Натовп протестувальників іде на штурм департаменту поліції Алмати. ВIДЕО
У казахстанському Алмати тривають сутички між силовиками, посланими владним режимом для придушення протесту, і мітингувальниками.
Канал Раньше всех опублікував відео, як протестувальники йдуть на штурм управління поліції в місті, повідомлє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+49 Глеб123
показати весь коментар05.01.2022 23:13
+47 Cinichny Bandera
показати весь коментар05.01.2022 23:13
+47 Иван Иван #488996
показати весь коментар05.01.2022 23:15
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))) Батько наш Бандера
Україна мати .....
Всё собственно зависит от степени сопротивления. Да и внешне агрессор будет отличаться от казахов, а население точно поддержит своих. В начале 90-х русские уже убегали с Казахстана бросая всё нажитое. У путина просто не хватит сил защищать всех росссиян на Севере Казахстана
На частоте Военно-транспортной Авиации России наблюдается заметное оживление
Смотрим и....ожидаем.
1 - запугать население введением иностранных войск.
2 - оттолкнуть от протестов (биомассу), не надо забывать, интернет в стране отключен, всю информацию люди получат либо от соседей, либо по телеящику, который полностью под контролем власти.
3 - легитимизировать стрельбу по оппозиции (уже никто разбирать не будет, мародер или нет)
4 - показать силовикам, что их спасение только при сохранении режима.
Так, что пока Токаев со своей стороны действует правильно, я еще днем говорил, что не очень верю в протест, потому что там нету парламентской оппозиции, все было задушено в свое время Назарбаевым, единственное на чем может сыграть уличная оппозиция - это национальный вопрос, так как Токаев будет полностью полагаться на русский, как внутри страны так и за ее пределами.
Китай будет молчать. Сейчас они проводят консультации.
Но факт уже в том, что клан Назарбаева отстранен от власти и денег, а Президент Такаев всё же, в отличии от Назарбаева ориентирован больше на Китай, а не Кацапию.
Але тут став ініціятором окупації Казахстану!!!
ПАДЛО типу аваківського!!!