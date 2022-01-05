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Мародери в Алмати таранять філіал банку. ВIДЕО

На фоні масових протестів і протистояння між владою і силами опору активізувалися мародери.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео їхніх дій оприлюднив NEXTA у своєму Телеграм-каналі.

Казахстан (873) мародерство (339) Алмати (24)


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Топ коментарі
+66
А может это уже миротворцы работают ? Как провокаторы
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05.01.2022 23:49
+26
Больш похоже на расейских "миротворцев"
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05.01.2022 23:51
+16
Властью организованные мародёры с целью опорочивания протестов
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05.01.2022 23:55
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А может это уже миротворцы работают ? Как провокаторы
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05.01.2022 23:49 Відповісти
Може бути
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06.01.2022 00:02 Відповісти
Скорей всего там провокаторы изначально работали как повстанцы.
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06.01.2022 00:06 Відповісти
я протягом дня бачив багато відео дуже схожі на постановочні - 1.чувак з балкону коментує, як відтягують силовика і впевнено каже що його підстрелили і кровіща
2. Захоплення автомобіля з силовиками
3.Захоплення зброї в будівлі МНБ
4. Відео, де там же здаються 50-60 військових
Крім того на кацапських ресурсах обговорюють імовірне збиття їхнього Іла з десантниками в Алмааті (хоча ясно, що нікого там не збивли, як би нам не хотілось)
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06.01.2022 00:11 Відповісти
Казахо-кацапняче КМБ! Звичайно!
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06.01.2022 00:14 Відповісти
За місяць-півтора до цих подій, російська пропаганда поширювала там "інформацію" про те, у яких злиднях живуть казахи...
Росія вчиться. Швидко. Після України вони зрозуміли, що стан "управляємого хаоса" це саме те, що допомагає встановити свій порядок денний на будь-якій території раніше, ніж туди "добереться" НАТА. Достатньо лише вчасно і в потрібному місці запалити сірник...
По Казахстану- складається враження, що режисером ції "революції" є саме Росія. Для чого? Для того, щоб діяти на випередження, взявши за горло представників "еліт", які втекли до Росії, через придушення опору повстанців, підбуривши останніх до радикальних дій ( звичайно не без допомоги провокаторів) , " давши" тій "еліті" право влади і зробивши їх прогнозованими та слухняними васалами.
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06.01.2022 00:22 Відповісти
Не знаю, вот уж мне кажется, что в данный момент России всё это не выгодно. К тому же, не похоже на стиль России, которая всё пытается делать чужими руками.
Сможет ли Россия получить из этого выгоду в будущем - это уже другой вопрос.
Про НАТО в Казахстане - смешно. Казахстан в Таможенном союзе, в ОДКБ. Какое НАТО? Он никогда в НАТО вступать и не собирался и не просил об этом.
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06.01.2022 01:42 Відповісти
НАТО в Криму - 😁... В Домбасі - 😆... В Бєлоруссії - 🤣 ...
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06.01.2022 07:42 Відповісти
А может это ганстеры. ну или басмачи. А то сразу-марадеры.
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06.01.2022 00:38 Відповісти
К сожалению мародеры всегда есть в любой такой ситуации и даже на войне - это побочный эффект беззакония, лишнее подтверждение, что налет цивилизованности у некоторых людей слишком тонкий и в отсутствии неотвратимого наказания вылазит их истинная суть.
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06.01.2022 00:54 Відповісти
Не путай войну с восстанием!
На Майдане ни в 2004, ни в 2014 году мародёрами и не пахло!
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06.01.2022 10:17 Відповісти
В березні 2014 були пограбування банків та офісів фірм. Також були пограбовані резиденції Януковича ( в Сухолуччя сам бачив), офіси та міста мешкання окремих чиновників та бвзнесменів
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06.01.2022 10:28 Відповісти
НЕ пии..ди. Это какой банк был ограблен? Какая фирма была ограблена?
Что до хором Януковича и Пшонки - их плохо охраняли.
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06.01.2022 12:02 Відповісти
Той чудак не тільки бачив а й приймав участь в пограбуванні банки самогону в 2014му
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10.01.2022 18:25 Відповісти
100 пудово, деньги в сейфах, смысл туда лезть?
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06.01.2022 01:09 Відповісти
кредит погасить....
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06.01.2022 08:32 Відповісти
Закупят оружие для восставшего народа.
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06.01.2022 09:02 Відповісти
Если начнут выносить унитазы, то все станет понятно😁
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06.01.2022 08:48 Відповісти
паРаше пары таких прецедентов хватит с лихвой, чтобы заклеймить всех протестующих "марадерами, грабителями, террористами" и тд. Вата в каментах под роликами из Казахстана на ютубе уже усирается в таком ключе, у кремлеботов аврал.
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05.01.2022 23:53 Відповісти
Та им и прецедентов не надо, они ахинею будут плести в три короба в инете и на каналах своих, что потом половина баранов не сможет снова разобраться где понапридумывали а где нет
