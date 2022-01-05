Натовп протестувальників іде на штурм департаменту поліції Алмати. ВIДЕО

У казахстанському Алмати тривають сутички між силовиками, посланими владним режимом для придушення протесту, і мітингувальниками.

Канал Раньше всех опублікував відео, як протестувальники йдуть на штурм управління поліції в місті, повідомлє Цензор.НЕТ.