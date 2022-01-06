Мародеры в Алматы таранят филиал банка. ВИДЕО
На фоне массовых протестов и противостояния между властью и силами сопротивления активизировались мародеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео их действий обнародовал NEXTA в своем Телеграмм-канале.
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2. Захоплення автомобіля з силовиками
3.Захоплення зброї в будівлі МНБ
4. Відео, де там же здаються 50-60 військових
Крім того на кацапських ресурсах обговорюють імовірне збиття їхнього Іла з десантниками в Алмааті (хоча ясно, що нікого там не збивли, як би нам не хотілось)
Росія вчиться. Швидко. Після України вони зрозуміли, що стан "управляємого хаоса" це саме те, що допомагає встановити свій порядок денний на будь-якій території раніше, ніж туди "добереться" НАТА. Достатньо лише вчасно і в потрібному місці запалити сірник...
По Казахстану- складається враження, що режисером ції "революції" є саме Росія. Для чого? Для того, щоб діяти на випередження, взявши за горло представників "еліт", які втекли до Росії, через придушення опору повстанців, підбуривши останніх до радикальних дій ( звичайно не без допомоги провокаторів) , " давши" тій "еліті" право влади і зробивши їх прогнозованими та слухняними васалами.
Сможет ли Россия получить из этого выгоду в будущем - это уже другой вопрос.
Про НАТО в Казахстане - смешно. Казахстан в Таможенном союзе, в ОДКБ. Какое НАТО? Он никогда в НАТО вступать и не собирался и не просил об этом.
На Майдане ни в 2004, ни в 2014 году мародёрами и не пахло!
Что до хором Януковича и Пшонки - их плохо охраняли.
так же они пытаются и с украинцами трюк проделать - всему миру уши 80 лет про Бандеру и нацистов прожужжали, а сами все годы украинцев уничтожали
казахи должны срочно учесть этот трюк
за поребриком ври..
об этом была речь..
а то, что сбу (филиал фсб) подбрасывали провокаторов, это было.. были кражи всяких залетных элементов, но мародерства и погромов не было.. люди спокойно ходили, был порядок..
успокойся..
ps/ если это ещё не спланированная провокация власти, с целью очернения протестующих.
странно, так удачно попали под камеру..
https://youtu.be/9GbUwBOmiJ0
В страну вошли войска АсвАбАдителей, которые будут воевать за интересы Китая.
Считаете, им нужно унитазы оставить?