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05.01.2022 23:58 Відповісти
Опыт у параши клеймить противника большой . К примеру Чечня - выставили их перед всем миром террористами и потом спокойно утюжили села вдоль и поперёк . И мир не заступился.
так же они пытаются и с украинцами трюк проделать - всему миру уши 80 лет про Бандеру и нацистов прожужжали, а сами все годы украинцев уничтожали
казахи должны срочно учесть этот трюк
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06.01.2022 00:17 Відповісти
У вас це де? Бо у нас в Києві було три революції, але жодного разу протестувальники не грабили банки, не громили магазини і не трощили автівки пересічних громадян.
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06.01.2022 00:08 Відповісти
Ага,не було, бо у кожній Сотні Самооборони була мобільна група, чи ще якось, назви різні функції одні й ті самі, і одна з них якраз і була боротьба з такими провокаціями, з пиянством, провокаторами, та самоконтроль , тобто своїх ловили хто таким займався... Були і пограбування, і пиячили і провокатори приходили постійно...
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06.01.2022 00:24 Відповісти
Кіздішь лживий кацап, за весь Майдан не одного грабежа не било и не одной разбитой витрини, хотя бутиков и магазинов на Хрещатике валом!
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06.01.2022 00:53 Відповісти
Всі були чемними, пахли трояндами і так і вибороли собі кловуна
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06.01.2022 01:10 Відповісти
А кого вы себе выбрали?! Гебнявую тварь? Хотя о чем я - какие у вас выборы...
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06.01.2022 03:27 Відповісти
Нажаль не всі були романтиками, були факти пограбувань в т.ч. банків
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06.01.2022 10:29 Відповісти
не ври кацап, в Украине протестующие ничего не били и не мародёрили..
за поребриком ври..
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06.01.2022 00:20 Відповісти
Малорос ти дурнуватий, в якій Сотні був , га ? І хто тобі довбню сказав що то були майдановці, інокли то були мусора і інокли й СБУшники, ми їх в полон брали вони навіть з ксівами були,їх журналісти знімали, а потім депутати вели до райвітділку ...
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06.01.2022 00:30 Відповісти
истеричка, когда это майдановцы били банки, брали кассы? не было этого..
об этом была речь..
а то, что сбу (филиал фсб) подбрасывали провокаторов, это было.. были кражи всяких залетных элементов, но мародерства и погромов не было.. люди спокойно ходили, был порядок..
успокойся..
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06.01.2022 00:37 Відповісти
Але в Україні і банкомати не вимикали,інтернет та можливість розраховуватися картками!!!В Казахстаті вимкнули навмисно....бо знали що так буде,коли гроші є але вони на картці а не в шухляді
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06.01.2022 07:50 Відповісти
"глейвицкие инциденты"
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05.01.2022 23:50 Відповісти
Больш похоже на расейских "миротворцев"
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05.01.2022 23:51 Відповісти
Банки в Казахстані належать сім'ї Назарбаєва.
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05.01.2022 23:54 Відповісти
Властью организованные мародёры с целью опорочивания протестов
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05.01.2022 23:55 Відповісти
Казахи тоже сейчас воюют за свою независимость . А вот руцькому Ивану все до жопы , и он может в этот момент воровать унитазы .
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05.01.2022 23:56 Відповісти
Ивану не нужно унитаз - он его не сможет прикрутить ...куда легче срать в ведро и выливать содержимое через окно.
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06.01.2022 00:11 Відповісти
Очень нужны. Они унитазы для красоты на комоды и в серванты ставят, как домашнее богатство.
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06.01.2022 09:39 Відповісти
Интересно, что они хотели взять в банке? Там нет серьезных сумм денег на ночь.
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05.01.2022 23:56 Відповісти
минимум - унитазы.
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05.01.2022 23:57 Відповісти
Тогда их национальность не требует уточнений.
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06.01.2022 00:34 Відповісти
хз, але банкомат напевно є! А от інтернет та можливість розраховуватися картками в Казахстані напевно вимкнули навмисно...
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06.01.2022 11:13 Відповісти
Тітушня місцева працює разом з кацабидлом
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05.01.2022 23:57 Відповісти
В Казахстані сепарів немає.
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06.01.2022 00:17 Відповісти
ЭТО МЕЛОЧИ !!! ЖАЛКО, ЧТО ЛЮДИ МОГУТ ПОРАНИТЬСЯ !!!
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05.01.2022 23:58 Відповісти
ЗЕскот це звичайно топ бидлота.Люди народжені без мізків.
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06.01.2022 00:17 Відповісти
В Казахстані сепарів немає. Як в українському Криму та частині окупованого злопатоїдними кацапами Донецької та Луганської області.
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06.01.2022 00:18 Відповісти
Ничего незначащая новость. Всегда найдутся люди, которые под шумок захотят поискать рыбку в мутной воде. Как-будто это неочевидно, что такие люди найдутся в любой стране.

