспортной Авиации России наблюдается заметное оживление
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05.01.2022 23:28 Ответить
Не факт.
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05.01.2022 23:43 Ответить
Уже факт - одкб вписалась, ст.4 договору. В якості зовнішніх сил - міжнародні терористи.
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06.01.2022 01:30 Ответить
а почему на цензоре должно это быть?
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05.01.2022 23:23 Ответить
мародёры у власти, одним можно, другим нет? и мусора не люди... довели людей до ручки.. вот так надо сносить режимы..
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05.01.2022 23:26 Ответить
ты, кацапа, надейся, но жопу вазелином на всякий случай смаж
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05.01.2022 23:28 Ответить
Аллаху Акбар? Сельские пацаны с кувалдами. Им надоели русскоязычные городские.
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05.01.2022 23:25 Ответить
Так, русский, ваше вонючее стадо нигде не любят.
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05.01.2022 23:28 Ответить
Знаю девушек из Алма-Аты по твичу. Не говорят на родном казахском, говорят в городе все разговаривают на русском. Понимаю почему парни взялись за кувалды.
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05.01.2022 23:31 Ответить
Я тебе верю, русмартышка.
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05.01.2022 23:35 Ответить
Мы в курсе, что ты девушек в инете только знаешь А вообще это ошибка выжившего, тыж просто казахского не знаешь, вот у тебя круг общения и ограничивается руССуоязычными )
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06.01.2022 00:04 Ответить
русскочелюстным стало неуютно, да. свинособака?
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05.01.2022 23:29 Ответить
72% населення Кахзахстану розмовляє казахською
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05.01.2022 23:29 Ответить
67,2% населення України за переписом українськомовні... Від цього вата у нас не зникла...
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05.01.2022 23:34 Ответить
Зато Украина есть и будет .
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05.01.2022 23:40 Ответить
ірландці майже не знають рідної мови але самоідентифікації вони не втратили.
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05.01.2022 23:58 Ответить
Але ми не ірландці і серед українськомовних вати НЕМАЄ, як не крути! Вата вся кацапоязична у нас...
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06.01.2022 00:01 Ответить
у нас мова це звісно маркер, але не настільки точний як ви кажете.
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06.01.2022 00:06 Ответить
Есть и в немалом количестве .В основном среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста
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06.01.2022 00:16 Ответить
Це совки, а не вата... Це трохи різне!
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06.01.2022 10:24 Ответить
Поїдь у Кам"янку Уральської області і розкажи це тим казахам яким я перекладав з казахської на "абщепанятний"
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06.01.2022 00:03 Ответить
ну до этого их грабили и мародёрили властьимущие . Так в чём разница ?
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05.01.2022 23:30 Ответить
Не падайте духом, бо знову рабство
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05.01.2022 23:27 Ответить
Можно предположить,что после очистки аэропорта.....спецназ ФСБ их всех просто расстреляет.....прямо на поребрике с русским говорком.
Смотрим и....ожидаем.
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05.01.2022 23:28 Ответить
и казахи будут потрошить русских.... не снимая обуви как белорусы
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05.01.2022 23:31 Ответить
казахи сделали правильный вывод после белорусов. С цветочками ходить ничего не даст.
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05.01.2022 23:29 Ответить
а как же Байконур? ..откель скрепные будут в космос прыгать?
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05.01.2022 23:31 Ответить
теперича скрепы не дадут прыгать. токо на коленях.
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05.01.2022 23:43 Ответить
Плісецьк та Свободний на Далекому Сході.
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05.01.2022 23:45 Ответить
Где бензин!!! желательно в смеси с полистиролом или каучуком
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05.01.2022 23:32 Ответить
У мине у цистернах на запасном пути.
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05.01.2022 23:40 Ответить
Достатньо добавити отработки моторного масла.
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05.01.2022 23:40 Ответить
оно негорючее сейчас вроде
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05.01.2022 23:42 Ответить
Воно для зменьшення текучесті, щоб у моторний отсек попало.
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05.01.2022 23:46 Ответить
а би полістирол таки додав
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06.01.2022 00:07 Ответить
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05.01.2022 23:35 Ответить
Не иго ватрухи с мехесрань мудяни съели.
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05.01.2022 23:41 Ответить
Не, они его в плов нарубали
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06.01.2022 00:35 Ответить
Вводять війська з рашки ((
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05.01.2022 23:36 Ответить
Бог в поміч!
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05.01.2022 23:38 Ответить
Президент Армении Пашинян, председательствующий в ОДКБ заявил, что ОДКБ вводит войска в Казахстан для подавления протестов. Рашисты уже там и начали расстреливать казахов.
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05.01.2022 23:42 Ответить
Схоже на то.
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05.01.2022 23:47 Ответить
Токаев, как пророссийская мразь пошел на нестандартный ход, он убрал Назарбаева (вместе с ним сменил главу безопасности и свою охрану) так как она была под контролем Назарбаева, и вот тут началось самое интересное, вдруг появились банды мародеров, в огромном количестве, мало того, у ни появилось оружие, которым они начали стрелять по силовикам, это седлано для того, чтобы:
1 - запугать население введением иностранных войск.
2 - оттолкнуть от протестов (биомассу), не надо забывать, интернет в стране отключен, всю информацию люди получат либо от соседей, либо по телеящику, который полностью под контролем власти.
3 - легитимизировать стрельбу по оппозиции (уже никто разбирать не будет, мародер или нет)
4 - показать силовикам, что их спасение только при сохранении режима.

Так, что пока Токаев со своей стороны действует правильно, я еще днем говорил, что не очень верю в протест, потому что там нету парламентской оппозиции, все было задушено в свое время Назарбаевым, единственное на чем может сыграть уличная оппозиция - это национальный вопрос, так как Токаев будет полностью полагаться на русский, как внутри страны так и за ее пределами.
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05.01.2022 23:43 Ответить
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06.01.2022 00:04 Ответить
+
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06.01.2022 00:08 Ответить
Жаль Китай мовчить.
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06.01.2022 00:16 Ответить
И что, что молчит? Ты ждешь от Китая помощи протестующим? Никогда этого не будет! Пусть лучше молчит--меньше крови будет!
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06.01.2022 00:45 Ответить
У Китая торговый оборот с США 700 млрд долларов. Сравните с ВВП РФ и поймете, кто для Пекина важнее.
Китай будет молчать. Сейчас они проводят консультации.

Но факт уже в том, что клан Назарбаева отстранен от власти и денег, а Президент Такаев всё же, в отличии от Назарбаева ориентирован больше на Китай, а не Кацапию.
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06.01.2022 11:41 Ответить
Надеюсь полиция и войска раздавят бандитов , да так чтоб кости хрустели
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06.01.2022 08:47 Ответить
Казахам будет далеко ездить в ЕС на заработки. Наверное, к таджикам поедут.
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06.01.2022 10:15 Ответить
Падло пашинян сам прийшов до влади завдяки народним протестам.
Але тут став ініціятором окупації Казахстану!!!
ПАДЛО типу аваківського!!!
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06.01.2022 14:51 Ответить
 
 