ps/ если это ещё не спланированная провокация власти, с целью очернения протестующих.
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06.01.2022 00:14 Відповісти
возможно переодетые кацапы, это их стиль, для картинки а телевизоре..
странно, так удачно попали под камеру..
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06.01.2022 00:18 Відповісти
А ти думав, що казахська влада не вчилася у путлера саме себе захищати? Он бачиш, що такі розумові вправи з білорусами зробило таке навчання? Тому казахи, знаючи це, пішли іншим шляхом. Яке злопатоїдні кацапи ще не написали книжок.
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06.01.2022 00:21 Відповісти
Грабят все подряд. Торговые центры, банки, магазины.

https://youtu.be/9GbUwBOmiJ0

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06.01.2022 00:35 Відповісти
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06.01.2022 00:36 Відповісти
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06.01.2022 00:38 Відповісти
Казахи пишут "Власть Назарбаева сама организовала погромы через переодетых уголовников Дикого Армана, а затем расстреляла мирных граждан руками сотрудников нацгвардии и СОБРа."
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06.01.2022 00:39 Відповісти
Слишком массово для какого-то переодетого армяна. Больше похоже на протесты BLM чем на революцию.
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06.01.2022 00:41 Відповісти
ЗасРашкинская агентура или провокаторы тоже не сидят сложа руки
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06.01.2022 00:41 Відповісти
И что с того?
В страну вошли войска АсвАбАдителей, которые будут воевать за интересы Китая.
Считаете, им нужно унитазы оставить?
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06.01.2022 00:53 Відповісти
"Заводіли" цих мародерів це агентура і завербовані ФСБ люди, щось схоже було на Майдані по розповідям тих хто там був узимку 2014 го. Головне це загострення ситуації щоб у Кацапії був привід вводити війська і жорстоко придушивати протести
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06.01.2022 01:32 Відповісти
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06.01.2022 02:39 Відповісти
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06.01.2022 02:56 Відповісти
Если сами протестующие это не пресекут - на этом будет Всё..
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06.01.2022 03:34 Відповісти
Ну я б тоже воровал бы наворованое. Война дело не дешевое...
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06.01.2022 05:39 Відповісти
Y
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06.01.2022 05:56 Відповісти
А как интересы Китая?
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06.01.2022 05:57 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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06.01.2022 06:42 Відповісти
А почему видео такое короткое? А если во второй серии из здания выбегают зеленые человечки с беушными унитазами в руках?
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06.01.2022 08:02 Відповісти
Це Держбанк! Для Революції потрібні гроші !
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06.01.2022 08:58 Відповісти
А визитку Яроша уже нашли?
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06.01.2022 10:23 Відповісти
 
 